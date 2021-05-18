Кесадильи с томатной сальсой

Кесадилья - кукурузная или пшеничная лепешка, обжаренная вместе с начинкой. Это блюдо пришло к нам из текс-мекс кухни и в последнее время стало очень популярным. Готовить кесадилью можно с любыми начинками - с мясом, птицей, рыбой или овощами. Очень удобно использовать для кесадильи остатки продуктов из холодильника.
Для приготовления 4 порций нужно:
- 4 лепешки тортильи диаметром 25 см
- 500 г фарша из говядины
- 250 г сыра (например, смесь чеддера и моцареллы)
- 1 авокадо
- 1 зубчик чеснока
- 4 пера зеленого лука
- 1 ч. л. молотого перца чили
- 1/4 ч. л. хлопьев чили
- 1/4 ч. л. сушеного орегано
- 1/2 ч. л. молотой паприки
- 1/2 ч. л. молотой зиры
- лимонный сок
- оливковое масло
- соль, свежемолотый черный перец
- сметана для подачи
Для сальсы:
- 6 средних помидоров
- половина сладкого зеленого перца
- половина сладкого красного перца
- 1 средний огурец
- 1 средняя красная луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1 красный перец чили
- 1 маленький пучок кинзы
- сок 1 лайма
- соль, свежемолотый черный перец
1. Приготовьте сальсу. Очистите лук, у перца удалите семена. Нарежьте лук, огурец, перец и помидоры маленькими кубиками. Измельчите листья кинзы, порубите чеснок. У перца чили удалите семена, перец мелко порубите. Смешайте все ингредиенты сальсы, посолите и поперчите, уберите в холодильник на 30 мин.
2. Очистите чеснок и мелко порубите. Очистите авокадо, удалите косточку, мякоть нарежьте кубиками и сбрызните лимонным соком. Нарежьте зеленый лук.
3. Натрите сыр на крупной терке.
4. Разогрейте большую сковороду с 2 ст. л. масла на среднем огне. Добавьте говяжий фарш и жарьте, помешивая, пока фарш не изменит цвет. Слейте лишний жир.
5. В мисочке смешайте хлопья и порошок чили, орегано, зиру и паприку. Добавьте специи и чеснок в фарш, посолите и поперчите, жарьте еще 1 мин. Влейте примерно четверть стакана воды и тушите, пока вода полностью не испарится. Снимите сковороду с огня.
6. На половину лепешки быстро распределите четвертую часть сыра, а затем фарш. Положите авокадо и посыпьте зеленым луком. Накройте начинку второй половиной лепешки.
7. Разогрейте на медленном огне антипригарную сковороду и смажьте ее маслом. Положите тортилью. Как только сыр начнет плавиться, переверните лепешку и поджарьте с другой стороны. Переложите кесадилью на блюдо, разрежьте пополам и сохраняйте в тепле. Таким же образом пожарьте остальные кесадильи. Подавайте со сметаной и сальсой.
Свежие комментарии