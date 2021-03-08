7 аппетитных блюд, которые можно приготовить с добавлением орехов

Орехи – наиболее полезный ингредиент, который содержит в своём составе не только целую массу витаминов, но и необходимые для организма антиоксиданты. А когда есть их горстями не очень-то и хочется, можно попробовать добавлять их в рецепты первых, вторых и даже сладких блюд. Вашему вниманию – семь рецептов, которые не обойдутся без орехов.
1. Крем-суп из моркови
Морковный крем-суп.
Когда обычные первые блюда порядком поднадоели, стоит обратиться к оригинальным рецептам, что придутся по душе домочадцам. К примеру, к супу-пюре из морковки и сладких яблок в комбинации с горстью ароматных орехов.
Ингредиенты:
• Морковь – 800 г;
• Яблоки – 2 шт;
• Чеснок – пара зубочков;
• Овощной бульон – 1 л;
• Кокосовое молоко – 210 мл;
• Орехи пекан (можно любые другие) – 150 г;
• Лук – 1 шт;
• Тимьян – пара веточек;
• Оливковое масло – 2 ст.л;
• Куркума – 1 ст.л;
• Тмин – 1 ст.л;
• Соль и перец – по вкусу.
Нежный крем-суп из моркови с орешками.
Способ приготовления:
• Все ингредиенты предварительно промыть и очистить от шкурки;
• Морковь накрошить кружочком;
• Нашинковать чеснок с луком;
• Яблоки разрезать на кубики, предварительно удалив семена и шкурку;
• Масло нагреть в кастрюле;
• Обжарить там кусочки яблок вместе с луком;
• Спустя пять минут добавить травы, чеснок, куркуму и тмин;
• Размешать и готовить ещё пару минут;
• Всыпать следом морковку;
• Влить бульон и, уменьшив огонь, томить около получаса;
• Вытащить веточки тимьяна;
• Снять с огня и перебить до однородности с помощью погружного блендера;
• Влить молоко и сдобрить солью и перцем;
• Снова взбить;
• Перед подачей украсить орехами.
2. Суфле из апельсинов
Апельсиновое суфле.
Хотите удивить гостей и близких вкусным десертом, что готовится несколько минут? Тогда рецепт апельсинового суфле с орехами – то, что вам нужно!
Ингредиенты:
• Апельсины – 2 шт;
• Сахар – 55 г;
• Желтки – 3 шт;
• Сливки – 110 мл;
• Фисташки или другие орехи – 55 г.
Суфле из апельсинов.
Способ приготовления:
• Апельсины предварительно промыть и отжать на сок;
• С одного снять цедру, натерев её на мелкой тёрке;
• Сок влить в кастрюлю, следом добавить сахар и немного цедры;
• Довести до нагрева, постоянно помешивая лопаткой;
• Варить, пока сироп не станет гуще, а сахар не растворится;
• Желтки тщательно взбить;
• Продолжая перемешивать их вилкой, ввести сироп из апельсинов;
• Предварительно замороженные сливки вылить в отдельную миску;
• Перебить блендером до пены;
• Влить в готовую массу с сиропом и размешать;
• Орехи очистить и измельчить в ступке;
• Половину добавить в смесь, перемешать;
• Выложить готовое суфле в формы или чашки;
• Отправить в морозильную камеру на шесть часов;
• Перед подачей украсить орехами.
3. Фаршированные шампиньоны
Фаршированные шампиньоны.
Иногда хочется чего-то лёгкого и вкусного, к примеру, закуски из шампиньонов. А чтобы сделать её разнообразной – попробуйте приготовить их в духовке с клюквой, орехами и тёртым твёрдым сыром.
Ингредиенты:
• Грибы – 500 г;
• Орехи грецкие – ¼ стакана;
• Клюква – 1/3 стакана;
• Сыр твердый – 1 ст.л;
• Чеснок – пара зубочков;
• Шалот – ½ стакана;
• Шалфей – 2 ст.л;
• Розмарин – 2 ст.л;
• Тимьян – 1 ч.л;
• Соль морская – ¼ ч.л;
• Перец молотый – по вкусу;
• Масло оливковое – 1 ст.л;
• Винный уксус – 1 ч.л;
• Петрушка.
Шампиньоны, фаршированные орехами.
Способ приготовления:
• Духовку предварительно нагреть;
• Противень накрыть бумагой;
• Грибы промыть, удалить ножки;
• Измельчить с помощью блендера или ступки орехи;
• Нагреть масло, добавить следом орехи;
• Накрошить лук, всыпать в масло;
• Травы измельчить и добавить следом;
• Сдобрить солью и перцем;
• Проварить около десяти минут, помешивая ложкой;
• Снять с огня и дать немного остыть;
• Всыпать клюкву, влить уксус, размешать;
• Смесью нафаршировать шляпки грибов;
• Натереть предварительно сыр;
• Посыпать им грибы;
• Сверху украсить остатками орехов;
• Печь двадцать минут до румяности;
• Перед подачей украсить петрушкой.
4. Картофельный салат
Картофельный салат с беконом и орехами.
Когда не хочется есть обычную картошку в качестве гарнира – используйте её для приготовления лёгкого, холодного мясного салата с орехами, что понравится всей семье.
