Грибы - это всегда сытно, вкусно и полезно. Их можно мариновать, варить, запекать в духовке, тушить в соусе или жарить в масле. Последним вариантом приготовления мы сегодня как раз и воспользуемся. Хрустящие снаружи и нежные внутри вешенки в кляре получаются очень вкусными и ароматными. Подобным образом можно приготовить любые культивируемые грибы, например, шампиньоны или шиитаке. Аппетитные вешенки во фритюре можно подать на праздничный стол или взять с собой на пикник. Грибные снеки станут отличной закуской к пиву, поэтому идеально подойдут для дружеских посиделок.

Ингредиенты:

вешенки - 300 г;

молоко - 200 мл;

кукурузный крахмал - 4 ст. л. + 2 ст. л. для панировки;

пшеничная мука - 4 ст. л.;

куриное яйцо - 1 шт.;

рафинированное растительное масло - 100 мл;

соль - по вкусу;

сушеный чеснок - 0,25 ч. л.;

сушеные итальянские травы - 0,25 ч. л.;

свежий укроп - несколько веточек для украшения.

Готовим вешенки в кляре:

У вешенок отрежем грубые корни, аккуратно разберем гроздья на отдельные грибы. Тщательно промоем вешенки под прохладной проточной водой.

Крупные грибы порежем соломкой, мелкие вешенки оставим целыми.

Приготовим кляр. В глубокой посуде в равных пропорциях соединим кукурузный крахмал и пшеничную муку.

В полученную смесь добавим 1 яичный желток (белок для этого рецепта нам не понадобится).

Затем добавим в кляр соль и специи по вкусу, чтобы вешенки в кляре, рецепт с фото которых я вам рассказываю, получились ароматными.

Постоянно помешивая кляр венчиком, тонкой струйкой вольем в смесь холодное молоко. Тщательно перемешаем кляр, добиваясь однородной консистенции.

Подготовленные вешенки запанируем в оставшемся кукурузном крахмале.

Окунем грибы в густой кляр так, чтобы вешенки им полностью покрылись.

Вешенки в кляре, рецепт которых я предлагаю приготовить, выложим на разогретую сковороду с рафинированным растительным маслом.

Обжарим грибы на среднем огне до золотистого оттенка с двух сторон.

Готовые вешенки выложим на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнее масло. Грибы в кляре будем подавать с острым томатным соусом.

Приятного аппетита!