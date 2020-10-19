Осень в банке: как приготовить варенье из хурмы (три варианта рецепта)

Вот мой рецепт сладкого (или острого) варенья из хурмы. С тремя вариантами.

Есть ли более сладкое и изысканное варенье , чем варенье из хурмы? Однако в супермаркете его практически невозможно найти, поэтому единственное решение - приготовить его дома!

Важно выбрать самую вкусную хурму - подходящую - спелую, сладкую, не слишком кислую и определенно не перезрелую. Я предлагаю использовать более мягкую хурму.

Итак, вот мой классический рецепт варенья из хурмы в нескольких вариациях!

Хурма

Однако сначала совет: чтобы избежать использования порошкообразного пектина, всегда добавляйте к фруктам немного кожуры яблока в качестве натурального пектина. Ваше варенье будет идеально плотным и компактным.

Для варенья выбирайте спелые и сладкие плоды хурмы

Классическое варенье из хурмы

Снимите кожицу и очистите от семян примерно 1 килограмм хурмы.

Переложите её в довольно высокую кастрюлю с соком лимона, 1 стаканом (250 г) коричневого сахара и палочкой ванили.

Готовьте на среднем или медленном огне около часа или пока варенье не достигнет нужной консистенции. Постоянно помешивая, чтобы варенье не прилипло к кастрюле и не подгорело на дне.

Не забывайте использовать тест с блюдцем, чтобы проверить консистенцию варенья: налейте чайную ложку варенья на блюдце. Если не сдвинется с места, значит, готово. Если оно скользит, значит, оно слишком жидкое.

Перед тем, как поместить варенье (еще очень горячее) в стерилизованные стеклянные банки, удалите палочки ванили.

Самый осенний фрукт. Спелая хурма

Острое варенье из хурмы

Приготовьте его сейчас и храните его в банках для рождественских подарков! Это будет очень вкусный подарок. #хурма прекрасна в любое время года и в любом виде!

В первом рецепте мы добавляли ваниль, но вы также можете сделать варенье из хурмы еще более ароматным, добавив корицу и тертый имбирь. Отрегулируйте количество специй по своему вкусу.

Варенье из хурмы и грецких орехов

Более вкусный и насыщенный вариант классического рецепта.

Просто добавьте 1 стакан (50 грамм) очищенных и крупно нарезанных грецких орехов и немного марсалы на каждый 1 килограмм подготовленной хурмы. Вы также можете заменить грецкие орехи миндалем - или использовать оба видов орехов!

Настоящее осеннее варенье

К классическому рецепту варенья из хурмы также можно добавить груши, #яблоки или даже цедру апельсина!

Всегда следите за тем, чтобы #фрукты весили вдвое (или даже немного больше), чем сахар.

Обычно я использую 1 килограмм фруктов на 2,5 стакана (500 грамм) сахара, но, поскольку это очень сладкие фрукты, достаточно 1,5 стакана (300 грамм) сахара.