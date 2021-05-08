Мясной орех для бутербродов

В последний раз лакомилась домашней ветчиной пару лет назад, когда ездила к родственникам на Пасху. У них свое хозяйство, поэтому колбасные изделия даже не покупают. Свиная ветчина с ароматной апельсиновой корочкой по рецепту Джейми Оливера у кузины получилась отменной. А в этом году я решила удивить ее, приготовив мясной орех.

Мясной орех — что-то похожее на обычный рулет, говоря простым языком. Но это блюдо обычно готовят в сетке длительное время при низкой температуре. С фисташками и языком такая закуска получается просто очаровательной. Как раз то что надо для праздничной нарезки!

Ингредиенты

Свинина 1 кг Говяжий язык 200 г Фисташки 30 г Чесночный порошок 1 ст. л. Имбирный порошок 1 ст. л. Лавровый лист 2 шт. Соль 20 г Желатин 5 г Сахар 5 г

Приготовление

Для приготовления праздничного варианта мясного ореха вам понадобится 800 г свиной шейки и 200 г вырезки. Куски мяса хорошенько промойте, обсушите и нарежьте пластами. Теперь беритесь за специи. Смешайте в миске 10 г столовой и 10 г нитритной соли. Туда же отправьте сахар, лавровый лист и сушеные специи. Перемешайте все. Этой смесью посыпьте и разотрите куски свинины. Накройте их пакетом и отправьте часов на 12 в холодильник. Лучше делать это днем, поскольку мясо нужно будет переворачивать. Пока мясо маринуется, приготовьте язык. Отварите его в воде до готовности, остудите и нарежьте полосками. Орехи очистите от скорлупы. Спустя время доставайте мясо из холодильника. Свинину разложите пластами на поверхности. Лавровые листы уберите, а само мясо посыпьте орехами. Теперь разместите на нём кусочки говяжьего языка. Равномерно посыпьте заготовку желатином, сверните ее в рулет. Его в свою очередь поместите в пакет для запекания, а потом — заверните в промытый медицинский бинт. Далее я упаковываю рулет в рукав, обернув последний в 2–3 раза. Края завязываю нитками. Воду в глубокой кастрюле доведите до 75–80 градусов. В этом деле пригодится кулинарный градусник. Готовьте мясной орех при такой температуре с приоткрытой крышкой в течение 2 часов. Затем рулет охладите в ледяной воде. Уберите рукав.

Готовый мясной орех с языком и фисташками перед нарезкой следует отправить в холодильник хотя бы на ночь. Так он полностью застынет и будет держать форму. Благодаря нитритной соли мясо приобретает аппетитный розовый цвет, как у ветчины. Нарезайте его тонкими ломтиками и подавайте к столу. Приятного аппетита!