Творожная запеканка с вишней

Каждый раз, когда меня спрашивают про любимую творожную запеканку, я вспоминаю её :) В блоге есть еще несколько отличных рецептов, но этот - совершенный :) Думаю, большой вклад в текстуру запеканки вносит пакетированный ванильный пудинг. Текстура у нее нежная и воздушная, чего мне всегда хотелось, но не всегда получалось добиться. Я редко использую разные готовые смеси из пакетиков, но данная запеканка стала исключением.
Ингредиенты на форму 21 см:
Основа
- яйца — 4 шт.
- сахар — 150 грамм
- щепотка соли
- пакетик ванильного пудинга — 2 шт.
- творог — 800 грамм
- вишни без косточек — 400-500 грамм
Рецепт приготовления:
Яйца разделяем на желтки и белки. Желтки взбиваем с сахаром добела.
Добавляем пудинг и протертый через сито творог, очень хорошо перемешиваем.
Белки взбиваем с щепоткой соли до мягких пиков.
Аккуратно соединяем белки и творожную смесь.
Выкладываем тесто в смазанную маслом форму (у меня 26 см, можно использовать и меньшую - от 22 см). Сверху выкладываем вишню.
Ставим в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем около часа.
Остужаем буквально минут 15, посыпаем сахарной пудрой и подаем. Мне очень нравятся такие запеканки со сметаной.
Приятного аппетита!
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