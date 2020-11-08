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Суши по-домашнему: пошаговый рецепт

Суши давно стали популярным ресторанным блюдом, завоевавшим внимание определенной части нашего населения. Но не обязательно ждать похода в суши ресторан. Их с легкостью можно приготовить и самостоятельно.

Суши по-домашнему: пошаговый рецепт

Время подготовки Время приготовления Порции
25-35 минут 35-45 минут 5-6 порций

Ингредиенты

  • 4 стакана риса для суши или обычного круглого
  • 4 стакана воды
  • 10 листов нори
  • 1 стакан рисового или яблочного уксуса
  • 0,5 стакана воды
  • 100 г сахара
  • 1 ч. ложки соли
  • 200 г крабовых палочек (филе лосося, семги, тунца и т.д.)
  • Свежий огурец
  • Красный сладкий перец
  • Плавленый сыр (сливочный сыр)

Способ приготовления

  1. Рис необходимо очень тщательно промыть – это самое первое и практически самое главное правило в приготовлении суши. Промывать рис необходимо до полной прозрачности воды. Затем залить его водой в соотношении 1:1 и варить до готовности (в данном рецепте рис готовился в мультиварке) не добавляя в него соли и специй. Затем необходимо высыпать рис на объемную поверхность, чтобы он быстрее остывал, накрыв его пищевой пленкой, чтобы избежать засыхания. Для этого может прекрасно подойти противень. Готовим смесь, которой будем сбрызгивать рис. Для этого необходимо смешать уксус, сахар и соль.
    Подогреть данную смесь на огне, но, не доводя до кипения. Дать полностью остыть. Данного количества сиропа может хватить на несколько раз. Хранить его необходимо в холодильнике. Сбрызгиваем рис данной смесью и тщательно перемешиваем. Распределяем тонким слоем и оставляем остывать. Суши по-домашнему: пошаговый рецепт
  2. Можно сразу распределить рис на столько частей, сколько будет листьев нори.
  3. Затем берем бамбуковый коврик и обматываем его пищевой пленкой. Суши по-домашнему: пошаговый рецепт
  4. Очищаем и нарезаем соломкой свежий огурец. Суши по-домашнему: пошаговый рецепт
  5. Так же соломкой нарезаем сладкий перец. Суши по-домашнему: пошаговый рецепт
  6. Плавленый сыр делим на 6 частей. Суши по-домашнему: пошаговый рецепт
  7. Крабовые палочки разрезаем вдоль на 4 части. Суши по-домашнему: пошаговый рецепт
  8. Берем лист нори, и на матовую поверхность выкладываем рис, оставляя часть листа свободной. Суши по-домашнему: пошаговый рецепт
  9. Накладываем приготовленные для суши ингредиенты. Суши по-домашнему: пошаговый рецепт
  10. С помощью коврика скручиваем плотно лист нори с начинкой. Суши по-домашнему: пошаговый рецепт
  11. Разрезаем полученную «колбаску» ножом, смоченным в воде на несколько частей. Суши по-домашнему: пошаговый рецепт

Суши по-домашнему: пошаговый рецепт

Как подавать

Подавайте суши с соевым соусом, вассаби и имбирем.

Приятного аппетита!

 

 

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