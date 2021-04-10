Необычная курица: 6 удивительных блюд со всего мира

Куры – самая распространенная домашняя птица в мире, а курятина, соответственно – самое распространенное мясо. Доступное по цене, оно, тем не менее, вкусное и питательное, легкоусвояемое, маложирное и низкокалорийное, просто и быстро готовится.

Наверное, именно поэтому невероятно разнообразные блюда из курятины встречаются в национальных кухнях практически всего мира – это всевозможные салаты, горячие блюда, супы и бульоны, холодные закуски, паштеты, различные варианты фастфуда.

Сегодня мы постарались собрать для вас самые интересные блюда из курятины из разных стран, чтобы вы могли без труда разнообразить семейный рацион и порадовать домашних. Итак, записывайте рецепты необычных блюд из курицы!

Лавангин (лявянги) по-азербайджански

Вам понадобятся: 1 небольшая куриная тушка (цыпленок), 400 г красного репчатого лука, 150 г молотых грецких орехов, 2-3 ст.л. кислой пасты из алычи (можно заменить на кислое повидло или пастилу из алычи), 50 г сливочного масла, соль, куркума, молотый перец по вкусу.

Приготовление. Куриную тушку тщательно вымойте, обсушите.

Смешайте соль, перец и куркуму, натрите этой смесью тушку изнутри и снаружи.

Лук очистите, мелко-мелко изрубите ножом или пропустите через мясорубку.

Отожмите лишний сок.

Приготовьте начинку. Смешайте молотый грецкий орех, измельченный лук, пасту из алычи, размягченное сливочное масло, соль, перец. Тщательно вымешайте.

Курицу изнутри и снаружи обмажьте пастой из алычи, а затем начините приготовленной смесью. Отверстие зашейте или скрепите зубочистками.

Запекайте в разогретой до 200°С духовке 1,5-2 часа, переворачивая начиненную тушку каждые 30 минут.

Подавайте блюдо в разделанном виде – отдельно куски курицы и отдельно начинку-лавангин.

Остро-кислый куриный суп том-ям по-тайски (том ям кай)

Вам понадобятся: 300 г куриного филе, 1 л куриного бульона, 1 крупная луковица лука-шалота или репчатого, 2-3 мелких перчика чили, 150 г свежих шампиньонов (в оригинале грибы цаогу), 8 мелких томатов черри, 2 стебля лемонграсса, 1 стакан кокосового молока, 2 ст.л. сока лайма (лимона), кусочек свежего имбиря (в оригинале корень галанга), 1 ст.л. рыбного соуса, 1 ст.л. молотого кориандра.

Приготовление. Куриное филе промойте, отварите до готовности, остудите, нарежьте ломтиками.

Шампиньоны вымойте, нарежьте кусочками. Лук-шалот вымойте, обсушите, нарежьте кольцами. Свежий имбирь натрите пластинами. Перчики чили вымойте, нарежьте мелкими колечками (если хотите сделать блюдо менее острым, удалите семена). Томаты вымойте, разрежьте на половинки. Стебли лемонграсса отбейте основанием ножа до размягчения.

Доведите куриный бульон до кипения и отправляйте туда ингредиенты по очереди. Сперва нарезанные шампиньоны, через 5 минут куриное филе, после закипания – все остальное, кроме молока.

Еще через 10 минут выловите из кастрюли стебли лемонграсса и ломтики имбиря (их можно выбросить).

Влейте кокосовое молоко и снова доведите суп до кипения. По желанию, сняв пробу, досолите.

Подавайте горячим, посыпав нарубленной свежей зеленью кинзы, с отварным белым рисом в отдельной тарелке.

Цыпленок шкмерули (чкемерули) по-грузински

Вам понадобятся: 1 небольшая куриная тушка (цыпленок), 100 мл нежирных сливок или молока, 1 головка чеснока, соль, растительное масло, специи по вкусу – уцхо-сунели, молотый кориандр, молотый перец.

Приготовление. Куриную тушку тщательно вымойте, обсушите, порежьте на куски.

Куски мяса посолите и тщательно смажьте растительным маслом, а затем обжарьте до полуготовности на раскаленной сковороде, переворачивая, или запеките в глубоком сотейнике в духовке. (Можно готовить курицу целиком, а на куски ее разделывать перед контактом с соусом.)

Пока готовится курица, сделайте соус. Чеснок очистите и измельчите удобным способом. В глубокой толстостенной сковороде до кипения разогрейте молоко (сливки), добавьте к ним измельченный чеснок и специи, а затем туда же – куски горячей курицы.

