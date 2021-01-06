Готовимся к Рождеству

Вот решил на Рождество приготовить домашнюю украинскую жареную колбасу.

2 кг мякоти (плечо) свинины

700 гр сала

15 гр. соли на кг

2 гр.сахара на кг

2,5 гр. черного молотого перца на кг

2 чайные ложки семян горчицы

10 гр. чеснока на кг

1 лаврушка.

Мясо и сало нарезается на кубики со стороной прибл. 1 см, добавляются специи.

Хорошо вымешивается и отправляется в холодильник на часов 12.

Перед заправкой фарша в чреву ещё раз вымешивается, добавляется 100 гр. мелкого льда или воды, добавляю чеснок и набиваю чреву.

Набивать не туго. Иголкой протыкаем пустоты, чтобы колбаса не лопнула.

Отправляем в нагретую воду до 85 градусов на 10 минут до температуры внутри 62 градуса или как я использовал технологию сувид до 61 градуса в течении 3 часов.

Дальше духовка с грилем, придаем ей красивую загорелость.