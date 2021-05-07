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Шоколадно-ванильный кекс «День и ночь»

Шоколадно-ванильный кекс «День и ночь»

Вылейте тесто в круглую форму и отправьте в духовку. Уже через полчаса на столе будет красоваться шедевральный шоколадно-ванильный кекс, пышный и высокий!

Несомненно, он приведет в восторг и взрослых, и тех, кто помладше. Потому что вид у выпечки действительно фантастический. И главное, для приготовления не нужны ни особые умения, ни запас времени, ни специальная форма для кексов с отверстием.

Ингредиенты

Яйцо3 шт.

Сахар1 стак.

Пшеничная мука2 стак.

Молоко1 стак.

Ванильный сахар10 г

Разрыхлитель1 ч. л.

Какао-порошок3 ст. л.

Вода100 мл

Сливочное масло10 г

Черный шоколад50 г

Приготовление

  1. В миске взбейте яйца с ванильныи и обычным сахаром. Порциями добавьте молоко и растопленное сливочное масло. Просейте муку с разрыхлителем и добавьте к смеси. Тщательно перемешайте массу. Отделите половину и перелейте в другую миску.тесто для кекса
  2. В чашке смешайте какао-порошок со 100 мл воды. Добавьте смесь в одну из мисок с тестом. Перемешайте.как приготовить двухцветный кекс
  3. Круглую форму для выпечки диаметром 26–28 см смажьте небольшим количеством сливочного или растительного масла. По центру поставьте стакан. Вылейте тесто из двух мисок одновременно с противоположных сторон. Посыпьте измельченным шоколадом.шоколадно-ванильный кекс
  4. Выпекайте кекс 30 мин. при 180 градусах.
    Извлеките стакан и кекс из формы. Наслаждайтесь!двухцветный кекс с какао

Этот рецепт будет весьма кстати, если вас неожиданно собрались навестить друзья или родственники. Кекс станет лучшим сладким дополнением к чашке горячего чая. Сохраните рецепт в закладки, не пожалеете!

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сладкая выпечка
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