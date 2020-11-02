Согласитесь, в нашем регионе такой сыр, как брынза, сильно недооценен. Из него редко готовят полноценные блюда. Чаще просто нарезают ломтиками и подают в составе сырной тарелки. Если вы делаете также, готовьтесь. Салат с брынзой «Зимний день» перевернет ваши представления о сырных блюдах.

Мои родственники называют его сырной намазкой и выкладывают на кусочки хлеба. Мне такую картину наблюдать странно, но хозяин — барин. Если им так вкуснее, то незачем спорить. Тем не менее салат с брынзой нужно подавать в нескольких отдельных пиалках. И вот почему!

Ингредиенты

Болгарский перец 500 г Огурцы соленые 100 г Брынза 80 г Чеснок 2 зуб. Йогурт 200 г Черный перец (молотый) 10 г Паприка 10 г Соль по вкусу Оливки по вкусу

Приготовление

Разноцветный сладкий перец промойте, разрежьте на половинки. Удалите плодоножки и семена. Разместите перец на противне и отправьте в духовку. Запекайте минут 40 при 200 градусах. Готовые половинки перца очистите от кожицы. Мякоть нарежьте мелкими кубиками, отложите в сторону. Таким же образом измельчите крупный соленый огурец. Брынзу покрошите руками. Соедините эти 3 ингредиента. К ним добавьте пропущенный через пресс чеснок и специи. Заправьте салат йогуртом и перемешайте. Готовое блюдо украсьте оливками или вяленными томатами. Подавайте салат к столу охлажденным.

Такой необычный салат с брынзой готовлю не часто. Но больше всего он подходит к мясному столу. К примеру, если вы планируете угощать гостей шашлыком, без «Зимнего дня» во время трапезы не обойтись. Понравился рецепт? Ждем ваших отзывов!