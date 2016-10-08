7 видов теста на все случаи жизни. Настоящая находка для каждого кулинара!

Найти хороший рецепт теста достаточно сложно, хотя идеальные рецептуры просчитаны давным-давно. Для того чтобы изделия из теста у тебя получались всегда отменными, мы собрали в одном месте 7 основных рецептов теста на все случаи жизни: дрожжевое, песочное, слоеное, заварное.
Тут есть тесто для пиццы, пирожков, блинов, пельменей. Теперь тебе не нужно будет рыться в Интернете или листать кулинарные журналы в поисках достойного рецепта!
Рецепты теста
1. Песочное тесто
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 2 ст. муки
- 150 г сливочного масла
- 1/2 ст. сахара
- ванилин по вкусу
- щепотка соли
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Смешай сахар, соль, ванилин и муку. Затем добавь к ним охлажденное и нарезанное кубиками масло. Все ингредиенты перетри до консистенции хлебных крошек.
К полученной массе постепенно добавь жидкость и быстро, но плавно замеси тесто. Не допускай, чтобы растаяло масло. После этого сформируй из теста шар и положи его в холодильник на 30 минут. Затем раскатай корж, вырежи из теста фигуры разными формочками и разложи на противень. Выпекай при температуре 180–200 градусов.
2. Бисквитное тесто
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 180 г муки
- 4 яйца
- 150 г сахара
- ванилин по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Для начала отдели желтки от белков. Белки взбей миксером на самой маленькой скорости и постепенно добавь к ним сахар и ванилин.Затем, не прекращая взбивать, добавь предварительно взбитые желтки. Всыпь муку, аккуратно перемешивая ложкой по направлению снизу вверх. Готовое тесто вылей в форму с высокими бортиками, застеленную пекарской бумагой. Выпекай бисквит в разогретой до 190–200 градусов духовке 20–25 минут.
3. Тесто для пельменей
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 500 г муки
- 2 яйца
- 200 мл воды
- 1 ст. л. растительного масла
- 0,5 ч. л. соли
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Высыпи муку в кастрюлю так, чтобы получилась горка. Сделай в ней углубление и струйкой влей смесь из воды, яиц и соли. Постепенно замешай тесто по окружности, в одну сторону. При этом постоянно забирай муку от краев к серединке. Чем дольше ты будешь месить тесто, тем оно будет эластичнее. Готовое тесто нужно оставить минимум на 30 минут. Раскатай тонкий пласт, вырежи рюмкой заготовки, наполни их начинкой и слепи пельмени.
4. Тесто для пиццы
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 2/3 ст. воды
- 1 ч. л. сухих дрожжей
- 2 ст. муки
- 1 ч. л. соли
- 1 ст. л. оливкового масла
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Дрожжи залей теплой водой и размешай, чтобы не осталось комочков. Добавь к ним муку, соль и замеси тесто. Вымешивай его около 10 минут. Можешь добавить еще муки, если в этом есть необходимость. Тесто должно стать мягким и эластичным.
Смажь его со всех сторон оливковым маслом и положи в чистую большую миску. Накрой пленкой и поставь в теплое место на 1,5 часа. Затем разомни тесто, раздели на 2 одинаковые части и сформируй шарики. Положи их на присыпанную мукой поверхность, накрой пищевой пленкой и оставь на 60 минут. Руками растяни тесто до слоя нужной толщины. Выложи начинку и отправь в нагретую до 180–200 градусов духовку минут на 10.
5. Слоеное тесто
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 300 г муки
- 150 г сливочного масла
- 2–3 ст. л. молока (разведенного водой)
- 1 ч. л. уксуса
- 1 яйцо
- щепотка соли
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Половину муки высыпи на сухую поверхность горкой. Сделай в ней углубление, вбей туда яйцо, добавь уксус, молоко и соль. Замеси тесто до образования пузырьков. Сливочное масло нарежь маленькими кубиками и добавь в него оставшуюся муку. Перемешай и замеси тесто. Это нужно делать очень быстро. Раскатай первый пласт теста тонким слоем, в его середину положи пласт с маслом и заверни в виде конверта.
Раскатай тесто в направлении от себя, присыпь его мукой, сложи втрое и убери в холодильник на 30 минут. Раскатай тесто еще 4 раза, после каждого раскатывания складывая тесто втрое и отправляя охлаждаться на 10 минут. Раздели тесто на части, наполни начинкой. Выпекай в заранее разогретой до 220 градусов духовке.
6. Блинное тесто
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 2 ст. муки
- 5 яиц
- 1 ст. л. растительного масла
- 2,5 ст. молока
- соль и сахар по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Добавь в кастрюлю яичные желтки, высыпи туда же соль и сахар и хорошенько разотри. Затем добавь молоко и перемешай. Всыпь муку, добавь масло и быстро взбей жидкое тесто.
7. Заварное тесто
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 150 г муки
- 4 яйца
- 100 г сливочного масла
- 1 ч. л. сахара
- 240 мл воды
- щепотка соли
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Налей в кастрюлю воду, добавь сливочное масло и щепотку соли. После того как масло растопится, добавь муку, не переставая помешивать тесто. Завари его, сними с огня и охлади до комнатной температуры. Взбей массу венчиком, по одному добавляя яйца. Следи, чтобы консистенция не была слишком жидкой. С помощью кондитерского мешка или ложки выложи на противень заготовки нужной формы.
Выпекай в разогретой до 220 градусов духовке 10 минут. Затем уменьши температуру до 190 градусов и выпекай еще 10–15 минут. Следи, чтобы тесто не подгорело.
Обязательно сохрани эти рецепты теста в закладки, ведь они тебе пригодятся не один десяток раз. А еще расскажи о них своим друзьям. Они оценят их по достоинству!
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