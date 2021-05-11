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Домашний плавленый сыр из творога

Домашний плавленый сыр из творога

Домашний плавленый сыр из творога сделать совсем несложно и, в отличие от покупного, вы точно знаете его состав.

Вы также можете добавить любые наполнители по своему вкусу сделать сыр именно тот, который вам нравится.  Единственно, такой сыр не предназначен для долгого хранения и лучше всего его съесть в течение 3-5 дней.

В данном рецепте я готовил домашний плавленый сыр лишь с небольшим количеством сухих пряных трав, почти базовый вариант, но никто не мешает Вам добавить ветчину или грибы, чеснок, зелень, например укроп, зеленый лук или петрушку, последняя, кстати, вкуснее всего.

Домашний плавленый сыр

Для домашнего плавленного сыра из творога понадобится

Домашний плавленый сыр

  • Творог. 200 гр. Максимальной жирности. Лучше всего домашний.
  • Сливочное масло. 40-50 гр.
  • Яйцо. 1 шт.
  • Соль. По вкусу.
  • Сода пищевая. 1 чайная ложка.
  • Смесь сухих пряных трав (розмарин, тимьян, душица). 1 чайная ложка.

Готовим плавленый сыр из творога в домашних условиях

Времени и усилий такой сыр занимает совсем немного.

Первым делом выкладываем в подходящую посуду творог, соль, соду, пряные травы, размягченное, но не растопленное сливочное масло и вбиваем в творог яйцо.

Домашний плавленый сыр

С помощью блендера взбиваем все ингредиенты в однородную массу, чтобы не осталось никаких комочков.

Домашний плавленый сыр

Далее возможны два варианта приготовления. Можно сделать домашний плавленый сыр на водяной бане, а можно просто в глубокой сковороде или ковше на очень слабом огне.

Я делал по второму способу, главное не дать сыру поджариваться, так что нагрев под сковородой держал совсем слабый.

Выкладываем творожную массу в сковородку или широкий ковш.

Домашний плавленый сыр

Постоянно помешивая прогреваем творожную массу до начала расплавления.  Как только масса начала плавиться, тут нужно быть внимательным и, не отвлекаясь, постоянно перемешивать массу, чтобы сыр не начал жариться, а постепенно плавился по всему объему.

На водяной бане это сделать проще, поскольку посуда не нагревается выше 100°C и вероятность подгорания сырной массы сведена к нулю.

Домашний плавленый сыр

Когда сыр полностью расплавился, ждем еще 3-5 минут, постоянно перемешивая, после чего снимаем домашний плавленный сыр с огня.

Если вы собирались использовать какие-либо наполнители, то сейчас самое время добавить их, пока сыр горячий и жидкий. При остывании сыр начнет сильно густеть.

Так что добавляем наполнители и тщательно перемешиваем их с сыром.

Переливаем готовый сыр в банку или подходящую плошку.  Чтобы на сыре не образовывалась подсохшая корочка, то накрываем сыр в плошке пищевой пленкой так, чтобы она касалась сыра по всей поверхности.

Домашний плавленый сыр

Даем сыру остыть, после чего можно его использовать для бутербродов.  Домашний плавленый сыр из творога готов.

Домашний плавленый сыр

Сыр получается достаточно густой,  с насыщенным сливочным вкусом.  Отлично подходит для приготовления тарталеток, бутербродов или канапе.

Домашний плавленый сыр

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