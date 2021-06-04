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Хрустящая закуска из лука за 10 минут

Хрустящая закуска из лука за 10 минут

Ингредиенты

  • Лук – 2 шт.
  • Мука – 140 г
  • Вода холодная – 130-150 мл
  • Петрушка – 2-3 веточки
  • Кориандр (горошком) – 1 ч.л.
  • Куркума – 1 ч.л.
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – 1/3 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.

Способ приготовления

  1. Лук нарежьте тонкими полукольцами.
  2. Муку смешайте со специями и, постепенно добавляя воду, приготовьте густое тесто.
  3. Добавьте к тесту мелко нарезанную зелень петрушки и лук.
  4. Перемешайте
  5. Жарьте в большом количестве растительного масла 2-3 минуты.
  6. Выложите на бумажную салфетку и слегка просушите. 

 

 

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