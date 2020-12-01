ОПИСАНИЕ

Универсальная закуска из свеклы очень ароматная и необычайно вкусная. Она может выступить не только как самостоятельное блюдо, но и как отличный овощной гарнир к мясу или птице.

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 8 ПОРЦИЙ

Основные

свекла 1 кг

Для маринада уксус 9% 5 ст. л. растительное масло ½ стакана чеснок 5 зубчиков сахар 3 ст. л. соль 1 ч. л. перец черный молотый ½ ч. л. паприка копченая ¼ ч. л. ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО ШАГ 1/6 Подготовить продукты.

ШАГ 2/6

Свежую свеклу натереть на терке для корейской моркови.

ШАГ 3/6

В небольшой емкости смешать уксус, растительное масло, тертый чеснок и специи. Ароматный маринад для свеклы готов.

ШАГ 4/6

Довести маринад до кипения на небольшом огне.

ШАГ 5/6

Тертую свеклу залить горячим маринадом, тщательно перемешать и поместить в холодильник на сутки. В течение суток свеклу несколько раз перемешать.

ШАГ 6/6

Универсальная закуска из свеклы и специй готова. Наслаждайтесь!