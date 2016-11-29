Наггетсы из аллигатора и сэндвич из кенгуру

Мясо — понятие растяжимое. Теоретически человек может есть мясо любого животного, но в магазинах нам из года в год предлагают одно и то же: говядина, свинина, курица, рыба. Хвала высоким технологиям, сделавшим мир теснее. Теперь тебе не нужно быть Тарзаном, чтобы отведать мяса крокодила или страуса. Благодаря онлайн-магазинам проблема решается за пару кликов. Чье мясо предлагают нам интернет-лавки?

Мясо аллигатора

Цена за кг: 2500 рублей.

Кто пробовал, говорит, что на вкус оно напоминает курятину. То же самое говорят и о лягушачьих лапках и, наверное, еще много о чем. Крокодилье мясо очень полезно, кто бы мог подумать, что эта рептилия может не угрожать жизни и здоровью человека! В котлетах и отбивных из аллигатора меньше холестерина и жира, чем в их говяжьих и свиных аналогах. Еще бы, за такую-то цену!

Перед употреблением мясо аллигатора рекомендуют вымочить в течение часа. Потом из них можно приготовить что угодно, например наггетсы:

порезать мясо на небольшие кусочки;

посолить и поперчить;

обвалять в специях и панировке (сухарях или дробленых несладких кукурузных хлопьях);

обжарить в масле.

Подавай с любыми соусами.

Мясо страуса

Цена за кг: от 1000 рублей.

Страус — это странное существо.

Огромная птица, которая не умеет летать, зато умеет быстро бегать. Гигантская голова, длиннющая шея, глупые глаза и неприятный громкий крик, от которого так и хочется спрятать голову в плечи. Сложно поверить, что птицы могут быть настолько большими, поэтому в них чувствуется подвох. Хочется взять и... съесть.

Страусиных ферм в России предостаточно, скоро язык не повернется назвать страусятину экзотикой. Тем более, это диетическое нежирное мясо, которое наверняка придется по вкусу любителям фитнеса. Интересно, что цвет у страусиного мяса ярко-красный.

Лучшее, что можно приготовить из мяса страуса, - это суккоташ.

Ингредиенты:

1 ст. л. порошка чили;

1 ст. л. молотого черного перца;

1 ст. л. сахара;

1 вырезка страуса;

соль по вкусу;

растительное масло;

2 кусочка бекона;

1 ст. замоченной фасоли;

1 большая луковица — порубить;

1 большая морковка — порубить;

1 стебель сельдерея — порубить;

1 ст. л. раздавленного чеснока;

1 банка кукурузы;

1 ст. л. бальзамического уксуса.

1. В тарелке смешай порошок чили, черный перец и сахар. Приправь этим вырезку страуса и посоли. Поджаривай на гриле или сковороде 5-7 минут с каждой стороны.

2. В кастрюле на масле обжариваем бекон до коричневого цвета. Добавляем предварительно сваренную фасоль, лук, морковь, сельдерей, чеснок. Готовим 3 минуты. Доливаем немного воды и варим, пока фасоль не станет мягкой, но не до конца — примерно полтора часа. Добавляем кукурузу и уксус и готовим еще 5 минут.

Вот тебе и гарнир, и основное блюдо!

Мясо питона

Цена за кг: 2000-3000 рублей.

Змей традиционно едят на Востоке, где в кастрюле может оказаться любая тварь. В этих странах из питона готовят чили. В нем, как и во всем экзотическом мясе, мало холестерина и жира, зато много белка. Цвет необычный — ярко-розовый.

Чтобы приготовить филе питона, тебе потребуется:

порошок чили;

черный перец;

соль;

лайм;

зеленый лук.

1. Мясо осторожно надрезаем по поверхности. Зарубки должны образовать на его поверхности равномерную решетку. Потом нарезаем филе кусочками шириной 1,5 см.

2. Кладем мясо в миску, поливаем оливковым маслом, посыпаем перцем, солью и порошком чили - всё по вкусу. В эту же чашку добавляем нарезанный лук и выжимаем лайм.

3. Хорошенько перемешиваем, оставляем на пару минут — и можно жарить. Долго мариновать не нужно: мясо уже достаточно нежное.

4. Налей на раскаленную сковороду масло и брось на нее филе питона. Обжаривай с каждой стороны по 40 секунд, потом переворачивай — и так несколько раз.

5. Подавай на подушке из овощного салата, сверху полей оливковым маслом.

Мясо кенгуру

Цена за кг: 500 руб.

Мы представляем себе кенгуру как дружелюбного австралийского аборигена — невероятно прыгучего зверя с сумкой на животе. Оказывается, кенгуру еще и очень вкусны, если правильно их приготовить. Как ты можешь догадаться, в мясе кенгуру низкий уровень холестерина и жира и много железа.

Из его мяса получаются вкуснейшие диетические сэндвичи. Чтобы приготовить их, тебе потребуется:

хлеб;

помидор — нарезать кружочками;

вареная свекла — нарезать кружочками;

семена горчицы;

паприка;

соль;

перец;

майонез;

салат.

1. Филе кенгуру натираем перцем, солью, паприкой и горчичными семенами с обеих сторон.

2. Готовим на гриле или на сковороде, обжаривая по две минуты с каждой стороны.

3. Выкладываем кенгурятину на хлеб, сверху — помидоры, затем майонез, свекла, салат и второй кусок хлеба.

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