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7 видов теста на все случаи жизни. Настоящая находка для каждого кулинара!

Найти хороший рецепт теста достаточно сложно, хотя идеальные рецептуры просчитаны давным-давно. Для того чтобы изделия из теста у тебя получались всегда отменными, мы собрали в одном месте 7 основных рецептов теста на все случаи жизни: дрожжевое, песочное, слоеное, заварное.

Тут есть тесто для пиццы, пирожков, блинов, пельменей. Теперь тебе не нужно будет рыться в Интернете или листать кулинарные журналы в поисках достойного рецепта!

Рецепты теста

1. Песочное тесто

приготовление теста

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 2 ст. муки
  • 150 г сливочного масла
  • 1/2 ст. сахара
  • ванилин по вкусу
  • щепотка соли

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Смешай сахар, соль, ванилин и муку. Затем добавь к ним охлажденное и нарезанное кубиками масло. Все ингредиенты перетри до консистенции хлебных крошек.

К полученной массе постепенно добавь жидкость и быстро, но плавно замеси тесто. Не допускай, чтобы растаяло масло. После этого сформируй из теста шар и положи его в холодильник на 30 минут. Затем раскатай корж, вырежи из теста фигуры разными формочками и разложи на противень. Выпекай при температуре 180–200 градусов.

2. Бисквитное тесто

бисквитное тесто

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 180 г муки
  • 4 яйца
  • 150 г сахара
  • ванилин по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Для начала отдели желтки от белков. Белки взбей миксером на самой маленькой скорости и постепенно добавь к ним сахар и ванилин.

Затем, не прекращая взбивать, добавь предварительно взбитые желтки. Всыпь муку, аккуратно перемешивая ложкой по направлению снизу вверх. Готовое тесто вылей в форму с высокими бортиками, застеленную пекарской бумагой. Выпекай бисквит в разогретой до 190–200 градусов духовке 20–25 минут.

3. Тесто для пельменей

тесто для пельменей

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 500 г муки
  • 2 яйца
  • 200 мл воды
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 0,5 ч. л. соли

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Высыпи муку в кастрюлю так, чтобы получилась горка. Сделай в ней углубление и струйкой влей смесь из воды, яиц и соли. Постепенно замешай тесто по окружности, в одну сторону. При этом постоянно забирай муку от краев к серединке. Чем дольше ты будешь месить тесто, тем оно будет эластичнее. Готовое тесто нужно оставить минимум на 30 минут. Раскатай тонкий пласт, вырежи рюмкой заготовки, наполни их начинкой и слепи пельмени.

4. Тесто для пиццы

тесто

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 2/3 ст. воды
  • 1 ч. л. сухих дрожжей
  • 2 ст. муки
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ст. л. оливкового масла

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Дрожжи залей теплой водой и размешай, чтобы не осталось комочков. Добавь к ним муку, соль и замеси тесто. Вымешивай его около 10 минут. Можешь добавить еще муки, если в этом есть необходимость. Тесто должно стать мягким и эластичным.

Смажь его со всех сторон оливковым маслом и положи в чистую большую миску. Накрой пленкой и поставь в теплое место на 1,5 часа. Затем разомни тесто, раздели на 2 одинаковые части и сформируй шарики. Положи их на присыпанную мукой поверхность, накрой пищевой пленкой и оставь на 60 минут. Руками растяни тесто до слоя нужной толщины. Выложи начинку и отправь в нагретую до 180–200 градусов духовку минут на 10.

5. Слоеное тесто

слоеное тесто

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 300 г муки
  • 150 г сливочного масла
  • 2–3 ст. л. молока (разведенного водой)
  • 1 ч. л. уксуса
  • 1 яйцо
  • щепотка соли

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Половину муки высыпи на сухую поверхность горкой. Сделай в ней углубление, вбей туда яйцо, добавь уксус, молоко и соль. Замеси тесто до образования пузырьков. Сливочное масло нарежь маленькими кубиками и добавь в него оставшуюся муку. Перемешай и замеси тесто. Это нужно делать очень быстро. Раскатай первый пласт теста тонким слоем, в его середину положи пласт с маслом и заверни в виде конверта.

Раскатай тесто в направлении от себя, присыпь его мукой, сложи втрое и убери в холодильник на 30 минут. Раскатай тесто еще 4 раза, после каждого раскатывания складывая тесто втрое и отправляя охлаждаться на 10 минут. Раздели тесто на части, наполни начинкой. Выпекай в заранее разогретой до 220 градусов духовке.

6. Блинное тесто

блинное тесто

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 2 ст. муки
  • 5 яиц
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 2,5 ст. молока
  • соль и сахар по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Добавь в кастрюлю яичные желтки, высыпи туда же соль и сахар и хорошенько разотри. Затем добавь молоко и перемешай. Всыпь муку, добавь масло и быстро взбей жидкое тесто.

7. Заварное тесто

заварное тесто

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 150 г муки
  • 4 яйца
  • 100 г сливочного масла
  • 1 ч. л. сахара
  • 240 мл воды
  • щепотка соли

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Налей в кастрюлю воду, добавь сливочное масло и щепотку соли. После того как масло растопится, добавь муку, не переставая помешивать тесто. Завари его, сними с огня и охлади до комнатной температуры. Взбей массу венчиком, по одному добавляя яйца. Следи, чтобы консистенция не была слишком жидкой. С помощью кондитерского мешка или ложки выложи на противень заготовки нужной формы.

Выпекай в разогретой до 220 градусов духовке 10 минут. Затем уменьши температуру до 190 градусов и выпекай еще 10–15 минут. Следи, чтобы тесто не подгорело.

Обязательно сохрани эти рецепты теста в закладки, ведь они тебе пригодятся не один десяток раз. А еще расскажи о них своим друзьям. Они оценят их по достоинству!

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