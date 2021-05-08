Мясной орех для бутербродов

В последний раз лакомилась домашней ветчиной пару лет назад, когда ездила к родственникам на Пасху. У них свое хозяйство, поэтому колбасные изделия даже не покупают. Свиная ветчина с ароматной апельсиновой корочкой по рецепту Джейми Оливера у кузины получилась отменной. А в этом году я решила удивить ее, приготовив мясной орех.
Мясной орех — что-то похожее на обычный рулет, говоря простым языком. Но это блюдо обычно готовят в сетке длительное время при низкой температуре. С фисташками и языком такая закуска получается просто очаровательной. Как раз то что надо для праздничной нарезки!
Ингредиенты
|Свинина
|1 кг
|Говяжий язык
|200 г
|Фисташки
|30 г
|Чесночный порошок
|1 ст. л.
|Имбирный порошок
|1 ст. л.
|Лавровый лист
|2 шт.
|Соль
|20 г
|Желатин
|5 г
|Сахар
|5 г
Приготовление
- Для приготовления праздничного варианта мясного ореха вам понадобится 800 г свиной шейки и 200 г вырезки. Куски мяса хорошенько промойте, обсушите и нарежьте пластами.
- Теперь беритесь за специи. Смешайте в миске 10 г столовой и 10 г нитритной соли. Туда же отправьте сахар, лавровый лист и сушеные специи. Перемешайте все.
- Этой смесью посыпьте и разотрите куски свинины. Накройте их пакетом и отправьте часов на 12 в холодильник. Лучше делать это днем, поскольку мясо нужно будет переворачивать.
- Пока мясо маринуется, приготовьте язык. Отварите его в воде до готовности, остудите и нарежьте полосками. Орехи очистите от скорлупы. Спустя время доставайте мясо из холодильника.
- Свинину разложите пластами на поверхности. Лавровые листы уберите, а само мясо посыпьте орехами. Теперь разместите на нём кусочки говяжьего языка.
- Равномерно посыпьте заготовку желатином, сверните ее в рулет. Его в свою очередь поместите в пакет для запекания, а потом — заверните в промытый медицинский бинт.
- Далее я упаковываю рулет в рукав, обернув последний в 2–3 раза. Края завязываю нитками. Воду в глубокой кастрюле доведите до 75–80 градусов. В этом деле пригодится кулинарный градусник.
- Готовьте мясной орех при такой температуре с приоткрытой крышкой в течение 2 часов. Затем рулет охладите в ледяной воде. Уберите рукав.
Готовый мясной орех с языком и фисташками перед нарезкой следует отправить в холодильник хотя бы на ночь. Так он полностью застынет и будет держать форму. Благодаря нитритной соли мясо приобретает аппетитный розовый цвет, как у ветчины. Нарезайте его тонкими ломтиками и подавайте к столу. Приятного аппетита!
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