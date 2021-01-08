5 чизкейков, которые заставят вас влюбиться в ПП-десерты, ведь они не только очень вкусные и нежные, но и абсолютно безопасны для вашей талии

1. Спасение для любителей сладкого: шоколадный чизкейк (без выпечки)

Ингредиенты:

● Творог обезжиренный 400 г

● Молоко обезжиренное100 г

● Мед 20 г

● Желатин пищевой 15 г

● Какао-порошок 50 г

Приготовление:

1. 15 г желатина замочить стаканом воды на 30 минут.

2. Потом слить воду с набухшего желатина (если останется).

3. Поставить на медленный огонь, добавить молоко, творог, какао и мед.

4. Все перемешать блендером в однородную массу. Залить в форму и убрать в холод, пока не застынет

2. Самый белковый чизкейк

Ингредиенты:

Корж:

● 3-4 ст. ложки овсяных отрубей

● 2 ст. ложки жидкого творога 0% ( можно заменить 3 ст. ложками кефира 0

● 1 яйцо

● стевия

Смешать все ингредиенты, выложить в форму и выпекать 15-20 минут. Корж должен быть как крекер.

Крем:

● 400 г обезжиренного творога

● 2 яйца

● 1 ст. ложка обезжиренного кефира или натурального йогурта

● ванилин, стевия

● сода

Приготовление:

Белки отделяем от желтков, белки ставим в сторону. Желтки и все остальные ингредиенты смешиваем. Взбиваем белки до густой пены и осторожно добавляем в крем. Всё выливаем на готовый корж.

Выпекаем в духовке 30-40 минут.

3. Яблочно-банановый чизкейк без запекания

Ингредиенты:

Корж:

● курага 50 г

● изюм 50 г

● хлеб из муки грубого помола 200 г

● мед 1 ч. л.

Верхний слой:

● молоко обезжиренное 100 мл

● творог обезжиренный жидкий 300 г

● два средних банана 200 г

● желатин 1 ст. л.

● яблоко 150 г

● корица по вкусу

Приготовление:

1. Манипуляции с хлебом:

Нам нужно с вами сделать сухари. Режем свежий хлеб на кубики. Отправляем в заранее разогретую духовку. Ну и там просушиваем капитально. Иногда перемешивайте их и следите, чтоб гореть не начали. Затем полученные сухари мы с вами измалываем в прекрасную муку. Заодно вместе с сухарями измельчаем сухофрукты и мед. И выкладываем замечательную смесь в форму, смазанную маслом.

2. Тоненько нарезаем яблоко и выкладываем поверх коржа. Так же делаем и с одним бананом.

3. Замачиваем желатин в стакане с водой. Когда набухнет - разогреваем его на плите. Смотрите не доводите до кипения.

4. Растираем банан в пюре, вмешиваем творог, добавляем молоко и корицу. Торт сам по себе получается сладким от сухофруктов и фруктов.

5. Влить чуть остывший желатин в творожную смесь, перемешать и тут же вылить смесь в форму. Так же можете сверху положить маленькие кружочки банана, в качестве милого украшения. Или какой - нибудь контрастный фрукт. Клубнику, например.

6. Отправляете вкусняшу в холодильник. Желательно на всю ночь. А утром ждет вас прелесть и радость!

4. Чизкейк с яблоком

Ингредиенты:

на маленькую форму 10—15 см:

● 1 яблоко сладкое

● 175 г мягкого нежирного творога (или можно использовать сыр Филадельфия)

● 1 белок

● немного ванилина, стевия по вкусу

● 1 чайная ложка корицы

Приготовление:

Дно формы выложить кружочками яблочка, творог смешиваем с 1 белком и стевией, взбиваем и выливаем на яблоки. Еще нарезаем яблочко мелкими квадратиками, посыпаем корицей и ставим на 1 минуту в микроволновую печь, чтобы помягче стали. Выкладываем сверху творожной массы, и на 30 минут в духовку, разогретую до 180 градусов.

5. Чизкейк в яблоке

Ингредиенты:

На 2-4 порции:

● крупное, сладкое яблоко 4 шт.

● яйцо (желток) 1 шт.

● творог нежирный мягкий 150 г

● ваниль

Приготовление:

У яблок очистить верхнюю треть. Вырезать черенок и сердцевину. Аккуратно ложкой выскоблить немного мякоти.

Творог смешать с желтком и ванилью и начинить яблоки.

Поставить в жаропрочную форму, влить немножко воды и запечь 25 минут при 200°C.

Перед подачей можно полить натуральным йогуртом.