7 аппетитных блюд, которые можно приготовить с добавлением орехов

Орехи – наиболее полезный ингредиент, который содержит в своём составе не только целую массу витаминов, но и необходимые для организма антиоксиданты. А когда есть их горстями не очень-то и хочется, можно попробовать добавлять их в рецепты первых, вторых и даже сладких блюд. Вашему вниманию – семь рецептов, которые не обойдутся без орехов.

1. Крем-суп из моркови

Морковный крем-суп.

Когда обычные первые блюда порядком поднадоели, стоит обратиться к оригинальным рецептам, что придутся по душе домочадцам. К примеру, к супу-пюре из морковки и сладких яблок в комбинации с горстью ароматных орехов.

Ингредиенты:

• Морковь – 800 г;

• Яблоки – 2 шт;

• Чеснок – пара зубочков;

• Овощной бульон – 1 л;

• Кокосовое молоко – 210 мл;

• Орехи пекан (можно любые другие) – 150 г;

• Лук – 1 шт;

• Тимьян – пара веточек;

• Оливковое масло – 2 ст.л;

• Куркума – 1 ст.л;

• Тмин – 1 ст.л;

• Соль и перец – по вкусу.

Нежный крем-суп из моркови с орешками.

Способ приготовления:

• Все ингредиенты предварительно промыть и очистить от шкурки;

• Морковь накрошить кружочком;

• Нашинковать чеснок с луком;

• Яблоки разрезать на кубики, предварительно удалив семена и шкурку;

• Масло нагреть в кастрюле;

• Обжарить там кусочки яблок вместе с луком;

• Спустя пять минут добавить травы, чеснок, куркуму и тмин;

• Размешать и готовить ещё пару минут;

• Всыпать следом морковку;

• Влить бульон и, уменьшив огонь, томить около получаса;

• Вытащить веточки тимьяна;

• Снять с огня и перебить до однородности с помощью погружного блендера;

• Влить молоко и сдобрить солью и перцем;

• Снова взбить;

• Перед подачей украсить орехами.

2. Суфле из апельсинов

Апельсиновое суфле.

Хотите удивить гостей и близких вкусным десертом, что готовится несколько минут? Тогда рецепт апельсинового суфле с орехами – то, что вам нужно!

Ингредиенты:

• Апельсины – 2 шт;

• Сахар – 55 г;

• Желтки – 3 шт;

• Сливки – 110 мл;

• Фисташки или другие орехи – 55 г.

Суфле из апельсинов.

Способ приготовления:

• Апельсины предварительно промыть и отжать на сок;

• С одного снять цедру, натерев её на мелкой тёрке;

• Сок влить в кастрюлю, следом добавить сахар и немного цедры;

• Довести до нагрева, постоянно помешивая лопаткой;

• Варить, пока сироп не станет гуще, а сахар не растворится;

• Желтки тщательно взбить;

• Продолжая перемешивать их вилкой, ввести сироп из апельсинов;

• Предварительно замороженные сливки вылить в отдельную миску;

• Перебить блендером до пены;

• Влить в готовую массу с сиропом и размешать;

• Орехи очистить и измельчить в ступке;

• Половину добавить в смесь, перемешать;

• Выложить готовое суфле в формы или чашки;

• Отправить в морозильную камеру на шесть часов;

• Перед подачей украсить орехами.

3. Фаршированные шампиньоны

Фаршированные шампиньоны.

Иногда хочется чего-то лёгкого и вкусного, к примеру, закуски из шампиньонов. А чтобы сделать её разнообразной – попробуйте приготовить их в духовке с клюквой, орехами и тёртым твёрдым сыром.

Ингредиенты:

• Грибы – 500 г;

• Орехи грецкие – ¼ стакана;

• Клюква – 1/3 стакана;

• Сыр твердый – 1 ст.л;

• Чеснок – пара зубочков;

• Шалот – ½ стакана;

• Шалфей – 2 ст.л;

• Розмарин – 2 ст.л;

• Тимьян – 1 ч.л;

• Соль морская – ¼ ч.л;

• Перец молотый – по вкусу;

• Масло оливковое – 1 ст.л;

• Винный уксус – 1 ч.л;

• Петрушка.

Шампиньоны, фаршированные орехами.

Способ приготовления:

• Духовку предварительно нагреть;

• Противень накрыть бумагой;

• Грибы промыть, удалить ножки;

• Измельчить с помощью блендера или ступки орехи;

• Нагреть масло, добавить следом орехи;

• Накрошить лук, всыпать в масло;

• Травы измельчить и добавить следом;

• Сдобрить солью и перцем;

• Проварить около десяти минут, помешивая ложкой;

• Снять с огня и дать немного остыть;

• Всыпать клюкву, влить уксус, размешать;

• Смесью нафаршировать шляпки грибов;

• Натереть предварительно сыр;

• Посыпать им грибы;

• Сверху украсить остатками орехов;

• Печь двадцать минут до румяности;

• Перед подачей украсить петрушкой.

4. Картофельный салат

Картофельный салат с беконом и орехами.

Когда не хочется есть обычную картошку в качестве гарнира – используйте её для приготовления лёгкого, холодного мясного салата с орехами, что понравится всей семье.

