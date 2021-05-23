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Свекольник

Как поправить здоровье без ухода на второй круг. Как правило на даче, на следующий день после шашлыка под пиво (водку, коньяк, сухое красное вино – нужное подчеркнуть), необходимо поправить здоровье. Similia similibus curantur не всегда возможно, вечером за руль и т.д. Ниже делюсь простым проверенным рецептом.

Здесь не будет блядских фраз как то: «до готовности», «по вкусу», «средний», «небольшой». Дозировка проверена. В то же время, небольшое отступление не смертельно. Можно менять в процессе поглощения, если организм потребует.

В результате должна получиться пятилитровая емкость острого, холодного резкого супа.

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Свекла – 300 грамм. Как раз МОЛОДАЯ пошла. Это очень важно.
Картошка – 300 грамм. Так же молодая приветствуется.
Огурцы – вы уже догадались, 300 грамм
Яйца – 4 штуки.
Буженина – опять 300 грамм. Можно карбонад. Если на свинину религиозные санкции, то можно заменить на говядину. Минимум жира и сала. Лучше обрезать. В холодном супе это не очень.
Кефир 2,5% – 1,5 литра
Сильногазированная минералка – 1,5 литра
Соль – ну, хз. Можно столовую ложку с горкой. Потом досолить, если надо.
Хрен – лучше добавлять индивидуально. Сразу бУхать в кастрюлю не надо. Если магазинный – в процессе разлива одна чайная ложка на тарелку.


Укроп – один пучок.

Берем женщину, поручаем сварить картошку, свеклу и яйца. Если эта опция недоступна, придется варить самому. Взять две кастрюли. В одну закинуть молодую свеклу, в другую картошку (можно не чистить, а просто хорошо помыть) и яйца.

Яйца вынимаем через 10 минут после закипания. Картошку начинаем тыкать зубочисткой через полчаса, как поставили на огонь. Если зубочистка входит без скрипа – готова. Свеклу начинаем тыкать зубочисткой через час, как поставили на огонь. Если так же входит без скрипа – тоже готова. Если входит со скрипом, продолжаем тыкать через каждые 10 минут.

Немного переварить в принципе не страшно, но лучше этого не делать. Поэтому не ленимся, проверяем каждые 10 минут.

Свеклу, картошку, яйца чистим. Режем почти все кубиками. Яйца хер ровно порежешь, поэтому рубим как получится. Лишь бы помельче.

Свекольник

Солим, перемешиваем, заливаем кефиром, ставим в холодильник.

Перед принятием залить минералкой, порезать укроп, добавить хрен. Прекрасно сочетается с бородинским хлебом.

Бон апети

 

 

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