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Кесадильи с томатной сальсой

Кесадилья - кукурузная или пшеничная лепешка, обжаренная вместе с начинкой. Это блюдо пришло к нам из текс-мекс кухни и в последнее время стало очень популярным. Готовить кесадилью можно с любыми начинками - с мясом, птицей, рыбой или овощами. Очень удобно использовать для кесадильи остатки продуктов из холодильника.

Кесадильи с томатной сальсой

Для приготовления 4 порций нужно:

  • 4 лепешки тортильи диаметром 25 см
  • 500 г фарша из говядины
  • 250 г сыра (например, смесь чеддера и моцареллы)
  • 1 авокадо
  • 1 зубчик чеснока
  • 4 пера зеленого лука
  • 1 ч. л. молотого перца чили
  • 1/4 ч. л. хлопьев чили
  • 1/4 ч. л. сушеного орегано
  • 1/2 ч. л. молотой паприки
  • 1/2 ч. л. молотой зиры
  • лимонный сок
  • оливковое масло
  • соль, свежемолотый черный перец
  • сметана для подачи

Для сальсы:

  • 6 средних помидоров
  • половина сладкого зеленого перца
  • половина сладкого красного перца
  • 1 средний огурец
  • 1 средняя красная луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 красный перец чили
  • 1 маленький пучок кинзы
  • сок 1 лайма
  • соль, свежемолотый черный перец

Кесадильи с томатной сальсой

1. Приготовьте сальсу. Очистите лук, у перца удалите семена. Нарежьте лук, огурец, перец и помидоры маленькими кубиками. Измельчите листья кинзы, порубите чеснок. У перца чили удалите семена, перец мелко порубите. Смешайте все ингредиенты сальсы, посолите и поперчите, уберите в холодильник на 30 мин.

Кесадильи с томатной сальсой

2. Очистите чеснок и мелко порубите. Очистите авокадо, удалите косточку, мякоть нарежьте кубиками и сбрызните лимонным соком. Нарежьте зеленый лук.

Кесадильи с томатной сальсой

3. Натрите сыр на крупной терке.

Кесадильи с томатной сальсой

4. Разогрейте большую сковороду с 2 ст. л. масла на среднем огне. Добавьте говяжий фарш и жарьте, помешивая,­ пока фарш не изменит цвет. Слейте лишний жир.

5. В мисочке смешайте хлопья и порошок чили, орегано, зиру и паприку. Добавьте специи и чеснок в фарш, посолите и поперчите, жарьте еще 1 мин. Влейте примерно четверть стакана воды и тушите, пока вода полностью не испарится. Снимите сковороду с огня.

Кесадильи с томатной сальсой

6. На половину лепешки быстро распределите четвертую часть сыра, а затем фарш. Положите авокадо и посыпьте зеленым луком. Накройте начинку второй половиной лепешки.

7. Разогрейте на медленном огне антипригарную сковороду и смажьте ее маслом. Положите тортилью. Как только сыр начнет плавиться, переверните лепешку и поджарьте с другой стороны. Переложите кесадилью на блюдо, разрежьте пополам и сохраняйте в тепле. Таким же образом пожарьте остальные кесадильи. Подавайте со сметаной и сальсой.

 

 

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