5 чизкейков, которые заставят вас влюбиться в ПП-десерты, ведь они не только очень вкусные и нежные, но и абсолютно безопасны для вашей талии
1. Спасение для любителей сладкого: шоколадный чизкейк (без выпечки)
Ингредиенты:
● Творог обезжиренный 400 г
● Молоко обезжиренное100 г
● Мед 20 г
● Желатин пищевой 15 г
● Какао-порошок 50 г
Приготовление:
1. 15 г желатина замочить стаканом воды на 30 минут.
2. Потом слить воду с набухшего желатина (если останется).
3. Поставить на медленный огонь, добавить молоко, творог, какао и мед.
4. Все перемешать блендером в однородную массу. Залить в форму и убрать в холод, пока не застынет
2. Самый белковый чизкейк
Ингредиенты:
Корж:
● 3-4 ст. ложки овсяных отрубей
● 2 ст. ложки жидкого творога 0% ( можно заменить 3 ст. ложками кефира 0
● 1 яйцо
● стевия
Смешать все ингредиенты, выложить в форму и выпекать 15-20 минут. Корж должен быть как крекер.
Крем:
● 400 г обезжиренного творога
● 2 яйца
● 1 ст. ложка обезжиренного кефира или натурального йогурта
● ванилин, стевия
● сода
Приготовление:
Белки отделяем от желтков, белки ставим в сторону. Желтки и все остальные ингредиенты смешиваем. Взбиваем белки до густой пены и осторожно добавляем в крем. Всё выливаем на готовый корж.Выпекаем в духовке 30-40 минут.
3. Яблочно-банановый чизкейк без запекания
Ингредиенты:
Корж:
● курага 50 г
● изюм 50 г
● хлеб из муки грубого помола 200 г
● мед 1 ч. л.
Верхний слой:
● молоко обезжиренное 100 мл
● творог обезжиренный жидкий 300 г
● два средних банана 200 г
● желатин 1 ст. л.
● яблоко 150 г
● корица по вкусу
Приготовление:
1. Манипуляции с хлебом:
Нам нужно с вами сделать сухари. Режем свежий хлеб на кубики. Отправляем в заранее разогретую духовку. Ну и там просушиваем капитально. Иногда перемешивайте их и следите, чтоб гореть не начали. Затем полученные сухари мы с вами измалываем в прекрасную муку. Заодно вместе с сухарями измельчаем сухофрукты и мед. И выкладываем замечательную смесь в форму, смазанную маслом.
2. Тоненько нарезаем яблоко и выкладываем поверх коржа. Так же делаем и с одним бананом.
3. Замачиваем желатин в стакане с водой. Когда набухнет - разогреваем его на плите. Смотрите не доводите до кипения.
4. Растираем банан в пюре, вмешиваем творог, добавляем молоко и корицу. Торт сам по себе получается сладким от сухофруктов и фруктов.
5. Влить чуть остывший желатин в творожную смесь, перемешать и тут же вылить смесь в форму. Так же можете сверху положить маленькие кружочки банана, в качестве милого украшения. Или какой - нибудь контрастный фрукт. Клубнику, например.
6. Отправляете вкусняшу в холодильник. Желательно на всю ночь. А утром ждет вас прелесть и радость!
4. Чизкейк с яблоком
Ингредиенты:
на маленькую форму 10—15 см:
● 1 яблоко сладкое
● 175 г мягкого нежирного творога (или можно использовать сыр Филадельфия)
● 1 белок
● немного ванилина, стевия по вкусу
● 1 чайная ложка корицы
Приготовление:
Дно формы выложить кружочками яблочка, творог смешиваем с 1 белком и стевией, взбиваем и выливаем на яблоки. Еще нарезаем яблочко мелкими квадратиками, посыпаем корицей и ставим на 1 минуту в микроволновую печь, чтобы помягче стали. Выкладываем сверху творожной массы, и на 30 минут в духовку, разогретую до 180 градусов.
5. Чизкейк в яблоке
Ингредиенты:
На 2-4 порции:
● крупное, сладкое яблоко 4 шт.
● яйцо (желток) 1 шт.
● творог нежирный мягкий 150 г
● ваниль
Приготовление:
У яблок очистить верхнюю треть. Вырезать черенок и сердцевину. Аккуратно ложкой выскоблить немного мякоти.
Творог смешать с желтком и ванилью и начинить яблоки.
Поставить в жаропрочную форму, влить немножко воды и запечь 25 минут при 200°C.
Перед подачей можно полить натуральным йогуртом.
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