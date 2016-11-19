Простой рецепт свиной грудинки, запеченной в духовке. Результат вас порадует!

Когда мясо настоялось и хорошо промариновались, заверните его в несколько слоев фольги и поставьте в холодную духовку, включите на 180 градусов (в газовой духовке это отметка 3-4), пусть грудинка подогревается вместе с духовой плитой. Запекайте в течение 20 мин, затем уменьшите температуру до 120-140 градусов (отметка 1 или 2 в зависимости от духовки). Продолжайте готовить 2-3 ч до готовности грудинки.