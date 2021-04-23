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Салат с фасолью (без майонеза), обязательно попробуйте!

Салат с фасолью (без майонеза), обязательно попробуйте!Хочу сегодня порекомендовать вам салат с консервированной фасолью, который обязательно стоит попробовать. Салат без майонеза, по-домашнему вкусный. Все продукты доступные, идеально сочетаются между собой. Прекрасный вариант для обеда или ужина.

Салат с фасолью (без майонеза), обязательно попробуйте!

Ингредиенты:

  • Отварная свинина – 300 г
  • Картофель отварной – 300 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Маринованные огурцы – 3 шт. (250 г)
  • Фасоль консервированная –1 бан. (500 г)
  • Зеленый лук – 1 пуч.
  • Сметана 20% - 180 г
  • Хрен – 1 ст. л.
  • Черный молотый перец – 1 ч. л.
  • Соль – по вкусу

Видео-рецепт:

Шаги приготовления:

  1. Измельчаем мясо, картофель, яйца, зеленый лук и огурцы.
  2. Консервированную фасоль и огурцы отцеживаем от лишней жидкости и добавляем к измельченным ингредиентам.
  3. Для заправки смешиваем: сметану, хрен и черный молотый перец (соль по желанию).
  4. Заправляем салат

 

 

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