Суши по-домашнему: пошаговый рецепт

Суши давно стали популярным ресторанным блюдом, завоевавшим внимание определенной части нашего населения. Но не обязательно ждать похода в суши ресторан. Их с легкостью можно приготовить и самостоятельно.

Время подготовки Время приготовления Порции 25-35 минут 35-45 минут 5-6 порций

Ингредиенты

4 стакана риса для суши или обычного круглого

4 стакана воды

10 листов нори

1 стакан рисового или яблочного уксуса

0,5 стакана воды

100 г сахара

1 ч. ложки соли

200 г крабовых палочек (филе лосося, семги, тунца и т.д.)

Свежий огурец

Красный сладкий перец

Плавленый сыр (сливочный сыр)

Способ приготовления

Рис необходимо очень тщательно промыть – это самое первое и практически самое главное правило в приготовлении суши. Промывать рис необходимо до полной прозрачности воды. Затем залить его водой в соотношении 1:1 и варить до готовности (в данном рецепте рис готовился в мультиварке) не добавляя в него соли и специй. Затем необходимо высыпать рис на объемную поверхность, чтобы он быстрее остывал, накрыв его пищевой пленкой, чтобы избежать засыхания. Для этого может прекрасно подойти противень. Готовим смесь, которой будем сбрызгивать рис. Для этого необходимо смешать уксус, сахар и соль. Подогреть данную смесь на огне, но, не доводя до кипения. Дать полностью остыть. Данного количества сиропа может хватить на несколько раз. Хранить его необходимо в холодильнике. Сбрызгиваем рис данной смесью и тщательно перемешиваем. Распределяем тонким слоем и оставляем остывать. Можно сразу распределить рис на столько частей, сколько будет листьев нори. Затем берем бамбуковый коврик и обматываем его пищевой пленкой. Очищаем и нарезаем соломкой свежий огурец. Так же соломкой нарезаем сладкий перец. Плавленый сыр делим на 6 частей. Крабовые палочки разрезаем вдоль на 4 части. Берем лист нори, и на матовую поверхность выкладываем рис, оставляя часть листа свободной. Накладываем приготовленные для суши ингредиенты. С помощью коврика скручиваем плотно лист нори с начинкой. Разрезаем полученную «колбаску» ножом, смоченным в воде на несколько частей.

Как подавать

Подавайте суши с соевым соусом, вассаби и имбирем.

Приятного аппетита!