Закройте крышкой и подержите на минимальном огне (или вообще выключив его) еще 5 минут.

Подавайте в горячем виде со свежим хлебом, свежей кинзой и овощами.

Острая курица пири-пири по-португальски

Вам понадобятся: 400-500 г куриного филе, 1 крупный лимон, 1 красный болгарский перец, 4 острых перчика чили, 1 зубчик чеснока, 1 ч.л. молотой красной паприки, соль, молотый черный перец по вкусу, растительное масло.

Приготовление. Болгарский перец вымойте, избавьте от плодоножки и семян, нарежьте кусками.

Чеснок измельчите. Перчик чили вымойте, обсушите и нарежьте колечками (если хотите сделать блюдо менее острым, удалите семена).

В кастрюльку, поставленную на огонь, выдавите сок лимона, добавьте 1 ч.л. масла, соль, чеснок, паприку и кусочки двух видов перца. Готовьте на малом огне 8-10 минут, снимите с огня.

Блендером измельчите теплую массу в соус.

Кусочки курицы выложите в форму для запекания, сделайте в них глубокие надрезы, обильно сбрызните маслом и залейте мясо перечно-чесночным соусом. (Блюдо можно готовить и из цельной тушки, располовинив ее вдоль спинки.)

Запекайте в разогретой до 200°С духовке 20-30 минут.

Подавайте с жареным дольками картофелем и свежими овощами.

Цыпленок каччиаторе по-итальянски

Вам понадобятся: 1 кг курятины, 1 луковица, 200-300 г томатов в собственном соку, 1 шт. сладкого болгарского перца, 150 г маслин без косточек, 100 г куриного бульона, 100 г сухого белого вина, горсть зелени руколы, сушеный орегано, соль, молотый черный перец, оливковое масло.

Приготовление. Курицу вымойте, обсушите, разделайте на небольшие куски (для блюда подойдут любые части мяса – грудка, голени, крылышки).

Лук очистите, нашинкуйте, болгарский перец вымойте, избавьте от семян и плодоножки, нарежьте произвольно.

Маслины разрежьте пополам, зелень руколы вымойте, обсушите, измельчите.

Мясо обжарьте на горячей сковородке в растительном масле, достаньте на тарелку.

Отправьте лук и перец обжариваться в сковороду из-под курицы, помешивая, на 5-8 минут.

Затем в сковороду добавьте томаты в собственном соку, соль, специи и куриный бульон.

Доведите массу до кипения, выложите в соус куски курицы и тушите на медленном огне 15 минут.

Затем влейте вино, добавьте маслины и рубленую зелень, тушите все вместе еще около 15 минут.

При необходимости в процессе дополнительно поперчите и посолите.

По желанию в блюдо можно добавить и другие ингредиенты – шампиньоны, свежие томаты черри, корни и стебли сельдерея, чеснок, любимые специи и т.д.

Подавайте с пастой, рисом или картофельным пюре.

Фаршированная куриная шейка (гефилте гелзеле) по-еврейски

Вам понадобятся: 4 куриные шейки, 1 луковица, 1,5 стакана пшеничной муки, 0,5 стакана шмальца (топленого куриного или гусиного жира со шкварками), 1 чл. соли, 1/2 ч.л. перца.

Приготовление. Куриные шейки вымойте, обсушите, очень аккуратно "чулком" снимите шкурку. Зашейте шкурки с одного конца.

Лук очистите, измельчите, обжарьте в шмальце до золотистого цвета на раскаленной сковороде (шмалец можно заменить сливочным маслом). В процессе тщательно вмешайте муку и специи.

Наполните шкурки начинкой, зашейте и с другого конца.

Запекайте на противне в разогретой до 160°С духовке 45 минут.

Подавайте горячими или холодными, порезав на куски.

Таким же образом начиняют и запекают и цельную куриную шкурку. Начинку также можно разнообразить – добавить отварные яйца, манку, куриные сердечки, печень или желудочки, панировочные сухари и т.д.

Разумеется, это далеко не все знаменитые мировые рецепты с использованием курицы. С этим мясом вы также можете при желании найти список ингредиентов и приготовить экзотические адобо по-филиппински, индийское тандури, египетскую молохею, грузинские чахохбили и чихиртму, итальянское ризотто, куриный люля-кебаб, кабардинское гелибдже, курицу в соусе карри или терияки…

Если вы тоже знаете проверенные фирменные рецепты необычных блюд из курицы, обязательно делитесь с нами в комментариях.