Ингредиенты:

• Вареная картошка – 4 шт;

• Бекон – 130 г;

• Салатный лист – 3 горсти;

• Орехи – горсть;

• Петрушка – пара веточек;

• Масло растительное – 2 ст.л;

• Уксус – 2 ст.л;

• Соль и перец – по вкусу.

Очень вкусный картофельный салат.

Способ приготовления:

• Картошку предварительно промыть и приготовить;

• Накрошить кубиком и выложить на тарелку;

• Сдобрить салатным листом;

• Бекон обжарить на сковороде без масла до золотистой корочки;

• Выложить на полотенца из бумаги, давая жиру стечь;

• После добавить к салату;

• Масло с уксусом соединить, добавить соль и перец;

• Полить соусом, перемешать;

• Орехи измельчить в ступке, петрушку помыть и накрошить;

• Украсить перед подачей зеленью и горстью орехов.

5. Маффины

Маффины с орехами.

Лёгкие и аппетитные, маффины бывают не только сладкими, но ещё и полезными. Попробуйте приготовить их со смесью сыров и орехами, что дадут неповторимый вкус, способный удивить истинных гурманов.

Ингредиенты:

• Мука – 230 г;

• Яйца – 2 шт;

• Молоко – 210 мл;

• Сыр козий – 110 г;

• Сыр твердый – 110 г;

• Орехи – 110 г;

• Разрыхлитель – половинка пакетика;

• Сливочное масло – 85 г;

• Соль – по вкусу.

Ореховые маффины.

Способ приготовления:

• Ввести в муку соль и разрыхлитель;

• Вбить следом яйца и перемешать;

• Добавить молоко, размешать;

• Масло растопить и влить следом;

• Сыр нарезать кубиком и добавить в смесь;

• Натереть твердый сыр и также добавить;

• Орехи измельчить в ступке и всыпать следом;

• Выложить смесь в предварительно смазанные формы;

• Отправить в духовку на двадцать минут при 200 градусах.

6. Курица с кешью

Куриные ножки.

Казалось бы, обычные куриные ножки – что можно придумать с ними оригинального? Попробуйте рецепт, где мясо встречается с ореховым соусом, и вы точно не останетесь к нему равнодушным!

Ингредиенты:

• Ножки – 1,5 кг;

• Кешью – стакан;

• Чеснок – 3 зубочка;

• Лайм или лимон – 1 шт;

• Халапеньо – 2 шт;

• Кинза – 6 ст.л;

• Соус соевый – 2 ст.л;

• Растительное масло – ¼ стакана;

• Сахар – 2 ч.л;

• Соль и перец – по вкусу.

Румяные куриные ножки.

Способ приготовления:

• Орехи очистить и измельчить ножом или блендером;

• Всыпать следом промытую кинзу, перебить;

• Добавить масло, очищенный чеснок, соус и сахар, перебить;

• Покрошить следом кусочки халапеньо, снова взбить;

• Выдавить сок цитрусового и влить две большие ложки кипяченой воды;

• Перебить до однородности и сдобрить солью и перцем;

• Ножки промыть, зачистить;

• Сдобрить приправами;

• Окунуть в соус и отправить мариноваться в холодное место на полдня;

• После обжарить ножки на сковороде или гриле с двух сторон до корочки;

• Посыпать цедрой лимона или кинзой перед подачей.

7. Морковный торт

Морковный торт с орешками.

Торты могут быть не только сладкими, состоящими из шоколада, но ещё и из.. моркови. Да-да, именно из простой, обычной магазинной морковки с добавлением щепотки орехов и яблочного пюре – необычно и вкусно, аж пальчики оближешь.

Ингредиенты:

• Масло – 160 г;

• Яйца – 3 шт;

• Морковь – 300 г;

• Орехи – 110 г;

• Пюре яблочное – 160 г;

• Мука – 200 г;

• Сахар – 200 г;

• Разрыхлитель – 1 ч.л;

• Сода – ½ ч.л;

• Орех мускатный – по вкусу;

• Корица – по вкусу;

• Имбирь – пара кружочков.

Для крема:

• Сыр сливочный – 310 г;

• Сливки жирные – 110 г;

• Масло – 110 г;

• Пудра – по вкусу.

Морковно-ореховый торт.

Способ приготовления:

• Морковь промыть, очистить;

• Натереть на самой маленькой тёрке;

• Орехи очистить и подробить ножом;

• Масло расплавить, дать остыть;

• Яйца взбить с сахаром, влить масло, снова перебить;

• Отдельно смешать между собой сухие специи, муку и имбирь;

• Всыпать в массу с яйцом и хорошо перебить;

• Добавить морковь с орехами, пюре, размешать;

• Предварительно смазать и присыпать форму мукой;

• Выложить в неё смесь и печь час при 180 градусах;

• Дать основе немного остыть и поделить на половинки;

• Сливки перебить с сыром до однородности;

• Влить масло и добавить пудру;

• Перебить до густого крема;

• Промазать коржи, накладывая их друг на друга;

• Сверху и по краям также обмазать кремом;

• Украсить орехами или любыми ягодами перед подачей.