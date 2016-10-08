7 видов теста на все случаи жизни. Настоящая находка для каждого кулинара!

Рецепты теста

1. Песочное тесто

ИНГРЕДИЕНТЫ 2 ст. муки

150 г сливочного масла

1/2 ст. сахара

ванилин по вкусу

щепотка соли

ПРИГОТОВЛЕНИЕ Смешай сахар, соль, ванилин и муку. Затем добавь к ним охлажденное и нарезанное кубиками масло. Все ингредиенты перетри до консистенции хлебных крошек. К полученной массе постепенно добавь жидкость и быстро, но плавно замеси тесто. Не допускай, чтобы растаяло масло. После этого сформируй из теста шар и положи его в холодильник на 30 минут. Затем раскатай корж, вырежи из теста фигуры разными формочками и разложи на противень. Выпекай при температуре 180–200 градусов.

2. Бисквитное тесто

ИНГРЕДИЕНТЫ 180 г муки

4 яйца

150 г сахара

ванилин по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ Для начала отдели желтки от белков. Белки взбей миксером на самой маленькой скорости и постепенно добавь к ним сахар и ванилин. Затем, не прекращая взбивать, добавь предварительно взбитые желтки. Всыпь муку, аккуратно перемешивая ложкой по направлению снизу вверх. Готовое тесто вылей в форму с высокими бортиками, застеленную пекарской бумагой. Выпекай бисквит в разогретой до 190–200 градусов духовке 20–25 минут. Затем, не прекращая взбивать, добавь предварительно взбитые желтки. Всыпь муку, аккуратно перемешивая ложкой по направлению снизу вверх. Готовое тесто вылей в форму с высокими бортиками, застеленную пекарской бумагой. Выпекай бисквит в разогретой до 190–200 градусов духовке 20–25 минут.

3. Тесто для пельменей

ИНГРЕДИЕНТЫ 500 г муки

2 яйца

200 мл воды

1 ст. л. растительного масла

0,5 ч. л. соли

ПРИГОТОВЛЕНИЕ Высыпи муку в кастрюлю так, чтобы получилась горка. Сделай в ней углубление и струйкой влей смесь из воды, яиц и соли. Постепенно замешай тесто по окружности, в одну сторону. При этом постоянно забирай муку от краев к серединке. Чем дольше ты будешь месить тесто, тем оно будет эластичнее. Готовое тесто нужно оставить минимум на 30 минут. Раскатай тонкий пласт, вырежи рюмкой заготовки, наполни их начинкой и слепи пельмени.

4. Тесто для пиццы

ИНГРЕДИЕНТЫ 2/3 ст. воды

1 ч. л. сухих дрожжей

2 ст. муки

1 ч. л. соли

1 ст. л. оливкового масла

ПРИГОТОВЛЕНИЕ Дрожжи залей теплой водой и размешай, чтобы не осталось комочков. Добавь к ним муку, соль и замеси тесто. Вымешивай его около 10 минут. Можешь добавить еще муки, если в этом есть необходимость. Тесто должно стать мягким и эластичным. Смажь его со всех сторон оливковым маслом и положи в чистую большую миску. Накрой пленкой и поставь в теплое место на 1,5 часа. Затем разомни тесто, раздели на 2 одинаковые части и сформируй шарики. Положи их на присыпанную мукой поверхность, накрой пищевой пленкой и оставь на 60 минут. Руками растяни тесто до слоя нужной толщины. Выложи начинку и отправь в нагретую до 180–200 градусов духовку минут на 10.

5. Слоеное тесто

ИНГРЕДИЕНТЫ 300 г муки

150 г сливочного масла

2–3 ст. л. молока (разведенного водой)

1 ч. л. уксуса

1 яйцо

щепотка соли

ПРИГОТОВЛЕНИЕ Половину муки высыпи на сухую поверхность горкой. Сделай в ней углубление, вбей туда яйцо, добавь уксус, молоко и соль. Замеси тесто до образования пузырьков. Сливочное масло нарежь маленькими кубиками и добавь в него оставшуюся муку. Перемешай и замеси тесто. Это нужно делать очень быстро. Раскатай первый пласт теста тонким слоем, в его середину положи пласт с маслом и заверни в виде конверта. Раскатай тесто в направлении от себя, присыпь его мукой, сложи втрое и убери в холодильник на 30 минут. Раскатай тесто еще 4 раза, после каждого раскатывания складывая тесто втрое и отправляя охлаждаться на 10 минут. Раздели тесто на части, наполни начинкой. Выпекай в заранее разогретой до 220 градусов духовке.

6. Блинное тесто

ИНГРЕДИЕНТЫ 2 ст. муки

5 яиц

1 ст. л. растительного масла

2,5 ст. молока

соль и сахар по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ Добавь в кастрюлю яичные желтки, высыпи туда же соль и сахар и хорошенько разотри. Затем добавь молоко и перемешай. Всыпь муку, добавь масло и быстро взбей жидкое тесто.

7. Заварное тесто

ИНГРЕДИЕНТЫ 150 г муки

4 яйца

100 г сливочного масла

1 ч. л. сахара

240 мл воды

щепотка соли

ПРИГОТОВЛЕНИЕ Налей в кастрюлю воду, добавь сливочное масло и щепотку соли. После того как масло растопится, добавь муку, не переставая помешивать тесто. Завари его, сними с огня и охлади до комнатной температуры. Взбей массу венчиком, по одному добавляя яйца. Следи, чтобы консистенция не была слишком жидкой. С помощью кондитерского мешка или ложки выложи на противень заготовки нужной формы. Выпекай в разогретой до 220 градусов духовке 10 минут. Затем уменьши температуру до 190 градусов и выпекай еще 10–15 минут. Следи, чтобы тесто не подгорело.

Обязательно сохрани эти рецепты теста в закладки, ведь они тебе пригодятся не один десяток раз. А еще расскажи о них своим друзьям. Они оценят их по достоинству!