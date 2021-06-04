Хрустящая закуска из лука за 10 минут

Ингредиенты
- Лук – 2 шт.
- Мука – 140 г
- Вода холодная – 130-150 мл
- Петрушка – 2-3 веточки
- Кориандр (горошком) – 1 ч.л.
- Куркума – 1 ч.л.
- Паприка – 1 ч.л.
- Перец черный молотый – 1/3 ч.л.
- Соль – 1 ч.л.
Способ приготовления
- Лук нарежьте тонкими полукольцами.
- Муку смешайте со специями и, постепенно добавляя воду, приготовьте густое тесто.
- Добавьте к тесту мелко нарезанную зелень петрушки и лук.
- Перемешайте
- Жарьте в большом количестве растительного масла 2-3 минуты.
- Выложите на бумажную салфетку и слегка просушите.
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