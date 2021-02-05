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Цукунэ — японские тефтели из куриного фарша на шпажках

Цукунэ  (цукунеtsukune, яп. つくね) — разновидность якитори — небольшие тефтели из куриного фарша, приготовленные на шпажках в виде маленьких шашлычков.  В Японии, да и не только,  это блюдо можно встретить везде — и в ресторанах, и в кафе и на уличных лотках и в киосках, готовящих блюда фаст-фуда.

Готовятся достаточно просто и быстро, из самых простых ингредиентов.  Жарят их обычно на углях, впрочем и на обычной сковородке такие куриные шашлычки получаются просто замечательно.

При приготовлении цукуне смазываются знаменитым соусом Тарэ, который также известен как соус Якитори. Этот же соус дополнительно подается на стол при сервировке.

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Для приготовления японских шашлычков из куриного фарша Цукунэ понадобится

Цукунэ — японские тефтели из куриного фарша на шпажках

  • Фарш из куриного бедра. 300 гр.
  • Репчатый лук. 1 средний.
  • Имбирь. 2-3 см. корня.
  • Яйцо. 1 шт.
  • Крахмал. 3 столовые ложки.
  • Растительное масло. 2 столовые ложки.
  • Соль. по вкусу.

Готовим цукунэ — куриные шашлычки из фарша

Очень мелко нарезаем репчатый лук. Имбирь чистим от кожицы и  трем на мелкой терке.

Цукунэ — японские тефтели из куриного фарша на шпажках

В подходящую посуду выкладываем куриный фарш, 1 желток, нарезанный лук, натертый имбирь, крахмал и соль по вкусу.

Цукунэ — японские тефтели из куриного фарша на шпажках

Очень тщательно вымешиваем фарш, чтобы все ингредиенты равномерно распределились по всему объему.

  Фарш получится весьма вязкий и клейкий.

Цукунэ — японские тефтели из куриного фарша на шпажках

Мокрыми руками лепим маленькие тефтели, размером с небольшой грецкий орех.  Можно делать их делать как круглыми, так и вытянутыми, благо каких-либо особых требований по форме  цукунэ  не существует.

Цукунэ — японские тефтели из куриного фарша на шпажках

Если вы собираетесь готовить цукунэ на углях, то предварительно необходимо замочить шпажки в воде минут на 30.  Затем, пока шпажки замачиваются, разжечь угли, довести их до появления седого пепла, после чего установить над ними решетку, смазанную растительным маслом.

Если же вы готовите на сковородке, то замачивать шпажки и подготавливать угли необходимости нет.

Поскольку я жарил якитори цукунэ на сковородке (дождь спутал все планы),  далее фото и описание будут применительно именно к такому способу готовки.  Над углями все точно также, кроме упоминания сковородки.

На каждую шпажку насаживаем несколько тефтелей. В сковородку наливаем растительное масло и как следует его разогреваем.  Выкладываем шпажки с фаршем в горячее масло и обжариваем с одной стороны на сильном огне примерно минуту-полторы.

Цукунэ — японские тефтели из куриного фарша на шпажках

Затем переворачиваем шпажки с тефтелями и обжариваем вторую сторону. Нагрев снижаем до среднего. Поджаренную сторону сразу смазываем соусом тарэ.

Цукунэ — японские тефтели из куриного фарша на шпажках

Затем снова переворачиваем шпажки и снова смазываем верх тефтелей соусом.  Так повторяем 2-3 раза до тех пор, пока фарш полностью не прожарится.

Будьте аккуратны, в соусе якитори много сахара, поэтому, попав на сковородку, соус начинает подгорать. Не делайте слишком сильный нагрев и достаточно часто передвигайте шпажки по сковородке.

Готовые якитори цукуне выкладываем на тарелку, доску или любую другую посуду, которая подойдет к сервировке вашего стола.

К шашлычкам из куриного фарша отлично подойдут свежие овощи, рис или лапша. Также обязательно к любым шашлычкам  якитори дополнительно подается плошка с соусом таре.

Цукунэ — японские тефтели из куриного фарша на шпажках

 

 

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