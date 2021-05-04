Оладьи из рубленой печени

Многие хозяйки привыкли к мысли: если готовить куриную печень, то нужно запасаться временем. Обычно ее и кипятком залить надо, и в блендере измельчить. А что, если хочется вкусного блюда уже через 10 минут? Тогда нужно готовить оладьи из печени!

Невероятно простое, но очень вкусное блюдо. Печеночные котлеты получаются очень сочными внутри, а сверху они покрыты хрустящей корочкой. Гарнир выбирайте сами: гречка, рис, картофель или овощи. С печеночными оладьями всё вкусно!

Ингредиенты

Куриная печень 1 кг Лук 1 шт. Крахмал 100 г Яйцо 2 шт. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Мелко нарежьте печень и лук. Вбейте яйца, добавьте соль и перец, перемешайте. Всыпьте крахмал и снова хорошенько перемешайте. Разогрейте на сковороде растительное масло и обжаривайте оладьи с двух сторон до готовности.

Теперь готовить куриную печень можно не только на праздники или по выходным. Пару минут на замес теста, а затем еще столько же для жарки. Котлеты из печени можно подавать и в холодном виде, но с пылу с жару они, конечно, вкуснее.