Ингредиенты:
• Вареная картошка – 4 шт;
• Бекон – 130 г;
• Салатный лист – 3 горсти;
• Орехи – горсть;
• Петрушка – пара веточек;
• Масло растительное – 2 ст.л;
• Уксус – 2 ст.л;
• Соль и перец – по вкусу.
Очень вкусный картофельный салат.
Способ приготовления:
• Картошку предварительно промыть и приготовить;
• Накрошить кубиком и выложить на тарелку;
• Сдобрить салатным листом;
• Бекон обжарить на сковороде без масла до золотистой корочки;
• Выложить на полотенца из бумаги, давая жиру стечь;
• После добавить к салату;
• Масло с уксусом соединить, добавить соль и перец;
• Полить соусом, перемешать;
• Орехи измельчить в ступке, петрушку помыть и накрошить;
• Украсить перед подачей зеленью и горстью орехов.
5. Маффины
Маффины с орехами.
Лёгкие и аппетитные, маффины бывают не только сладкими, но ещё и полезными. Попробуйте приготовить их со смесью сыров и орехами, что дадут неповторимый вкус, способный удивить истинных гурманов.
Ингредиенты:
• Мука – 230 г;
• Яйца – 2 шт;
• Молоко – 210 мл;
• Сыр козий – 110 г;
• Сыр твердый – 110 г;
• Орехи – 110 г;
• Разрыхлитель – половинка пакетика;
• Сливочное масло – 85 г;
• Соль – по вкусу.
Ореховые маффины.
Способ приготовления:
• Ввести в муку соль и разрыхлитель;
• Вбить следом яйца и перемешать;
• Добавить молоко, размешать;
• Масло растопить и влить следом;
• Сыр нарезать кубиком и добавить в смесь;
• Натереть твердый сыр и также добавить;
• Орехи измельчить в ступке и всыпать следом;
• Выложить смесь в предварительно смазанные формы;
• Отправить в духовку на двадцать минут при 200 градусах.
6. Курица с кешью
Куриные ножки.
Казалось бы, обычные куриные ножки – что можно придумать с ними оригинального? Попробуйте рецепт, где мясо встречается с ореховым соусом, и вы точно не останетесь к нему равнодушным!
Ингредиенты:
• Ножки – 1,5 кг;
• Кешью – стакан;
• Чеснок – 3 зубочка;
• Лайм или лимон – 1 шт;
• Халапеньо – 2 шт;
• Кинза – 6 ст.л;
• Соус соевый – 2 ст.л;
• Растительное масло – ¼ стакана;
• Сахар – 2 ч.л;
• Соль и перец – по вкусу.
Румяные куриные ножки.
Способ приготовления:
• Орехи очистить и измельчить ножом или блендером;
• Всыпать следом промытую кинзу, перебить;
• Добавить масло, очищенный чеснок, соус и сахар, перебить;
• Покрошить следом кусочки халапеньо, снова взбить;
• Выдавить сок цитрусового и влить две большие ложки кипяченой воды;
• Перебить до однородности и сдобрить солью и перцем;
• Ножки промыть, зачистить;
• Сдобрить приправами;
• Окунуть в соус и отправить мариноваться в холодное место на полдня;
• После обжарить ножки на сковороде или гриле с двух сторон до корочки;
• Посыпать цедрой лимона или кинзой перед подачей.
7. Морковный торт
Морковный торт с орешками.
Торты могут быть не только сладкими, состоящими из шоколада, но ещё и из.. моркови. Да-да, именно из простой, обычной магазинной морковки с добавлением щепотки орехов и яблочного пюре – необычно и вкусно, аж пальчики оближешь.
Ингредиенты:
• Масло – 160 г;
• Яйца – 3 шт;
• Морковь – 300 г;
• Орехи – 110 г;
• Пюре яблочное – 160 г;
• Мука – 200 г;
• Сахар – 200 г;
• Разрыхлитель – 1 ч.л;
• Сода – ½ ч.л;
• Орех мускатный – по вкусу;
• Корица – по вкусу;
• Имбирь – пара кружочков.
Для крема:
• Сыр сливочный – 310 г;
• Сливки жирные – 110 г;
• Масло – 110 г;
• Пудра – по вкусу.
Морковно-ореховый торт.
Способ приготовления:
• Морковь промыть, очистить;
• Натереть на самой маленькой тёрке;
• Орехи очистить и подробить ножом;
• Масло расплавить, дать остыть;
• Яйца взбить с сахаром, влить масло, снова перебить;
• Отдельно смешать между собой сухие специи, муку и имбирь;
• Всыпать в массу с яйцом и хорошо перебить;
• Добавить морковь с орехами, пюре, размешать;
• Предварительно смазать и присыпать форму мукой;
• Выложить в неё смесь и печь час при 180 градусах;
• Дать основе немного остыть и поделить на половинки;
• Сливки перебить с сыром до однородности;
• Влить масло и добавить пудру;
• Перебить до густого крема;
• Промазать коржи, накладывая их друг на друга;
• Сверху и по краям также обмазать кремом;
• Украсить орехами или любыми ягодами перед подачей.
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