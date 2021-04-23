Салат с фасолью (без майонеза), обязательно попробуйте!

Делаем твердый сыр из 3 литров магазинного молока. Закваска не требуется, вместо нее берем 3 ложки уксуса

Твердый сыр считается сложным в приготовлении, однако это не так. Сделать его можно всего из двух ингредиентов, молока и уксуса. Сам проц...