Пекинскую капусту люблю намного больше обычной. Часто делаю из нее салаты и даже голубцы. А недавно узнала еще один удивительный способ приготовить эту сочную красавицу. Пекинская капуста в духовке стала настоящим открытием для меня и моей семьи.

Всего за 15 минут я получаю оригинальное блюдо, которое прекрасно сочетается с другими гарнирами и закусками. Медово-соевый соус придает овощу интересный вкус. Попробовав однажды, вы уже не сможете его забыть. Как же превратить пекинскую капусту в необычный гарнир? Очень просто!

Ингредиенты

Капуста пекинская 1 шт.

Подсолнечное масло 2 ст. л.

Соевый соус 2 ст. л.

Мёд 1 ч. л.

Черный перец (молотый) 0,25 ч. л.

Кунжут по вкусу

Приготовление

Снимите с капусты верхние листы и проткните ее деревянными шпажками по всей длине. Расстояние между проколами примерно 3 см. Возьмите острый нож и нарежьте капусту на кусочки толщиной 3 см. Концы уберите, они не нужны. Выложите кружочки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Смешайте масло, соевый соус, мёд и перец. Маринад должен быть однородной консистенции. Тщательно смажьте каждый кусочек капусты получившейся смесью. Посыпьте кунжутом и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут.

После запекания капуста остается такой же сочной. А маринад сделает ее более ароматной. Специально для этой закуски готовлю острый соус из сметаны, укропа и чеснока. Получается очень вкусно!