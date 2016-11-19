Простой рецепт свиной грудинки, запеченной в духовке. Результат вас порадует!

Свиная грудинка запеченная в духовке в фольге простое в приготовлении блюдо, но очень вкусное и ароматное. Его можно приготовить как горячее и подавать с запеченным картофелем или свежим овощным салатом или охладить и подать на стол с чесноком и кусочками черного хлеба и свежим горячим борщом.
Как выбрать свиную грудинку
- При покупке свиной грудинки особое внимание обратите на цвет сала, оно должно быть белым с легким оттенком розового. Никогда не покупайте продукт если сало желтое или имеет желтый оттенок.
- Мясо должно быть розовое, слишком темное мясо свидетельствует о не малом возрасте животного, а это значит, что при запекании грудинка станет жесткой.
- Слои сала и мяса должны чередоваться.
- Грудинка должна быть однородной и сало не должно отслаиваться от мяса.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Ингредиенты
- свиная грудинка - 1 кг
- чеснок - 1 головка
- лавровый лист - 4 шт.
- перец душистый - 3 шт.
- сухой перец чили (не обязательно) - 1 маленький стручок
- семена горчицы - 1 ч.лож.
- соль - по вкусу
В ступку положите лавровый лист, душистый перец и сухой стручок перца чили, растолките все не очень сильно, чтобы небольшие кусочки перца и лаврового листа остались. Если у вас нет ступки специи можно растолочь с помощью полотенца и скалки. Заверните специи в полотенце, поставьте на стол и растолките скалкой.
Когда мясо настоялось и хорошо промариновались, заверните его в несколько слоев фольги и поставьте в холодную духовку, включите на 180 градусов (в газовой духовке это отметка 3-4), пусть грудинка подогревается вместе с духовой плитой. Запекайте в течение 20 мин, затем уменьшите температуру до 120-140 градусов (отметка 1 или 2 в зависимости от духовки). Продолжайте готовить 2-3 ч до готовности грудинки.
За 15 мин до готовности увеличить температуру и разрежьте фольгу, дайте мясу подрумяниться до золотистого цвета.
Подавайте на стол горячим с картофельным пюре или отварными овощами, на гарнир лучше выбрать какое-то легкое не слишком калорийное блюдо, ведь мясо довольно жирное. Или дайте свиной грудинке остыть и нарежьте тоненькими кусочками как закуску к столу.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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