Витаминная еда специально для осени: 3 блюда из перца с повышенной питательностью

Витаминные рецепты осенью особенно ценятся, но большая часть из них традиционно считается не особо сытными. Но если совсместить овощи с питательной основой и начинкой, все меняется. Три блюда ниже не только полезны, и очень сытны.

Основой в них всех будет болгарский перец – сейчас как раз его сезон, который продлится до самой зимы. Так что осталось лишь добавить начинки и правильно все приготовить, чтобы сохранить витаминную ценность овоща.

Наш первый перец будет в виде лодочки, которую мы начиним мясной начинкой с картошком, куда для сочности добавим мягкого сыра.

На разовое приготовление берем лук, 250-300 граммов фарша, 3 яйца, мягкий сыр, 4 сладких перца и один помидор. Все ингреедиенты начинки смешиваем и кладем внутрь перца, откуда предварительно извлекаем сердцевину и семена.

Добавляем сверху для красоты кружок помидора и запекаем в духовке. Так перец сохранит внутреннюю текстуру и витамины.

Второй рецепт мы сделаем закуской, смешав с горчицей. Его можно оложить в банку и подавать к столу по мере необходимости.

Нам понадобится болгарский перец перцев, вода, сахар, соль, уксус, душистый перец, горчица и растительное масло.

Перец нарезаем крупной соломкой.

Горчицы смешиваем с маслом и специями.

Далее смешиваем перец с горчичным маринадом и раскладываем по банкам. Через 2-3 дня перец уже можно подавать к столу. Подробности приготовления есть в видео ниже.

Третий рецепт делаем тоже фаршированным, но здесь основа будет из трав и мягкого сыра, а для пикантности добавим немного маринованных огурцов.

Смешиваем начинку в однородную массу и наполняем очищенные от сердцевины перцы. Здесь мы их перем небольшого размера и оставляем цельными.

Сами перцы мы будем настоивать в маринаде из прованских трав, оливкового масла, чеснока и острого перца.

Кладем перцы в емкость для маринования и заливаем туда же маринад.

За 2 дня перцы пропитываются и их можно подавать как закуску.

Подробности приготовления:

Плюс всех трех рецептов в том, что блюда готовятся довольно быстро, а если речь идет про закуску – то ее хвататет надолго!