Согласитесь, в нашем регионе такой сыр, как брынза, сильно недооценен. Из него редко готовят полноценные блюда. Чаще просто нарезают ломтиками и подают в составе сырной тарелки. Если вы делаете также, готовьтесь. Салат с брынзой «Зимний день» перевернет ваши представления о сырных блюдах.
Мои родственники называют его сырной намазкой и выкладывают на кусочки хлеба. Мне такую картину наблюдать странно, но хозяин — барин. Если им так вкуснее, то незачем спорить. Тем не менее салат с брынзой нужно подавать в нескольких отдельных пиалках. И вот почему!
Ингредиенты
|Болгарский перец
|500 г
|Огурцы соленые
|100 г
|Брынза
|80 г
|Чеснок
|2 зуб.
|Йогурт
|200 г
|Черный перец (молотый)
|10 г
|Паприка
|10 г
|Соль
|по вкусу
|Оливки
|по вкусу
Приготовление
- Разноцветный сладкий перец промойте, разрежьте на половинки. Удалите плодоножки и семена. Разместите перец на противне и отправьте в духовку. Запекайте минут 40 при 200 градусах.
- Готовые половинки перца очистите от кожицы. Мякоть нарежьте мелкими кубиками, отложите в сторону. Таким же образом измельчите крупный соленый огурец.
- Брынзу покрошите руками. Соедините эти 3 ингредиента. К ним добавьте пропущенный через пресс чеснок и специи. Заправьте салат йогуртом и перемешайте.
- Готовое блюдо украсьте оливками или вяленными томатами. Подавайте салат к столу охлажденным.
Такой необычный салат с брынзой готовлю не часто. Но больше всего он подходит к мясному столу. К примеру, если вы планируете угощать гостей шашлыком, без «Зимнего дня» во время трапезы не обойтись. Понравился рецепт? Ждем ваших отзывов!
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