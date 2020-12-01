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Универсальная закуска из свеклы и специй

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ОПИСАНИЕ

Универсальная закуска из свеклы очень ароматная и необычайно вкусная. Она может выступить не только как самостоятельное блюдо, но и как отличный овощной гарнир к мясу или птице.

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 8 ПОРЦИЙ

Основные

 1 кг
Для маринада
 5 ст. л.
½ стакана
5 зубчиков
3 ст. л.
1 ч. л.
½ ч. л.
¼ ч. л.

 

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

ШАГ 1/6

Универсальная закуска из свеклы и специй

Подготовить продукты.

ШАГ 2/6

Универсальная закуска из свеклы и специй

Свежую свеклу натереть на терке для корейской моркови.

ШАГ 3/6

Универсальная закуска из свеклы и специй

В небольшой емкости смешать уксус, растительное масло, тертый чеснок и специи. Ароматный маринад для свеклы готов.

ШАГ 4/6

Универсальная закуска из свеклы и специй

Довести маринад до кипения на небольшом огне.

ШАГ 5/6

Универсальная закуска из свеклы и специй

Тертую свеклу залить горячим маринадом, тщательно перемешать и поместить в холодильник на сутки. В течение суток свеклу несколько раз перемешать.

ШАГ 6/6

Универсальная закуска из свеклы и специй

Универсальная закуска из свеклы и специй готова. Наслаждайтесь!

 

 

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