Один ингредиент изменил все! Мини-шашлычки из курицы и шампиньонов в духовке

Готовим дома супер вкусный шашлык в духовке из курицы и грибов на шпашках. Так просто, но так вкусно! Нежная курочка, ароматные шампиньоны - отличная идея на праздничный стол и на каждый день. Такой рецепт нравится всем. Попробуйте и вы!
Ингредиенты:
- Куриное бедро (без кости и шкуры) - 500 г.
- Грибы шампиньоны - 300 г.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Бекон (подчеревок) - 300 г.
- Соль, перец черный молотый, специи - по вкусу
- Растительное масло - 1 ст.л
РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Подготовить все ингредиенты, зачистить куриное бедро от шкуры и кости.
Замариновать курицу на шашлык.
Если у вас подчеревок сырой, то тже замариновать его.
Завернуть курицу и грибы в бекон или подчеревок.
Запекать в рукаве в духовке 25 минут.
Приятного аппетита!
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