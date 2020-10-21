Один ингредиент изменил все! Мини-шашлычки из курицы и шампиньонов в духовке

Готовим дома супер вкусный шашлык в духовке из курицы и грибов на шпашках. Так просто, но так вкусно! Нежная курочка, ароматные шампиньоны - отличная идея на праздничный стол и на каждый день. Такой рецепт нравится всем. Попробуйте и вы!

Ингредиенты:

Куриное бедро (без кости и шкуры) - 500 г.

Грибы шампиньоны - 300 г.

Лук репчатый - 1 шт.

Бекон (подчеревок) - 300 г.

Соль, перец черный молотый, специи - по вкусу

Растительное масло - 1 ст.л

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Подготовить все ингредиенты, зачистить куриное бедро от шкуры и кости.

Замариновать курицу на шашлык.

Если у вас подчеревок сырой, то тже замариновать его.

Завернуть курицу и грибы в бекон или подчеревок.

Запекать в рукаве в духовке 25 минут.

Приятного аппетита!