Пирожки с ливером

Каждый раз как вспоминаю этот рецепт, машина времени уносит меня в студенческие годы.

" Собачья радость " — да сколько тогда на этом выросло поколений инженеров , врачей , военных и т.д.

Сейчас, конечно, выбор совсем другой, но тогда цена и вкус этих пирожков триумфально соединялись.

Давайте приготовим их вместе.

Купите печень, язык, сердце , легкие. Пропорции выберите сами по вкусу. Отварите и пропустите через мясорубку.

Почистите лук, нарежьте и обжарьте на растительном масле вместе с фаршем.

Добавьте соль и перец. Я ещё добавляю зелень: кинзу, порезанный мелко зеленый лук .

Можно приготовить тесто, но я просто купил слоеное в магазине. Достал девайс для ленивых.

Смазал края теста взбитым яйцом и сформировал пирожки.

Убрал при помощи пиццерезки кое-какие шероховатости и отправил в разогретую до 200 градусов с обдувом духовку на 12 минут.

Так, как оставалось еще начинка, то я сделал еще роллы из теста фило.

После короткой обжарки во фритюре, необходимо их облить греческим йогуртом или сметаной по вкусу.

от так и получилось: кому — второе блюдо, а кому — пирожки к горячему куриному бульону.