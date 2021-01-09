Свиная филейная вырезка с черносливом





Этот рецепт особенно интересен тем, кто не благосклонен к жирной свинине. Блюдо не диетическое, сытное, но в то же время очень нежное и практически без жира, если не брать во внимание жирность сметаны. Если применим ещё и сметану с малым содержанием жира, то все диетологи вам его в меню пропишут.







Будем готовить свиную филейную вырезку, не путать с корейкой, которую иногда в торговле почему-то таковой называют.



Понадобится:



600 г свиной вырезки (это как правило две филеечки)

200 г чернослива

2 шт. репчатого лука

2-3 стебля сельдерея

200 г сметаны

1,5 ст.л. муки

50 мл коньяка или бренди

2 ст.л. винного белого уксуса или сок с половины лимона

майоран, перец, соль.







Прежде всего порезать чернослив пополам и намочить его в коньяке, если не покроет полностью, добавить немного воды. Прогреть сливы на малом огне 5-6 минут в сотейнике, сцедить и отложить.



Мясо очистить от пленок и нарезать шайбами 2,5 см.







На раскалённой сковороде обжарить мясо с двух сторон по паре минут, до легкого румянца. Обжаренные куски мяса сложить в сотейник.



Лук режем кубиком и доводим на сковороде до мягкости.







Кубиком нарезаем и стебель сельдерея. Добавляем к луку, накрываем крышкой и жарим до размягчения сельдерея, но не до разварившегося состояния.

До, так называемого состояния, - аль-денте. Слегка подслащаем сахаром и подкисляем соком лимона.Муку разводим холодной водой и смешиваем с сметаной с помощью венчика, до исчезновения грудок.Мясо в сотейнике солим, перчим, добавляем лук, сельдерей, чернослив, сметанную заправку.На малом огне доводим до кипения и не переставая перемешивать варим 5-6 минут.Добавляем пол чайной ложки майорана, проверяем на соль, перец.Снимаем пробу и если все сбалансировано, снимаем с плиты.Смешайте сметану с лимоном, цедрой, горчицей, сахаром. Нарежьте длиной в 7-8 см соломкой морковь и стебель сельдерея, подайте с соусом из сметаны к мясу.Приятного аппетита!