Хрустящее печенье с яблоками

С виду эти симпатичные печеньки напоминают заостренные мягкие башмачки, какие носят на Востоке. Вот и название у выпечки соответствующее — «чарох» — слово, которым в тюркских языках эти самые туфельки и называют. Готовится десерт очень быстро, хоть на первый взгляд может показаться иначе. Увидев (и отведав) плод стараний, вы поймете, что будете печь его снова и снова!

Яблоки, орехи, корица — сочетание ингредиентов, ставшее классикой. Бесподобная начинка в хрустящем обрамлении! Если не привыкли печь большими партиями, готовое тесто разделите на 2 части, оставив одну для работы, а вторую отправив в морозилку до следующего раза. Количество ингредиентов для начинки в этом случае также нужно уменьшить вдвое.

Ингредиенты

Сливочное масло 200 г

Яйцо 1 шт.

Сахар 6 ст. л.

Молоко 100 мл

Разрыхлитель 10 г

Ванилин 1 г

Яблоко 6 шт.

Вода 7 ст. л.

Корица по вкусу

Сахарная пудра по вкусу

Грецкие орехи 100 г

Пшеничная мука 500 г

Приготовление

Яблоки нарежьте соломкой, поместите в кастрюльку, посыпьте 3 ст. л. сахара, залейте водой. Держите на среднем огне до полного испарения жидкости. Снимите с огня, добавьте к горячим яблокам мелко нарубленные орехи, корицу и перемешайте. Размягченное сливочное масло разотрите с оставшимся сахаром, добавьте яйцо, влейте молоко, перемешайте. Смешайте муку с ванилином и разрыхлителем, просейте к масляной смеси. Тесто скатайте в шар и оставьте под пленкой в холоде минут на 20. Охлажденное тесто раскатайте в пласт. Пласт разрежьте на равнобедренные треугольники. На каждом треугольнике сделайте надрезы. По центру выложите немного начинки и соедините нижние углы. Из указанного количества ингредиентов должно получиться примерно 40 печенюшек. Выпекайте печенье при 180 градусах до золотистого цвета (около 15 минут).

Готовое хрустящее печенье выложите на блюдо и через ситечко щедро присыпьте сахарной пудрой. Чай кипит, башмачки подрумянились, аромат корицы витает по дому... Угощайтесь и не забудьте поделиться своими впечатлениями с друзьями!

Источник