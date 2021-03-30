Соус, который сделает любое блюдо намного вкуснее. Готовим соус Тартар в домашних условиях

Привет, мир! Сегодня хочу поделиться с Вами рецептом приготовления соуса "Тартар". Знаю, что рецептов его приготовления существует огромное количество. По этому рецепту его всегда готовил мой папа и я была от него в восторге. Единственное, что оливки это уже моя прихоть и их начала добавлять я. Это соус из разряда приготовил и съел, долго находиться в холодильнике он не может. Домашний "Тартар" получается очень вкусным и прекрасно подходит к мясным блюдам или рыбке. Советую и Вам попробовать, вдруг понравится!

👨‍🍳 Давайте уже готовить!

Список продуктов я оставлю в конце статьи, для Вашего удобства.

Два небольших соленых огурца разрезаем вдоль, затем мелко измельчаем ножом и стараемся что бы они были, чем по мельче. 6 оливок также измельчаем. Пучок зеленого укропа рубим ножом, если нет блендера, нужно стараться как я все измельчать.

Нам потребуется два желтка из отварных яиц, белки не нужны. Разминаем желтки вилочкой.

В глубокую миску разбиваем одно яйцо. Добавляем 2 чайные ложки горчицы. Высыпаем яичные желтки. Перемешиваем с помощью миксера.

По чуть-чуть вливаем растительное масло 120 мл и не останавливаясь взбиваем на максимальной скорости. Затем продолжаем взбивать пока масса не начнет густеть.

Затем добавляем огурец, оливки и укроп. Выдавливаем один зубчик чеснока. Выжимаем сок лимона и перемешиваем все миксером.

Соус готов и его нужно скушать в этот самый день.

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт.

Огурцы – 2 шт.

Оливки – 6 шт.

Укроп – пучок

Горчица – 2 ч.л.

Раст. масло – 120 мл

Чеснок – 1 зуб.

Сок лимона

Подробности и детали приготовления Вы можете посмотреть в моем коротеньком видео ниже:

https://frontend.vh.yandex.ru/player/vnjpcWBbZOGc