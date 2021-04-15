Салат из шампиньонов и моркови по-корейски

Сегодня мы сделаем салат, который по истине имеет право на то, чтобы быть на ряду с "селедкой под шубой" и "оливье".

Салат действительно вкусный и довольно простой в приготовлении, если будете соблюдать все рекомендации.

Ингредиенты:

Куриное филе - 600 гр.

Куриные яйца - 2 шт.

Шампиньоны - 300 гр.

- грибы можно заменить на маринованные и ускорить процесс готовки-пропустив шаг с жаркой.

Лук - 100 гр.

Корейская морковь - 150 гр

- можете купить готовую или сделать по рецепту на моем канале

Майонез - 150 гр

Зелень - на украшение. Можно и без нее.

Растительное масло - для жарки

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Приготовление:

1. Сварите яйца (15 мин в крутую), почистите. Сварите куриную грудку и отложите остыть.



2. Нарежьте лук полукольцами, обжарьте до золотистой корочки и отложите до приготовления салата. Лук от грибов лучше жарить отдельно.



3. Пока жариться лук порежем грибы на ломтики. Обжарим грибы до готовности.



4. Пока жарятся грибы порем оставшиеся ингредиенты. Яйца и курицу на кубики.



5. Берем миски и собираем салат. Добавляем Жаренный лук, грибы, курицу, яйца и морковь по-корейски. Вмешиваем в салат майонез и всё хорошо перемешиваем.



6. Подача салата - На ваше усмотрение. Лично я использую кулинарный круг, так салат выглядит очень красиво, даже без украшения.