Кесадильи с томатной сальсой

Кесадилья - кукурузная или пшеничная лепешка, обжаренная вместе с начинкой. Это блюдо пришло к нам из текс-мекс кухни и в последнее время стало очень популярным. Готовить кесадилью можно с любыми начинками - с мясом, птицей, рыбой или овощами. Очень удобно использовать для кесадильи остатки продуктов из холодильника.

Для приготовления 4 порций нужно:

4 лепешки тортильи диаметром 25 см

500 г фарша из говядины

250 г сыра (например, смесь чеддера и моцареллы)

1 авокадо

1 зубчик чеснока

4 пера зеленого лука

1 ч. л. молотого перца чили

1/4 ч. л. хлопьев чили

1/4 ч. л. сушеного орегано

1/2 ч. л. молотой паприки

1/2 ч. л. молотой зиры

лимонный сок

оливковое масло

соль, свежемолотый черный перец

сметана для подачи

Для сальсы:

6 средних помидоров

половина сладкого зеленого перца

половина сладкого красного перца

1 средний огурец

1 средняя красная луковица

2 зубчика чеснока

1 красный перец чили

1 маленький пучок кинзы

сок 1 лайма

соль, свежемолотый черный перец

1. Приготовьте сальсу. Очистите лук, у перца удалите семена. Нарежьте лук, огурец, перец и помидоры маленькими кубиками. Измельчите листья кинзы, порубите чеснок. У перца чили удалите семена, перец мелко порубите. Смешайте все ингредиенты сальсы, посолите и поперчите, уберите в холодильник на 30 мин.

2. Очистите чеснок и мелко порубите. Очистите авокадо, удалите косточку, мякоть нарежьте кубиками и сбрызните лимонным соком. Нарежьте зеленый лук.

3. Натрите сыр на крупной терке.

4. Разогрейте большую сковороду с 2 ст. л. масла на среднем огне. Добавьте говяжий фарш и жарьте, помешивая,­ пока фарш не изменит цвет. Слейте лишний жир.

5. В мисочке смешайте хлопья и порошок чили, орегано, зиру и паприку. Добавьте специи и чеснок в фарш, посолите и поперчите, жарьте еще 1 мин. Влейте примерно четверть стакана воды и тушите, пока вода полностью не испарится. Снимите сковороду с огня.

6. На половину лепешки быстро распределите четвертую часть сыра, а затем фарш. Положите авокадо и посыпьте зеленым луком. Накройте начинку второй половиной лепешки.

7. Разогрейте на медленном огне антипригарную сковороду и смажьте ее маслом. Положите тортилью. Как только сыр начнет плавиться, переверните лепешку и поджарьте с другой стороны. Переложите кесадилью на блюдо, разрежьте пополам и сохраняйте в тепле. Таким же образом пожарьте остальные кесадильи. Подавайте со сметаной и сальсой.