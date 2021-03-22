Первое и самое главное: готовим супы в пост на каждый день

Ничто не заменит супы в постном меню. Они делают повседневный рацион полноценным, сбалансированным и насыщенным важными питательными элементами. Сочетая всевозможные овощи, свежую зелень, грибы, крупы и бобовые, можно создавать десятки разных сытных и довольно интересных первых блюд на каждый день. Предлагаем прямо сейчас пополнить кулинарную копилку вкусными постными супами.

Из цукини, с любовью

Цукини — поистине универсальный овощ, который легко превратить в отличное первое блюдо в пост. Вначале сварим бульон из морковки, луковицы и 2 стеблей сельдерея с добавлением лаврового листа и 2–3 горошин душистого перца. В другой кастрюле пассеруем маленькую луковицу кубиками с зубчиком давленого чеснока. Закладываем 3 крупно нарезанных цукини и, часто помешивая, жарим еще 5 минут. Затем высыпаем 2 картофелины брусочками, вливаем литр бульона, солим и перчим по вкусу. Накрываем кастрюлю крышкой, томим на слабом огне 15 минут, тщательно пюрируем блендером. Еще один цукини режем кружками, натираем оливковым маслом с солью и прованскими травами, быстро обжариваем в сковороде с обеих сторон. Украсьте румяными кабачками нежный суп-пюре перед подачей — домашние не смогут устоять.

Обед крупного калибра

Лучше постного горохового супа может быть только суп с турецким горохом нутом.

Молодо, зелено, постно

Замачиваем на ночь в воде 300 г нута. Утром заливаем его 1,5 литрами свежей воды в кастрюле, доводим до кипения и варим 40 минут на умеренном огне. Пока готовится горох, нарезаем среднюю морковку соломкой, а 2–3 стебля лука-порея — колечками. Пассеруем все в сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Добавляем 2–3 ст. л. томатной пасты и томим еще пару минут. Закладываем овощную зажарку в кастрюлю с нутом и доводим суп до готовности. Режем красный перец полосками и тоже добавляем в кастрюлю. В конце добавляем по 1 ч. л. тмина и куркумы, лавровый лист, 2–3 бутона гвоздики, соль и черный перец по вкусу. Перед подачей посыпьте тарелку с нутовым супом рубленой кинзой — получится еще наряднее и вкуснее.

Есть обычный красный борщ уже нет никакого желания? Приготовьте борщ зеленый. Этот рецепт первого блюда в пост вполне уместен. Измельчаем небольшую морковку и луковицу, пассеруем в кастрюле с растительным маслом до размягчения. Заливаем овощи 2 литрами горячей воды и плавно доводим до кипения. Режем брусочками 2 средние картофелины, высыпаем в кастрюлю вместе с 3 ст. л. круглого риса и варим до готовности. Шинкуем не слишком мелко пучок щавеля, по 2–3 веточки петрушки, укропа и сельдерея. Закладываем всю зелень в суп почти в самом конце. По желанию можно добавить немного кокосовых сливок. Также кладем лавровый лист, соль и черный перец по вкусу, накрываем кастрюлю крышкой и даем супу настояться четверть часа. Подавайте зеленый борщ с чесночными гренками или домашними сухарями из ржаного хлеба.

Солянка на грибной лад

Ароматная грибная солянка — вот что украсит постное меню. Доводим до кипения 2 литра воды и высыпаем 2 нарезанные кубиком картофелины. Одновременно делаем в сковороде с растительным маслом традиционную зажарку из головки репчатого лука и морковки. Добавляем 400 г свежих порубленных пластинками шампиньонов, 1 ст. л. томатной пасты и 0,5 ч. л. сахара. Томим зажарку, пока лишняя жидкость полностью не испарится, перекладываем ее в кастрюлю с картофелем. Следом отправляем 3 соленых огурца, нарезав их соломкой. Вместо соли можно влить немного рассола по вкусу — он придаст тонкий приятный аромат. Как только сварится картофель, суп готов. Украсьте тарелки с грибной солянкой целыми маслинами без косточек, тонкими кружками лимона и лепестками петрушки.

Морковь меняет форму

Сложно представить, что бы мы делали без морковки, ведь этот овощ есть едва ли не в каждом блюде. Предлагаем попробовать простой рецепт супа в пост с ее участием. Заранее отвариваем 200 г белой фасоли в чуть подсоленной воде. Если нет времени, возьмите консервированные бобы. Рубим толстыми кружками 4 средние морковки, поливаем смесью из 3 ст. л. оливкового масла, 2 измельченных зубчиков чеснока и 1 ст. л. любых сухих трав, хорошо перемешиваем. Запекаем овощные ломтики на противне с пергаментной бумагой 20 минут при 200°С. Соединяем запеченную морковь с вареной фасолью в чаше блендера и взбиваем в однородную массу. Добавляем немного фасолевого отвара до желаемой густоты, солим по вкусу и доводим до кипения. Тарелки с морковным супом можно украсить колечками перца чили и зеленью.

Гречка в свободном плавании

Постные супы с гречневой крупой станут еще сытнее и вкуснее. Заранее замачиваем в 200 мл холодной воды 30 г сушеных белых грибов на час, затем просушиваем и режем соломкой. Доводим до кипения кастрюлю с 1,5 литрами воды, закладываем 2 картофелины брусочками, оставляем вариться на медленном огне. В это же время пассеруем в сковороде на растительном масле луковицу кубиками и морковь соломкой. Жареные овощи вводим в кастрюлю вместе с 150 г промытой гречневой крупы. Через 10 минут добавляем размоченные измельченные грибы. Для более яркого аромата и насыщенного вкуса можно влить оставшийся грибной настой, предварительно процедив через мелкое сито. Доводим суп до готовности, солим по вкусу, кладем лавровый лист и даем настояться под крышкой 10 минут.

Вот такие первые блюда на каждый день вы можете включить в свое постное меню. Даже те домочадцы, которые не соблюдают пост, оценят их по достоинству. Еще больше оригинальных рецептов супов ищите на кулинарном портале «Едим Дома». А какие супы принято готовить в вашей семье в дни поста? Обязательно поделитесь любимыми первыми блюдами с другими читателями в комментариях.