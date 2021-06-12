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Тот самый торт «Карпатка»

Тот самый торт «Карпатка»

Традиционный польский десерт с большим количеством сливочного крема и воздушными коржами из заварного теста получил своё название из-за неровной поверхности, напоминающей Карпатские горы.

Тот самый торт «Карпатка»

Приготовление

    1. В кастрюле или сотейнике соедините воду, молоко, соль, сахар и размягчённое масло.

    2. Доведите смесь до кипения. Постоянно помешивая, всыпьте в кастрюлю муку. Варите тесто, всё так же помешивая, 3–4 минуты.

    3. Когда тесто станет гладким и начнёт отставать от стенок кастрюли, снимите его с огня и немного остудите.

    4. Разогрейте духовку до 180 °С. Круглую форму диаметром 22 см застелите пергаментной бумагой.

    5. Добавляйте в тесто по одному яйцу, тщательно вымешивая его венчиком. Выложите половину теста в форму.

    6. Выпекайте корж в разогретой духовке 30–35 минут до золотистого цвета.

      Не открывайте духовку во время приготовления!

    7. Таким же образом испеките корж из второй половины теста. Остудите их.

    8. Венчиком взбейте до однородности яйца с сахаром, крахмалом и ванильным экстрактом. В кастрюле доведите молоко до кипения.

    9. Постоянно помешивая яичную смесь венчиком, влейте к ней половину кипящего молока.

    10. Соедините яичную смесь с оставшимся молоком, верните крем на огонь. Доведите его до кипения и варите 3–4 минуты до загустения, постоянно помешивая.

    11. Снимите крем с огня, продолжайте помешивать его ещё 1 минуту. Остудите, накройте плёнкой и уберите в холодильник на 1–2 часа.

    12. Остывший крем взбейте миксером с размягчённым сливочным маслом в однородную пышную массу.

    13. Поместите один корж в кулинарное кольцо, на него выложите весь крем, разровняйте его лопаткой. Накройте крем вторым коржом.

    14. Уберите торт в холодильник на 3–4 часа. Достаньте десерт из кольца и посыпьте сахарной пудрой.

 

 

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