Пирожки с ливером

Каждый раз как вспоминаю этот рецепт, машина времени уносит меня в студенческие годы.
" Собачья радость " — да сколько тогда на этом выросло поколений инженеров , врачей , военных и т.д.
Сейчас, конечно, выбор совсем другой, но тогда цена и вкус этих пирожков триумфально соединялись.
Давайте приготовим их вместе.
Купите печень, язык, сердце , легкие. Пропорции выберите сами по вкусу. Отварите и пропустите через мясорубку.
Почистите лук, нарежьте и обжарьте на растительном масле вместе с фаршем.
Добавьте соль и перец. Я ещё добавляю зелень: кинзу, порезанный мелко зеленый лук .
Можно приготовить тесто, но я просто купил слоеное в магазине. Достал девайс для ленивых.
Смазал края теста взбитым яйцом и сформировал пирожки.
Убрал при помощи пиццерезки кое-какие шероховатости и отправил в разогретую до 200 градусов с обдувом духовку на 12 минут.
Так, как оставалось еще начинка, то я сделал еще роллы из теста фило.
После короткой обжарки во фритюре, необходимо их облить греческим йогуртом или сметаной по вкусу.
от так и получилось: кому — второе блюдо, а кому — пирожки к горячему куриному бульону.
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