Салат из шампиньонов и моркови по-корейски

Сегодня мы сделаем салат, который по истине имеет право на то, чтобы быть на ряду с "селедкой под шубой" и "оливье".
Салат действительно вкусный и довольно простой в приготовлении, если будете соблюдать все рекомендации.
Ингредиенты:
Куриное филе - 600 гр.
Куриные яйца - 2 шт.
Шампиньоны - 300 гр.
- грибы можно заменить на маринованные и ускорить процесс готовки-пропустив шаг с жаркой.
Лук - 100 гр.
Корейская морковь - 150 гр
- можете купить готовую или сделать по рецепту на моем канале
Майонез - 150 гр
Зелень - на украшение. Можно и без нее.
Растительное масло - для жарки
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
Приготовление:
1. Сварите яйца (15 мин в крутую), почистите. Сварите куриную грудку и отложите остыть.
2. Нарежьте лук полукольцами, обжарьте до золотистой корочки и отложите до приготовления салата. Лук от грибов лучше жарить отдельно.
3. Пока жариться лук порежем грибы на ломтики. Обжарим грибы до готовности.
4. Пока жарятся грибы порем оставшиеся ингредиенты. Яйца и курицу на кубики.
5. Берем миски и собираем салат. Добавляем Жаренный лук, грибы, курицу, яйца и морковь по-корейски. Вмешиваем в салат майонез и всё хорошо перемешиваем.
6. Подача салата - На ваше усмотрение. Лично я использую кулинарный круг, так салат выглядит очень красиво, даже без украшения.
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