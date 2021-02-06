Ленивчики на ужин

Блюдо имеет название Ленивчики или Ленивые бризоли, упрощенный и быстрый вариант оригинального блюда. Это небольшие рулетики с начинкой внутри. Основу для рулетов готовим из яичной смеси. Блинчики смазываем куриным фаршем и скручиваем в плотный рулет. Поскольку мясо курицы не отличается сочностью, добавляем к нему сливочное масло и сыр. В период запекания масло и сыр расплавляются, делая начинку очень сочной и мягкой. Начинку для бризолей можно дополнять различными овощами и зеленью по вкусу. В рецепте представлены три разных варианта начинки.

Приготовление:

Подготовьте все необходимые продукты для приготовления блюда.

В первую очередь пожарьте яичные блинчики. Яйца разбейте в глубокую емкость, добавьте немного молока и щепотку соли.

Яичную смесь визуально разделите на три части. Сковороду разогрейте на плите, поверхность смажьте растительным маслом, влейте третью часть яичной смеси.

Жарьте блин на среднем огне по 1 минуте с каждой стороны, аккуратно переворачивая изделия лопаткой. Должно получиться три яичных блина одинакового размера и толщины.

Куриное филе перебейте блендером в однородный фарш, всыпьте соль и молотый перец, добавьте мягкое сливочное масло. Тщательно перемешайте, полностью соединяя масло с мясной массой.

Твердый сыр натрите на крупной терке, добавьте к фаршу, перемешайте.

На плоскую тарелку выложите один яичный блин, сверху по всей поверхности нанесите куриный фарш.

В сметану или майонез добавьте измельченный чеснок, перемешайте. Соусом смажьте мясной слой, равномерно распределяя его лопаткой. Яичный блин с начинкой скрутите в плотный рулет.

Со вторым экземпляром поступите подобным образом. Перед скручиванием к начинке добавьте измельченный укроп или другую зелень.

Начинку третьего рулета можно дополнить несколькими дольками помидора.

Заготовки уложите в жаропрочную форму, смазанную маслом. Духовку прогрейте до 180 градусов, внутрь поставьте форму. Блюдо запекайте примерно 30 минут до готовности куриного фарша внутри рулетов.

Готовые бризоли разрежьте на порционные кусочки, подайте на стол.

Ингредиенты:

Для блинчиков:

Яйцо - 3 шт.

Молоко - 3 ч. л.

Соль - щепотка

Растительное масло для жарки - 1 ч.л.

Начинка: