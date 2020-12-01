ОПИСАНИЕ
Универсальная закуска из свеклы очень ароматная и необычайно вкусная. Она может выступить не только как самостоятельное блюдо, но и как отличный овощной гарнир к мясу или птице.
ИНГРЕДИЕНТОВ НА 8 ПОРЦИЙ
Основные
|1 кг
Для маринада
|5 ст. л.
|½ стакана
|5 зубчиков
|3 ст. л.
|1 ч. л.
|½ ч. л.
|¼ ч. л.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО
ШАГ 1/6
Подготовить продукты.
ШАГ 2/6
Свежую свеклу натереть на терке для корейской моркови.
ШАГ 3/6
В небольшой емкости смешать уксус, растительное масло, тертый чеснок и специи. Ароматный маринад для свеклы готов.
ШАГ 4/6
Довести маринад до кипения на небольшом огне.
ШАГ 5/6
Тертую свеклу залить горячим маринадом, тщательно перемешать и поместить в холодильник на сутки. В течение суток свеклу несколько раз перемешать.
ШАГ 6/6
Универсальная закуска из свеклы и специй готова. Наслаждайтесь!
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