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Фитнес-голубцы: всего 84 ккал — можно на диете

фитнес голубцы

Это блюдо готовится очень легко и просто. Причем начинку можно изменять на ваш вкус. Классический рецепт ПП голубцов — с куриным филе и кабачками. Но можно закручивать их с добавлением риса, с грибами, баклажанами и другими овощами.

Чтобы сделать это блюдо, понадобится около часа. Калорийность на 100 граммов — 84 ккал. БЖУ — 12/2/5. Идеально подойдет для ужина и обеда. Понравится всем, а не только тем, кто худеет. В голубцах очень много белка и клетчатки, источником которой являются овощи.

Ингредиенты на 3–4 порции:

  • 6 капустных листьев (примерно 300 граммов);
  • 300 г филе куриной грудки;
  • 150 г кабачков;
  • 100 г лука;
  • 100 г моркови;
  • 100 г помидоров в собственном соку;
  • 1 яйцо;
  • соль, черный перец по вкусу.

Приготовление пошагово

  1. Овощи подготовить: промыть, обсушить, очистить от кожуры, если надо.
  2. Капустные листья отварить до полуготовности в кипятке. Предварительно важно срезать все жесткие участки, прожилки, можно слегка отбить.
  3. Куриное филе, кабачок и лук перемолоть вместе в чаше блендера до однородности. Добавить в массу взбитое яйцо, перец и соль. Перемешать.
  4. На каждый лист капусты выложить некоторое количество фарша (на глаз, чтобы начинки было достаточно, но она не вываливалась) и свернуть в рулетик.
  5. Уложить голубцы в форму для запекания (плотнее друг к другу) и добавить немного воды. Сверху полить измельченными помидорами в собственном соку и тертой на мелкой терке морковкой. Запечь в духовке при температуре 180 градусов в течение получаса.

Подавать ПП голубцы как самостоятельное блюдо горячими с зеленью и сметаной, хрустящими сухариками или тостами. Очень вкусно и полезно!

пп голубцы

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