Превращаем луковицы в закуску: добавляем внутрь масло и ставим в духовку

Лук часто используется для маринадов или салата в качестве дополнительного ингредиента, но его можно сделать и полностью самостоятельным блюдом почти без готовки. Все, что от нас требуется, немного масла, специй, фольга и нагретая до 90 градусов духовка.

Репчатый лук бывает разный по степени горечи. Постарайтесь выбрать сладковатые сорта - они получаются особенно хорошо!

Сначала подготовим луковицы: с них срезаем верх и низ, снимаем шелуху. В верхней части каждой луковицы делаем углубление, куда мы добавим маринад из масла и специй.

Теперь можно переходить с самому маринаду. Его смешиваем в миске из столовой ложки мягкого сливочного масла, небольшого количества теплой воды (буквально ложки хватит) и растертого бульонного кубика. Добавляем специи по вкусу: соль, перец, немного сухого чеснока. Объединяем все в однородную массу.

Кладем по 1/2 ложки маринада внутрь каждой луковицы и оборачиваем их фольгой. Осталось запечь!

Духовка должна быть не горячей. 90 градусов и 40 минут времени - это то, что нам нужно. За время готовки маринад тает и пропитывает лук изнутри. Горечь уходит, и луковица становится удивительно нежной и сочной на вкус.

Готовую луковицу разделяем на части. Теперь ее можно подавать к любому мясу или рыбе в качестве гарнира.

Или как закуску.

Приятного апетита!