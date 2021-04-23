Салат с фасолью (без майонеза), обязательно попробуйте!

Хочу сегодня порекомендовать вам салат с консервированной фасолью, который обязательно стоит попробовать. Салат без майонеза, по-домашнему вкусный. Все продукты доступные, идеально сочетаются между собой. Прекрасный вариант для обеда или ужина.
Ингредиенты:
- Отварная свинина – 300 г
- Картофель отварной – 300 г
- Яйца – 2 шт.
- Маринованные огурцы – 3 шт. (250 г)
- Фасоль консервированная –1 бан. (500 г)
- Зеленый лук – 1 пуч.
- Сметана 20% - 180 г
- Хрен – 1 ст. л.
- Черный молотый перец – 1 ч. л.
- Соль – по вкусу
Видео-рецепт:
Шаги приготовления:
- Измельчаем мясо, картофель, яйца, зеленый лук и огурцы.
- Консервированную фасоль и огурцы отцеживаем от лишней жидкости и добавляем к измельченным ингредиентам.
- Для заправки смешиваем: сметану, хрен и черный молотый перец (соль по желанию).
- Заправляем салат
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