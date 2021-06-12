Тот самый торт «Карпатка»

В кастрюле или сотейнике соедините воду, молоко, соль, сахар и размягчённое масло.

Доведите смесь до кипения. Постоянно помешивая, всыпьте в кастрюлю муку. Варите тесто, всё так же помешивая, 3–4 минуты.

Когда тесто станет гладким и начнёт отставать от стенок кастрюли, снимите его с огня и немного остудите.

Разогрейте духовку до 180 °С. Круглую форму диаметром 22 см застелите пергаментной бумагой.

Добавляйте в тесто по одному яйцу, тщательно вымешивая его венчиком. Выложите половину теста в форму.

Выпекайте корж в разогретой духовке 30–35 минут до золотистого цвета. Не открывайте духовку во время приготовления!

Таким же образом испеките корж из второй половины теста. Остудите их.

Венчиком взбейте до однородности яйца с сахаром, крахмалом и ванильным экстрактом. В кастрюле доведите молоко до кипения.

Постоянно помешивая яичную смесь венчиком, влейте к ней половину кипящего молока.

Соедините яичную смесь с оставшимся молоком, верните крем на огонь. Доведите его до кипения и варите 3–4 минуты до загустения, постоянно помешивая.

Снимите крем с огня, продолжайте помешивать его ещё 1 минуту. Остудите, накройте плёнкой и уберите в холодильник на 1–2 часа.

Остывший крем взбейте миксером с размягчённым сливочным маслом в однородную пышную массу.

Поместите один корж в кулинарное кольцо, на него выложите весь крем, разровняйте его лопаткой. Накройте крем вторым коржом.