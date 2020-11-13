Фитнес-голубцы: всего 84 ккал — можно на диете

Это блюдо готовится очень легко и просто. Причем начинку можно изменять на ваш вкус. Классический рецепт ПП голубцов — с куриным филе и кабачками. Но можно закручивать их с добавлением риса, с грибами, баклажанами и другими овощами.

Чтобы сделать это блюдо, понадобится около часа. Калорийность на 100 граммов — 84 ккал. БЖУ — 12/2/5. Идеально подойдет для ужина и обеда. Понравится всем, а не только тем, кто худеет. В голубцах очень много белка и клетчатки, источником которой являются овощи.

Ингредиенты на 3–4 порции:

6 капустных листьев (примерно 300 граммов);

300 г филе куриной грудки;

150 г кабачков;

100 г лука;

100 г моркови;

100 г помидоров в собственном соку;

1 яйцо;

соль, черный перец по вкусу.

Приготовление пошагово

Овощи подготовить: промыть, обсушить, очистить от кожуры, если надо. Капустные листья отварить до полуготовности в кипятке. Предварительно важно срезать все жесткие участки, прожилки, можно слегка отбить. Куриное филе, кабачок и лук перемолоть вместе в чаше блендера до однородности. Добавить в массу взбитое яйцо, перец и соль. Перемешать. На каждый лист капусты выложить некоторое количество фарша (на глаз, чтобы начинки было достаточно, но она не вываливалась) и свернуть в рулетик. Уложить голубцы в форму для запекания (плотнее друг к другу) и добавить немного воды. Сверху полить измельченными помидорами в собственном соку и тертой на мелкой терке морковкой. Запечь в духовке при температуре 180 градусов в течение получаса.