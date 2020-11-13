Фитнес-голубцы: всего 84 ккал — можно на диете

Это блюдо готовится очень легко и просто. Причем начинку можно изменять на ваш вкус. Классический рецепт ПП голубцов — с куриным филе и кабачками. Но можно закручивать их с добавлением риса, с грибами, баклажанами и другими овощами.
Чтобы сделать это блюдо, понадобится около часа. Калорийность на 100 граммов — 84 ккал. БЖУ — 12/2/5. Идеально подойдет для ужина и обеда. Понравится всем, а не только тем, кто худеет. В голубцах очень много белка и клетчатки, источником которой являются овощи.
Ингредиенты на 3–4 порции:
- 6 капустных листьев (примерно 300 граммов);
- 300 г филе куриной грудки;
- 150 г кабачков;
- 100 г лука;
- 100 г моркови;
- 100 г помидоров в собственном соку;
- 1 яйцо;
- соль, черный перец по вкусу.
Приготовление пошагово
- Овощи подготовить: промыть, обсушить, очистить от кожуры, если надо.
- Капустные листья отварить до полуготовности в кипятке. Предварительно важно срезать все жесткие участки, прожилки, можно слегка отбить.
- Куриное филе, кабачок и лук перемолоть вместе в чаше блендера до однородности. Добавить в массу взбитое яйцо, перец и соль. Перемешать.
- На каждый лист капусты выложить некоторое количество фарша (на глаз, чтобы начинки было достаточно, но она не вываливалась) и свернуть в рулетик.
- Уложить голубцы в форму для запекания (плотнее друг к другу) и добавить немного воды. Сверху полить измельченными помидорами в собственном соку и тертой на мелкой терке морковкой. Запечь в духовке при температуре 180 градусов в течение получаса.
Подавать ПП голубцы как самостоятельное блюдо горячими с зеленью и сметаной, хрустящими сухариками или тостами. Очень вкусно и полезно!
Свежие комментарии