Вы любите тыкву? Очень полезное создание природы! Для красоты кожи и не только!

Приготовим нежный, сладкий десерт из тыквы, который придется по вкусу даже мужчине не любящему тыкву и ребенку!

Итак, приступаем к созданию или сотворению, как получится, тыквенно-творожного десерта.

Рецепт.

Вам понадобится:

тыква,

желатин 20 гр,

0,5 стакана сахара,

0,5 стакана воды,

примерно 100 грамм творога.

1) Тыкву порезать небольшими кусочками и варить в сахарном сиропе.

Вам понадобится примерно 0,5 стакана сахара на 0,5л воды.

Варим тыквочку до мягкости, добавляем немного лимонного сока для вкуса.

2) Даем остыть, процеживаем.

3) Пачку желатина (20г) заливаем 0,5 стакана сиропа, оставляем минут на 30, дабы набух.

4) После, распускаем на водяной бане и смешиваем с остальным сиропом.

5) Варёные кусочки тыквы измельчаем блендером и смешиваем с желатиновым сиропом.

6) Половиной этой смеси заполняем формочки (тоже наполовину) и убираем в холодильник, чтобы эта смесь немного схватилась.

7) Вторую часть соединяем с творогом (нам помогает блендер) и заполняем наши формочки.

8) Убираем нашу красоту из тыквы и творога в холодильник на ночь.

Творческих побед!