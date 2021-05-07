Шоколадно-ванильный кекс «День и ночь»

Вылейте тесто в круглую форму и отправьте в духовку. Уже через полчаса на столе будет красоваться шедевральный шоколадно-ванильный кекс, пышный и высокий!
Несомненно, он приведет в восторг и взрослых, и тех, кто помладше. Потому что вид у выпечки действительно фантастический. И главное, для приготовления не нужны ни особые умения, ни запас времени, ни специальная форма для кексов с отверстием.
Ингредиенты
Яйцо3 шт.
Сахар1 стак.
Пшеничная мука2 стак.
Молоко1 стак.
Ванильный сахар10 г
Разрыхлитель1 ч. л.
Какао-порошок3 ст. л.
Вода100 мл
Сливочное масло10 г
Черный шоколад50 г
Приготовление
- В миске взбейте яйца с ванильныи и обычным сахаром. Порциями добавьте молоко и растопленное сливочное масло. Просейте муку с разрыхлителем и добавьте к смеси. Тщательно перемешайте массу. Отделите половину и перелейте в другую миску.
- В чашке смешайте какао-порошок со 100 мл воды. Добавьте смесь в одну из мисок с тестом. Перемешайте.
- Круглую форму для выпечки диаметром 26–28 см смажьте небольшим количеством сливочного или растительного масла. По центру поставьте стакан. Вылейте тесто из двух мисок одновременно с противоположных сторон. Посыпьте измельченным шоколадом.
- Выпекайте кекс 30 мин. при 180 градусах. Извлеките стакан и кекс из формы. Наслаждайтесь!
Этот рецепт будет весьма кстати, если вас неожиданно собрались навестить друзья или родственники. Кекс станет лучшим сладким дополнением к чашке горячего чая. Сохраните рецепт в закладки, не пожалеете!
Свежие комментарии