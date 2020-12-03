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Творожная запеканка с вишней

Творожная запеканка с вишней

Каждый раз, когда меня спрашивают про любимую творожную запеканку, я вспоминаю её :) В блоге есть еще несколько отличных рецептов, но этот - совершенный :) Думаю, большой вклад в текстуру запеканки вносит пакетированный ванильный пудинг. Текстура у нее нежная и воздушная, чего мне всегда хотелось, но не всегда получалось добиться. Я редко использую разные готовые смеси из пакетиков, но данная запеканка стала исключением.

Ингредиенты на форму 21 см:

Основа

  • яйца — 4 шт.
  • сахар — 150 грамм
  • щепотка соли
  • пакетик ванильного пудинга — 2 шт.
  • творог — 800 грамм
  • вишни без косточек — 400-500 грамм

Рецепт приготовления:

Яйца разделяем на желтки и белки. Желтки взбиваем с сахаром добела.

Творожная запеканка с вишней

Добавляем пудинг и протертый через сито творог, очень хорошо перемешиваем.

Белки взбиваем с щепоткой соли до мягких пиков.

Творожная запеканка с вишней

Аккуратно соединяем белки и творожную смесь.

Творожная запеканка с вишней

Творожная запеканка с вишней

Выкладываем тесто в смазанную маслом форму (у меня 26 см, можно использовать и меньшую - от 22 см). Сверху выкладываем вишню.

Творожная запеканка с вишней

Ставим в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем около часа.

Остужаем буквально минут 15, посыпаем сахарной пудрой и подаем. Мне очень нравятся такие запеканки со сметаной.

Творожная запеканка с вишней

Приятного аппетита!

 

 

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сладкая выпечка
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