Банановый торт без выпечки. Безумно вкусный нежнейший десерт без особых усилий

Привет всем! Думаю, что не ошибусь, если скажу, что очень многие любят сладости. Но ритм нашей сегодняшней жизни не всегда позволяет нам баловать своих домочадцев изысканными тортиками собственного приготовления. На помощь в таком случае всегда придут оригинальные десерты, которые не надо выпекать. Банановый торт без выпечки настолько вкусен, что его спокойно можно подать как к утреннему чаю в выходной, так и на праздничный стол для небольшого торжества в кругу семьи.

Безумно вкусный шоколадно банановый торт без выпечки

Ингредиенты

500 грамм песочного печенья.

5 крупных бананов.

200 грамм сливочного масла.

500 грамм творога.

150 грамм сметаны.

150 грамм сгущенного молока.

50 грамм шоколада.

2 столовые ложки молока.

10 грамм ванилина.

Технология приготволения

Печенье наломать мелкими кусочками. Три банана разрезать вдоль, потом нарезать полукольцами. Творог пробить блендером, если он неоднородный. Если блендера у вас нет, то вы можете выбрать его вот тут Масло взбить миксером, добавить ванилин, сгущенку, сметану, творог. В глубокой миске соединить бананы с печеньем, добавить творожную массу, хорошо перемешать, поставить на 10 минут в холодильник. Сформировать и украсить оставшимися бананами, нарезанными кружками, шоколадной глазурью, приготовленной из растопленного шоколада и молока. Оставить торт на сутки, чтобы он как следует пропитался и превратился в нежнейший десерт.

Замечания автора

Если вам покажется, что творожно-маслянная начинка не достаточно сладкая, то добавьте к ней сахару по вкусу.

Творог однородной консистенции можно не блендеровать, а просто растереть ложкой.

Раньше я всегда на Новый Год готовила сложные десерты, а сейчас пришла к выводу, что парадные Захеры и Трюфельные стоит оставить на более спокойное, не такое суматошное время. В новогодние же праздники больше внимания уделить наведению красоты на себе любимой, общению с родными людьми, а не на длительную вахту у плиты. Пара-тройка вкусных закусок, кусок буженины в духовке, не трудоемкий в приготовлении десерт утолят голод, порадуют вкусом и не утомят хозяйку при готовке. Поглядите, какой банановый красавец на фото. Про вкус скажу только одно — он великолепен! Автор рецепта — хорошо известная читателям моего блога Вера Рамазова утверждает, что гости не поймут, что кушают торт из печенья, и, конечно, попросят рецепт.Мнению Веры я доверяю всецело.

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