БУДЕТ ВКУСНО!

129 742 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Росина25 декабря, 21:13
    Сами читаете, когда напишите? В первом рецепте куда то делось масло, во втором -семга.Новогодние закуск...
  • Starikan Старенький25 декабря, 9:21
    холодец будет иметь изумительный вкус если положить в него мясо птицы, говядины рульку а лучше хвост, свиную рульку.....Холодец. Царское ...
  • Diana24 декабря, 22:56
    Ну и где вы здесь экономию увидели ? Гораздо дороже мяса обойдётся вся эта возня. Настоящее спасение для занятых - эт...Новогодние тартал...

Фаршированный перец половинками с аппетитной сырной корочкой!

Такое блюдо очень эффектно смотрится на праздничном столе!

Фаршированный перец половинками с аппетитной сырной корочкой!

Ингредиенты:

Перец сладкий — 6 (средние) штук;
Фарш свино-говяжий (или курино-свиной) — 500 г;
Рис — 1/3 стакана;
Зелень (укроп, петрушка или базилик) — по вкусу;
Помидоры — 2 штуки;
Перец черный молотый — 1/2 чайной ложки;
Сыр твердый — 100 г;
Растительное масло — 1/2 столовой ложки;
Сметана — 6 столовых ложек;
Соль — по вкусу.

Приготовление:

Варим рис до готовности, затем откидываем на дуршлаг, промываем водой, остужаем.

Готовим фарш.

С помидоров срезаем верхнюю часть и чайной ложкой аккуратно вынимаем мякоть.

Нарезаем мякоть помидоров на мелкие кусочки. Перцы очищаем от зерен и перегородок, разрезаем на 2 части вдоль, обсушиваем бумажным полотенцем.

Рубим мелко зелень.

Готовим начинку для перца: смешиваем фарш с рисом, мякотью помидоров и зеленью. Солим, перчим.

Пустые помидоры и половинки перца солим изнутри и смазываем внутри и снаружи растительным маслом.

В половинки перцев кладем начинку, сверху по 1 столовой ложке сметаны, а затем посыпаем тертым сыром. То же самое проделываем с помидорами, накрываем их срезанными частями (как крышечкой).

Запекаем при 200 С до румяной сырной корочки.

Приятного аппетита!

Источник

фаршированный перецЗакускикулинария
14
Обсудить

Картина дня

наверх