Аджика из петрушки - необыкновенно вкусная и очень пикантная приправа к любому блюду

Аджика из петрушки– не самый привычный вариант соуса, россияне предпочитают делать это блюдо из помидор. А между тем, богатейшая на витамины петрушка намного полезнее, а дополнить томатами очень легко. Витамина С в ней в 3 раза больше, чем в лимоне, еще много кальция и калия, что особенно ценно при зимнем авитаминозе.

Как сделать аджику из петрушки?

Рецепт аджики из петрушки очень простой, пряная добавка станет незаменимой на столе, поскольку сохраняет вкус свежей зелени. Это блюдо очень популярно на Кавказе, но постепенно прижилось и в меню россиян, основные ингредиенты - зелень, острый перец и чеснок. Можно включать и другие добавки, которые хозяйки сочетают на свой вкус. Соус из петрушки имеет и секреты в приготовлении.

Если класть горький перец, нужно хорошенько вычистить семена и убрать перегородки. Аджика из петрушки будет насыщеннее, если половину овощей разминать в пюре, половину – мелко нарезать. Соль использовать только каменную, йодированная или ароматизированная испортят вкус.

Зеленая аджика из петрушки

Аджика из зелени петрушки на зиму насчитывает десятки рецептов, ее делают и в виде пасты для острых бутербродов. Стерилизовать заготовки не нужно, сохранность обеспечивают жгучий перец и чеснок.

Если в семье любители острых блюд, семена жгучего перца можно оставить. Петрушку нужно тщательно вымыть и перебрать, потом немного подсушить.

Ингредиенты:

петрушка – 1 кг;

укроп – 0,5 кг;

сладкий перец – 2 кг;

жгучий перец – 16 шт.;

чеснок – 400 г;

уксус – 200 мл;

соль – 4 ст. л.;

сахар – 8 ст. л.

Приготовление

Зелень измельчить. Перец и чеснок почистить. Измельчить ингредиенты до состояния пюре. Заправить уксусом, солью, сахаром. Тщательно перемешать, разложить по банкам. Аджика из укропа и петрушки хранится в холодильнике.

Аджика из петрушки на зиму с помидорами

Слово «аджика» переводится с абхазского, как «соль», считается, что ее придумали чабаны, перетирая с солью пряные травы. В Грузии в эту смесь еще добавляют орехи и хмели-сунели. Более мягкой на вкус получается аджика из помидор с петрушкой. Томаты нужно очистить от шкурки, окунув сначала в кипяток, а потом в холодную воду.

Ингредиенты:

помидоры – 2 кг;

болгарский перец – 1 кг;

горький перец – 2 шт.;

чеснок – 200 г;

петрушка – 3 пуч.;

масло – 50 мл;

уксус 9% - 100 мл;

сахар – 2 ст.;

соль – 2 ст.

Приготовление

Овощи помыть, обсушить, почистить. Перемолоть в мясорубке. Измельчить зелень. Перемешать, закипятить, варить 20 минут. Добавить зелень, соль, сахар. Варить 10 минут. Влить уксус, разложить по банкам. Добавить по 1 ч. ложке масла. Аджика из помидор и петрушки закатывается крышками.

Рецепт аджики из петрушки и томатной пасты

Некоторые хозяйки добавляют в зеленую аджику болгарский перец, яблоки, незрелые помидоры, дополняя сельдереем, базиликом, укропом, кинзой. Возможностей для вкусовых экспериментов много, пользуется популярностью и аджика из томатной пасты и петрушки. Такая заправка отлично дополняет зимой борщи, супы и тушеную картошку.

Ингредиенты:

петрушка – 1 кг;

чеснок – 450 г;

сладкий перец – 1 кг;

сахар – 100 г;

соль – 70 г;

масло – 50 г;

томатная паста – 300 мл;

красный молотый перец – 6 ч. л.

Приготовление

Петрушку помыть, обсушить. Овощи перемолоть. Смешать с маслом, солью и специями. Добавить томатную пасту. Разложить по банкам. Аджика из томатной пасты и петрушки хранится только в холоде.

Песто из петрушки на зиму - рецепт

Любителям острых бутербродов понравится песто из петрушки, по консистенции блюдо намного гуще и насыщеннее. Его родиной называют Италию, слово переводится, как «растирать». В основе – базилик, масло оливы и сыр пармезан. Раньше ингредиенты растирали пестиком, а сейчас с этой задачей легко справится блендер.

Ингредиенты:

петрушка – 1 кг;

оливковое масло – 110 мл;

кинза – 0,5 кг;

соль – 0,5 ст. л.;

чеснок – 2 зуб.;

сыр пармезан – 100 г.

