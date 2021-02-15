Мягкое творожное печенье с итальянской меренгой

Я не люблю творог в выпечке, мне не нравятся вареники с творогом, ватрушки, сочни. Не знаю даже, почему. Сам творог я очень уважаю, трепетно люблю и делаю сам. А вот, как начинку не воспринимаю.

Чего не могу сказать о творожном тесте: нежном, мягком, с легкой кисломолочной кислинкой. Поэтому, когда случается забыть на пару-тройку дней творог в холодильнике, я всегда знаю, куда его можно применить - в печенье!

Для печенья

300 гр. творога

3 желтка

100 гр. сахарной пудры

100 гр. мягкого сливочного масла

120 гр. муки

1 ч. л. разрыхлителя

Цедра 1/2 лимона

Ванилин/корица - по вкусу

Для меренги

3 белка

щепотка соли

1 ст. ложка с горкой сахарной пудры

120 гр. сахарного песка

50 гр. воды

2 ч.л. лимонного сока

Все очень и очень просто. Творог продавить сквозь сито, прибавить желтки, сахарную пудру, цедру и тщательно вымешать. Прибавить сливочное масло комнатной температуры и вмешать в творожную массу. Муку просеять с солью и разрыхлителем и вмешать в тесто. Собрать тесто в единый ком и убрать в холодильник на 1 час.

Разогреть духовку до 175 градусов. Выстелить противень листом пергамента. Тесто раскатать на пергаменте в пласт толщиной в 1 см. Вырезать формой кружки или другие фигуры и уложить на противень, на расстоянии в 2-3 см друг от друга, т.

к. тесто при выпечке будет подниматься и расти. Поставить противень в духовку и выпекать печенья 10 минут, до румяности. Вынуть печенья из духовки и дать остыть не снимая с противня.

Приготовить итальянскую меренгу:

Белки с солью и лимонным соком взбить сначала до мягких пиков, затем, добавить сахарную пудру и взбить до твердых пиков. Влить под лопасти работающего миксера кипящий сахарный сироп, который готовится так:

в 50 граммах воды растопить сахар и довести смесь до кипения на сильном огне. Затем огноь убавить до ниже среднего и варить сироп до пробы на твердый шарик (минут 10-15). Проверить готовность сиропа легко - достаточно опустить немного карамели в холодную воду и покатать пальцами в шарик, он станет твердым, словно стеклянный. Или окунуть чайную ложку в сироп и затем опустить в холодную воду на минуту-полторы. Эффект будет то же - застывшая, словно из стекла, не поддающаяся нажатию, карамель.

Сложить меренгу в кондитерский мешок и отсадить поверх печенья. Можно поставить печенье с меренгой в духовку на 5 минут под самый верх, чтобы меренга схватилась сверху, а можно и просто так съесть.