Тот самый торт «Карпатка»

Традиционный польский десерт с большим количеством сливочного крема и воздушными коржами из заварного теста получил своё название из-за неровной поверхности, напоминающей Карпатские горы.
Приготовление
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В кастрюле или сотейнике соедините воду, молоко, соль, сахар и размягчённое масло.
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Доведите смесь до кипения. Постоянно помешивая, всыпьте в кастрюлю муку. Варите тесто, всё так же помешивая, 3–4 минуты.
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Когда тесто станет гладким и начнёт отставать от стенок кастрюли, снимите его с огня и немного остудите.
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Разогрейте духовку до 180 °С. Круглую форму диаметром 22 см застелите пергаментной бумагой.
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Добавляйте в тесто по одному яйцу, тщательно вымешивая его венчиком. Выложите половину теста в форму.
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Выпекайте корж в разогретой духовке 30–35 минут до золотистого цвета.
Не открывайте духовку во время приготовления!
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Таким же образом испеките корж из второй половины теста. Остудите их.
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Венчиком взбейте до однородности яйца с сахаром, крахмалом и ванильным экстрактом. В кастрюле доведите молоко до кипения.
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Постоянно помешивая яичную смесь венчиком, влейте к ней половину кипящего молока.
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Соедините яичную смесь с оставшимся молоком, верните крем на огонь. Доведите его до кипения и варите 3–4 минуты до загустения, постоянно помешивая.
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Снимите крем с огня, продолжайте помешивать его ещё 1 минуту. Остудите, накройте плёнкой и уберите в холодильник на 1–2 часа.
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Остывший крем взбейте миксером с размягчённым сливочным маслом в однородную пышную массу.
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Поместите один корж в кулинарное кольцо, на него выложите весь крем, разровняйте его лопаткой. Накройте крем вторым коржом.
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Уберите торт в холодильник на 3–4 часа. Достаньте десерт из кольца и посыпьте сахарной пудрой.
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