Приготовление

Овощи почистить, порезать. Зелень измельчить. Перемолоть в блендере до однородной массы. Разложить по банкам. Хранить в холоде.

Аджика из петрушки, чеснока и болгарского перца

Россияне привыкли называть аджикой смесь из томатов, тогда как на Кавказе это приправа из разных видов зелени, сахара, соли и красного перца. Считается, что соленый и острый соус дополнительно согревает в холода, возбуждает аппетит. Самый простой рецепт - соус из петрушки и чеснока на зиму. Банки желательно стерилизовать.

Ингредиенты:

петрушка – 0,5 кг;

чеснок – 3 головки;

болгарский перец – 1 кг;

томатная паста – 800 мл;

сахар – 2 ч. л.;

соль – 6 ч. л.;

масло – 2 ст. л.;

перец черный и красный – по 0,25 ч. л.

Приготовление

Зелень помыть, обсушить, изрубить. Нарезать чеснок и перец. Перемолоть, смешать с томатом, солью, сахаром, маслом и травами. Размешать, настоять 3-4 часа. Разложить по банкам, закатать.

Острая аджика из петрушки на зиму

Если хочется острого соуса, подойдет аджика из петрушки на зиму с горьким перцем. Чистить его нужно осторожно, чтобы не обжечь руки, лучше всего работать в перчатках. И дополнительно открыть окно, чтобы не повредить органы дыхания. Аджика из петрушки лучше дополняется острым перцем чили и чесноком.

Ингредиенты:

петрушка – 0,5 кг;

сладкий перец – 1 кг;

перец чили – 5 шт.;

томатная паста – 1 кг;

сахар- 150 г;

соль – 1, ст. л.;

масло – 150 мл;

чеснок – 3 головки.

Приготовление

Зелень и перец почистить, перемолоть. Добавить томат-пасту, сахар, соль, масло, давленный чеснок. Разложить по банкам, закатать.

Соус из базилика и петрушки - рецепт

Итальянский вариант - приправа из петрушки на зиму. Поскольку блюдо термически не обрабатывается, то и полезных свойств сохраняет в разы больше, чем другие заготовки. Особую свежесть придают мята и тимьян. Банки для этого рецепта рекомендуется стерилизовать. Можно пастеризовать 4-6 минут в кастрюле с кипятком.

Ингредиенты:

петрушка – 2 пучка;

базилик свежий - 2 пучка;

укроп – 2 пучка;

кинза – 2 пучка;

мята – 1 пучок;

тимьян – 0,5 ч. л.;

чеснок – 3 головки;

жгучий перец – 4 шт.;

соль – 2 ст. л.;

оливковое масло – 2 ст. л.

Приготовление

Зелень помыть, подсушить, перемолоть. Смешать с травами, маслом и приправами. Добавить давленый чеснок и тархун. Вымешать до однородной массы. Убрать в холод.

Аджика из кабачков на зиму с петрушкой

Отличная закуска из петрушки получается с добавлением кабачков. Эти овощи сами по себе безвкусные, поэтому впитывают любой аромат мгновенно. Кабачки лучше брать молодые, они нежнее. Старые рекомендуется очищать от кожуры и семян. Количество чеснока и острого перца лучше регулировать на свой вкус.

Ингредиенты:

петрушка – 1 пучок;

кабачки – 2 шт.;

чеснок – 200 г;

стручковый перец – 120 г;

масло – 150 мл;

уксус 9% - 100 мл;

сахар – 100 мл;

соль – 3 ст. л.

Приготовление

Кабачки, перец и чеснок почистить, порезать. Овощи перемолоть, зелень измельчить. Переложить в кастрюлю, закипятить. Варить 40 минут. Добавить масло и уксус, проварить 5 минут. Разложить по банкам, закатать.

Аджика из петрушки на зиму без варки

Соус из петрушки на зиму можно приготовить и на скорую руку, без варки. Банки обязательно стерилизовать. Сахар рекомендуется класть тростниковый, он придаст пикантный вкус. Остроту обеспечат палочки хрена и острый перец. Овощи можно молоть до разной консистенции, чтобы получилось более мягкое сочетание.

Ингредиенты:

петрушка – 2 пучка;

чеснок – 240 г;

хрен – 3 корня;

укроп – 2 пучка;

сладкий перец – 8 шт.;

острый перец – 2 шт.;

помидоры – 2 кг;

сахар – 4 ст. л.;

соль – 4 ст. л.;

уксус – 1 ст. л.

Приготовление