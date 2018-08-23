Фаршированный перец половинками с аппетитной сырной корочкой!

Такое блюдо очень эффектно смотрится на праздничном столе!

Ингредиенты:

Перец сладкий — 6 (средние) штук;

Фарш свино-говяжий (или курино-свиной) — 500 г;

Рис — 1/3 стакана;

Зелень (укроп, петрушка или базилик) — по вкусу;

Помидоры — 2 штуки;

Перец черный молотый — 1/2 чайной ложки;

Сыр твердый — 100 г;

Растительное масло — 1/2 столовой ложки;

Сметана — 6 столовых ложек;

Соль — по вкусу.

Приготовление:

Варим рис до готовности, затем откидываем на дуршлаг, промываем водой, остужаем.

Готовим фарш.

С помидоров срезаем верхнюю часть и чайной ложкой аккуратно вынимаем мякоть.

Нарезаем мякоть помидоров на мелкие кусочки. Перцы очищаем от зерен и перегородок, разрезаем на 2 части вдоль, обсушиваем бумажным полотенцем.

Рубим мелко зелень.

Готовим начинку для перца: смешиваем фарш с рисом, мякотью помидоров и зеленью. Солим, перчим.

Пустые помидоры и половинки перца солим изнутри и смазываем внутри и снаружи растительным маслом.

В половинки перцев кладем начинку, сверху по 1 столовой ложке сметаны, а затем посыпаем тертым сыром. То же самое проделываем с помидорами, накрываем их срезанными частями (как крышечкой).

Запекаем при 200 С до румяной сырной корочки.

Приятного аппетита!

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