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Один ингредиент изменил все! Мини-шашлычки из курицы и шампиньонов в духовке

Новые рецепты CookingLib от 09 октября

Готовим дома супер вкусный шашлык в духовке из курицы и грибов на шпашках. Так просто, но так вкусно! Нежная курочка, ароматные шампиньоны - отличная идея на праздничный стол и на каждый день. Такой рецепт нравится всем. Попробуйте и вы!

Один ингредиент изменил все! Мини-шашлычки из курицы и шампиньонов в духовке

Ингредиенты:

  • Куриное бедро (без кости и шкуры) - 500 г.
  • Грибы шампиньоны - 300 г.
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Бекон (подчеревок) - 300 г.
  • Соль, перец черный молотый, специи - по вкусу
  • Растительное масло - 1 ст.л

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Подготовить все ингредиенты, зачистить куриное бедро от шкуры и кости.

Замариновать курицу на шашлык.

Если у вас подчеревок сырой, то тже замариновать его.

Завернуть курицу и грибы в бекон или подчеревок.

Запекать в рукаве в духовке 25 минут.

Приятного аппетита! 

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