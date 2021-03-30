Картошку больше не варю и не жарю. Нашла универсальный рецепт как приготовить её вкусно

Картофель давно занимает лидирующее место на нашем столе. Рецептов приготовления его очень много. Я хочу с вами поделится одним из любимых моих рецептов приготовления картофеля, который я делаю как на повседневный стол, так и на праздничное застолье. Может быть гарниром и самостоятельным блюдом, отлично подойдёт в пост. Сегодня мы готовим картофель по-деревенски!

Ингредиенты и способ приготовления:

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Ингредиенты:

картофель - 1,5-2 кг

сухой чеснок - 1 ч.л.

растительное масло - 4 ст.л.

соль - 1 ч.л.

чёрный перец - 1/2 ч.л.

паприка - 1 ч.л.

свежая зелень по желанию

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Картофель(1.5-2 кг) моем, высушиваем и разрезаем продольно на две равные части. Внутри ножом делаем надрезы в виде сеточки.

Выкладываем весь картофель в глубокую миску и добавляем: 1 ч.л. сухого чеснока, 1/2 ч.л. черного молотого перца, 1 ч.л. паприки, 1 ч.л. соли, 4 ст.л. растительного масла (лучше подсолнечного нерафинированного) и всё хорошо перемешиваем, чтобы специи распределились равномерно.

На противень с пергаментной бумагой выкладываем картофель и отправляем в духовку режим конвекции на 20 минут при температуре 220°С.

Пока готовится картофель нарезаем свежую зелень.

Достаём готовый картофель, выкладываем на блюдо и подаём к столу!

Получается вкусный, ароматный и полезный запечённый картофель, который понравится всей вашей семье.

Приятного аппетита! 😋