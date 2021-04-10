Космические яйца и еще куча способов подготовиться к Пасхе

Впереди приближается Пасха. В этом году захотелось попробовать новый для меня способ покраски яйц. Результат мне понравился и делаются не сложнее, чем в шелухе. На пробу сварено было 6 яйц. На Пасху точно часть яйц буду красить именно так.

Ингредиенты:

Яйца,

Вода,

Соль - 1 ст. л.,

Уксус 9% - 30 мл.,

Чай каркаде - 80 гр. (пачка),

Подсолнечное масло.

1. Моем яйца, кладем их в сотейник, наливаем холодную воду, добавляем соль и ставим на плиту. Варим яйца в крутую

2. Снимаем с плиты

3. В воду добавляем соль, уксус и чай каркаде. Стараемся чаинки распределить между яйцами, чтобы получился в последствии у нас рисунок.

4. Оставляем яйца до остывания в каркаде на столе, после отправляем в холодильник на 3 часа или до утра. Можно просто оставить до утра на столе, если устали и не готовы ждать остывания

5. Достаем яйца из сотейника.

6. Аккуратно обмакиваем яйца салфетками и оставляем до полного высыхания.

7. Для блеска покрываем яйца тонким слоем подсолнечного масла.

Получаем красивые космические яйца или как некоторые называют драконьи яйца.

Приятного аппетита!!

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