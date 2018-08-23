Фаршированный перец половинками с аппетитной сырной корочкой!

Такое блюдо очень эффектно смотрится на праздничном столе!
Ингредиенты:
Перец сладкий — 6 (средние) штук;
Фарш свино-говяжий (или курино-свиной) — 500 г;
Рис — 1/3 стакана;
Зелень (укроп, петрушка или базилик) — по вкусу;
Помидоры — 2 штуки;
Перец черный молотый — 1/2 чайной ложки;
Сыр твердый — 100 г;
Растительное масло — 1/2 столовой ложки;
Сметана — 6 столовых ложек;
Соль — по вкусу.
Приготовление:
Варим рис до готовности, затем откидываем на дуршлаг, промываем водой, остужаем.
Готовим фарш.
С помидоров срезаем верхнюю часть и чайной ложкой аккуратно вынимаем мякоть.
Нарезаем мякоть помидоров на мелкие кусочки. Перцы очищаем от зерен и перегородок, разрезаем на 2 части вдоль, обсушиваем бумажным полотенцем.
Рубим мелко зелень.
Готовим начинку для перца: смешиваем фарш с рисом, мякотью помидоров и зеленью. Солим, перчим.
Пустые помидоры и половинки перца солим изнутри и смазываем внутри и снаружи растительным маслом.
В половинки перцев кладем начинку, сверху по 1 столовой ложке сметаны, а затем посыпаем тертым сыром. То же самое проделываем с помидорами, накрываем их срезанными частями (как крышечкой).
Запекаем при 200 С до румяной сырной корочки.
Приятного аппетита!
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