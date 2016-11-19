БУДЕТ ВКУСНО!

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Простой рецепт свиной грудинки, запеченной в духовке. Результат вас порадует!

Свиная грудинка запеченная в духовке в фольге простое в приготовлении блюдо, но очень вкусное и ароматное. Его можно приготовить как горячее и подавать с запеченным картофелем или свежим овощным салатом или охладить и подать на стол с чесноком и кусочками черного хлеба и свежим горячим борщом.

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Как выбрать свиную грудинку

  1. При покупке свиной грудинки особое внимание обратите на цвет сала, оно должно быть белым с легким оттенком розового. Никогда не покупайте продукт если сало желтое или имеет желтый оттенок.
  2. Мясо должно быть розовое, слишком темное мясо свидетельствует о не малом возрасте животного, а это значит, что при запекании грудинка станет жесткой.
  3. Слои сала и мяса должны чередоваться.
  4. Грудинка должна быть однородной и сало не должно отслаиваться от мяса.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Ингредиенты для рецепта «Свиная грудинка запеченная в духовке»

Ингредиенты

  • свиная грудинка - 1 кг 
  • чеснок - 1 головка 
  • лавровый лист - 4 шт. 
  • перец душистый - 3 шт. 
  • сухой перец чили (не обязательно) - 1 маленький стручок 
  • семена горчицы - 1 ч.лож. 
  • соль - по вкусу 
Сало рецепт фото
Переверните грудинку кожей вверх и поскребите кожу ножом, вы увидите коричневый налет на ноже, его нужно снять. Помойте мясо в проточной воде и вытрите бумажным полотенцем.
Специи для сала фото
В ступку положите лавровый лист, душистый перец и сухой стручок перца чили, растолките все не очень сильно, чтобы небольшие кусочки перца и лаврового листа остались.
Если у вас нет ступки специи можно растолочь с помощью полотенца и скалки. Заверните специи в полотенце, поставьте на стол и растолките скалкой.
Сало с чесноком фото
Добавьте очищенные зубчики чеснока.
 
Маринад для сала фото
Растолките чеснок вместе со специями до пастообразного состояния. Ступку можно заменить прессом для чеснока.
Засолить сало фото
Добавьте соль, примерно 1/2 столовой ложки и все перемешайте.
Маринованная грудинка фото
Натрите свиную грудинку смесью специй и посыпьте 1 чайной ложкой семян горчицы. Заверните в пищевую пленку и оставьте в холодильнике минимум на 3 часа, а лучше на ночь.
Грудинка печеная фото
Когда мясо настоялось и хорошо промариновались, заверните его в несколько слоев фольги и поставьте в холодную духовку, включите на 180 градусов (в газовой духовке это отметка 3-4), пусть грудинка подогревается вместе с духовой плитой. Запекайте в течение 20 мин, затем уменьшите температуру до 120-140 градусов (отметка 1 или 2 в зависимости от духовки). Продолжайте готовить 2-3 ч до готовности грудинки.
Рецепт вкусного сала фото
За 15 мин до готовности увеличить температуру и разрежьте фольгу, дайте мясу подрумяниться до золотистого цвета.

Подавайте на стол горячим с картофельным пюре или отварными овощами, на гарнир лучше выбрать какое-то легкое не слишком калорийное блюдо, ведь мясо довольно жирное. Или дайте свиной грудинке остыть и нарежьте тоненькими кусочками как закуску к столу.

 
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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