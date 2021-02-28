Квашеная капуста в банке. Рецепт с куркумой

Квашеная капуста в бочках (как часто говорят, «как делала бабушка») — это, наверное, шутка еще не вот прям умершая, но уже встречающаяся крайне редко. Другое дело — квашеная капуста в банке! Именно такой способ приготовления популярнейшего и полезнейшего продукта оптимален для привычной «квартирной» жизни. Но чтобы сегодняшний рецепт был с изюминкой, я решила показать вам интереснейшую вариацию. Милости прошу внутрь!

Итак, что хочу сказать на тему конкретно этого рецепта? Ведь ничего нового в самой квашеной капусте для вас нет — в этом я уверена. Многие по этой части мне еще и фору дадут!

Но я всегда топлю за разнообразие и расширение вкусового кругозора. А поэтому этот рецепт — он будет и привычным, и непривычным одновременно.

Привычным, потому что будет узнаваемый и характерный вкус ферментированности, приятная кислинка, аромат. Непривычным, потому что будут дополнительные ароматы, вкусы, и, конечно же то, что вы уже заметили — ЦВЕТ. Яркий, солнечный!.. А вместе с цветом — еще и дополнительная порция пользы!

Что ж. Поехали! Но перед этим напомню вам также про вкуснейшую капусту Кимчи. В это время года она особенно приятна!

Квашеная капуста в банке по-новому (видео)

Ингредиенты

1 кг капусты

1 ст. л. соли

1 ст. л. куркумы

1 ч. л. острого перца

1 корешок имбиря размером с палец

Приготовление