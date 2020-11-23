Оригинальные салаты из свеклы

Овощи – важный компонент здорового рациона питания. И особое место среди них занимает свекла. Она попала к нам из Византии и быстро вписалась в кулинарные традиции наших предков. Сначала ее ели в качестве аперитива, подавая с имбирем, а позже стали добавлять в борщ.
Но на этом гастрономические эксперименты не закончились, и сегодня мы собрали для вас несколько рецептов отличных салатов, которые украсят не только повседневный, но и праздничный стол.
С грядки к столу
Этот фиолетовый корнеплод вполне можно отнести к суперфудам. Ведь он не только подходит для приготовления практически любых блюд (включая десерты и напитки), а и несет в себе огромную пользу для организма.
Благодаря содержанию всей группы витаминов В, кальция, фосфора, йода, магния и других веществ, он способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы, помогает очистить организм от вредных токсинов и сделать кожу более упругой и здоровой.
До сих пор не включили этот овощ в свое меню? Поспешите это сделать, а мы расскажем, какие салаты можно с ним приготовить.
«Макоце»
Это блюдо грузинской кухни заставит вас приятно удивиться от сочетания знакомых продуктов. Будут нужны:
- свекла – 1 шт.;
- фета – 50 г;
- салат – 5 шт.;
- изюм – 20 г;
- петрушка;
- базилик;
- орехи;
- оливковое масло;
- сливовый соус;
- сок лимона;
- специи.
Овощ отварить, нарезать брусками, выложить поверх салата на блюде. Далее посыпать измельченными орехами, добавить фета и предварительно запаренный в горячей воде изюм. Полить заправкой из масла, соуса, лимонного сока и специй. Количество ингредиентов для заправки можно брать, ориентируясь на собственный вкус.
Украсить зеленью и подавать к столу.
Экзотический
Такой простой фиолетовый корнеплод вполне может сочетаться с экзотическими фруктами. Сомневаетесь? Тогда обязательно приготовьте этот салат. Будут нужны:
- свекла – 2 шт.;
- маракуйя – 10 шт.;
- пекинская капуста – ½ шт.;
- оливковое масло – ½ ст.;
- йогурт – 2 ст.л.;
- грецкие орехи – 50 г;
- специи.
Рекомендуем использовать запеченный овощ, он менее водянистый, и обладает более ярким, выраженным сладковатым вкусом. Для этого его необходимо завернуть в фольгу и запекать в духовке на протяжении 2 часов.
После выложить на блюдо измельченную капусту, нарезанную свеклу, приправить специями, и полить соусом. Для него из плодов маракуйи вынуть мякоть, смешать с оливковым маслом и йогуртом, превратив все в однородную массу с помощью блендера. Сверху посыпать толчеными орехами.
«Метелка»
Приверженцы правильного питания наверняка слышали о нем. Ведь это – настоящая витаминная бомба. Источник оригинального вкуса и невероятной пользы. Потребуются:
- свекла – 1 шт.;
- апельсин – 1 шт.;
- брынза – 100 г;
- семечки подсолнечника – 2 ст.л.;
- рукола – 1 пуч.;
- соевый соус;
- оливковое масло;
- приправы.
Для «Метелки» используется сырой корнеплод. В таком виде он еще более полезен, а также положительно влияет скорость расщепления жиров, в то же время, хорошо насыщая организм.
Его надо натереть на крупной терке, апельсин нарезать на небольшие кусочки, брынзу кубиками. Семечки замочить на 1-2 часа в холодной воде, и после добавить в салат. Приправить специями.
Заправить смесью масла и соевого соуса. Сверху украсить руколой.
«Красный бархат»
Необычное сочетание овощей и шпротов заставит удивиться и насладиться вкусовыми ощущениями. Будут нужны:
- свекла – 1 шт.;
- белая консервированная фасоль – ½ банки;
- лук – 1 шт.;
- шпроты – 1 банка;
- соленый огурец – 1 шт.;
- растительное масло.
Вареный корнеплод нарезать кубиками, добавит фасоль без жидкости, мелко нарезанный лук, огурец. Выложить размятые консервы, заправить.
Просто, но очень вкусно.
«А-ля Капрезе»
Предпочитаете, чтобы на приготовление закуски уходило минимум времени, но она была максимально вкусной? Тогда попробуйте заменить в традиционном Капрезе томаты на фиолетовый корнеплод. Понадобятся:
- свекла – 1 шт.;
- моцарелла – 1 шарик;
- базилик;
- оливковое масло;
- бальзамический уксус;
- приправы.
Принцип приготовления тот же, что и у Капрезе. Основные ингредиенты нужно нарезать на кружки, толщиной около 5-6 мм (овощ для этого лучше запечь), выложить на блюдо, чередуя и перекладывая базиликом. Получившуюся закуску приправить специями, и полить заправкой из бальзамического уксуса и масла.
Как видите, даже из свеклы можно приготовить необычные и очень вкусные закуски. Уверены, что ими вы сможете удивить родных и гостей. Приятного аппетита!
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