Готовимся к Рождеству

Вот решил на Рождество приготовить домашнюю украинскую жареную колбасу.
2 кг мякоти (плечо) свинины
700 гр сала
15 гр. соли на кг
2 гр.сахара на кг
2,5 гр. черного молотого перца на кг
2 чайные ложки семян горчицы
10 гр. чеснока на кг
1 лаврушка.
Мясо и сало нарезается на кубики со стороной прибл. 1 см, добавляются специи.
Хорошо вымешивается и отправляется в холодильник на часов 12.
Перед заправкой фарша в чреву ещё раз вымешивается, добавляется 100 гр. мелкого льда или воды, добавляю чеснок и набиваю чреву.
Набивать не туго. Иголкой протыкаем пустоты, чтобы колбаса не лопнула.
Отправляем в нагретую воду до 85 градусов на 10 минут до температуры внутри 62 градуса или как я использовал технологию сувид до 61 градуса в течении 3 часов.
Дальше духовка с грилем, придаем ей красивую загорелость.
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