Квашеная капуста в банке. Рецепт с куркумой

Квашеная капуста в бочках (как часто говорят, «как делала бабушка») — это, наверное, шутка еще не вот прям умершая, но уже встречающаяся крайне редко. Другое дело — квашеная капуста в банке! Именно такой способ приготовления популярнейшего и полезнейшего продукта оптимален для привычной «квартирной» жизни. Но чтобы сегодняшний рецепт был с изюминкой, я решила показать вам интереснейшую вариацию. Милости прошу внутрь!
Итак, что хочу сказать на тему конкретно этого рецепта? Ведь ничего нового в самой квашеной капусте для вас нет — в этом я уверена. Многие по этой части мне еще и фору дадут!
Но я всегда топлю за разнообразие и расширение вкусового кругозора. А поэтому этот рецепт — он будет и привычным, и непривычным одновременно.
Привычным, потому что будет узнаваемый и характерный вкус ферментированности, приятная кислинка, аромат. Непривычным, потому что будут дополнительные ароматы, вкусы, и, конечно же то, что вы уже заметили — ЦВЕТ. Яркий, солнечный!.. А вместе с цветом — еще и дополнительная порция пользы!
Что ж. Поехали! Но перед этим напомню вам также про вкуснейшую капусту Кимчи. В это время года она особенно приятна!
Квашеная капуста в банке по-новому (видео)
Ингредиенты
- 1 кг капусты
- 1 ст. л. соли
- 1 ст. л. куркумы
- 1 ч. л. острого перца
- 1 корешок имбиря размером с палец
Приготовление
- С кочана снимаю один листок и сохраняю его. Далее нужно капусту нашинковать.
- Очищаю и нарезаю соломкой корешок имбиря.
- К капусте отправляю острый перец, соль и нарезанный имбирь. Всыпаю куркуму.
- Теперь важная часть: ищу дома перчатки и надеваю. Иначе какое-то время придется побыть желтокожей, так как куркума очень сильно окрашивает.Перемешиваю капусту со специями и начинаю интенсивно давить ее. Тщательно, сильно! Нужно добиться, чтобы она уменьшилась в объеме и начала выделять сок. Если плохо помять капусту, ферментация может идти вяло и долго.
- Перекладываю капусту в банку, хорошенько ее утрамбовывая. Моя капуста заняла литровую банку, и осталось еще пару см до верха. Прижимаю ломтики, чтобы они были покрыты соком. А теперь сверху укладываю отложенный в самом начале цельный лист капусты — он будет помогать находиться самим ломтикам в соке и не заветриваться. Банку ставлю в небольшую тарелку и оставляю при комнатной температуре.
- Пока верхний еще очень упругий, он может вздыматься, и чтобы придавить его, я делаю следующее: наливаю в крепкий пакет немного воды и укладываю его в банку. Этот небольшой вес поможет листу не подниматься в первые дни, а когда процесс брожения пойдет и верхний лист станет не таким жестким, его можно будет убрать.
- В зависимости от конкретно ваших условий, от температуры в помещении, брожение может занять дней 5 — неделю, +/- пару дней. Когда начнут появляться пузыри в толще капусты, раз в день выпускайте их, придавливая капусту вилкой. Если из банки выйдет сок, влейте его обратно в банку во время очередного выпускания газа из капусты.
- Когда капуста перестанет очень сильно пениться, появится яркий аромат квашеной капусты, а на вкус она станет приятно кислой, капуста готова. При этом аромат имбиря будет нежным, а острота перца — очень мягкой и согревающей.
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