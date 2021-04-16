Рецепты приготовления вкусных постных супов

Тем, кто придерживается постов, часто приходиться проводить много времени в поисках новых рецептов, которые помогли бы разнообразить достаточно скромное меню. Особенное место среди постных блюд занимают супы. Какой же обед без них? Именно поэтому мы собрали для вас несколько отличных вариантов, с помощью которых вы сможете внести новизну в ежедневное меню.

Пост прост

Постные супы малокалорийны, но от этого не менее полезны. Многие из них готовятся быстро и просто. Выбирайте и готовьте с удовольствием.

Борщ с фасолью

Приготовить его можно даже без использования растительного масла, если вы держите строгий пост или придерживаетесь жесткой диеты. Главное здесь – хороший овощной навар. Будут нужны:

картофель – 6 шт.;

свекла – 2 шт.;

капуста – ¼ кочана;

морковь – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

фасоль – 100 г;

томатная паста – 2 ст.л.;

специи.

Если используете сушеную фасоль, тогда ее необходимо предварительно замочить (желательно за 12 часов). Но подойдут также консервированные бобовые. Сделать блюдо еще более ароматным и наваристым помогут грибы (особенно сушеные лесные).

Очищенный картофель нарезать отправить в кипящую воду вместе с фасолью. Если капуста слишком плотная, ее нужно нашинковать и отправить вариться немного раньше остальных ингредиентов.

Если употребляете растительное масло, сделайте зажарку из моркови, лука и томатной пасты.

Спустя 5-7 минут после варки основных овощей добавить натертую свеклу. Готовить еще полчаса, не забыв выложить зажарку за 10 минут до окончания.

Тыквенный суп-пюре

Такой подают даже в ресторанах, поэтому в изысканности и отменном вкусе этого блюда сомневаться не стоит. К тому же повторить его в домашних условиях не составит труда. Особой изюминки здесь придают травы.

Понадобится:

тыква – 0,5 кг;

лук – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

картофель – 3 шт.;

тимьян свежий;

базилик (листья);

специи.

Нарезанную кусочками тыкву запечь. Морковь и лук обжарить на небольшом количестве оливкового масла с тимьяном. Выложить к ним картофель, залить водой и варить до готовности, в конце добавив тыкву, и приправив специями. После перебить массу в блендере до однородности. Подавать, украсив базиликом.

Рассольник

Когда вы попробуете этот рассольник, то даже не заметите, что в нем нет мяса. Он настолько вкусный и сытный, что даже в постном виде подарит чувство абсолютной сытости. Будут нужны:

картофель – 300 г;

перловая крупа – 100 г;

соленые огурцы – 3 шт.;

огуречный рассол – 1 ст.;

лук – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

чеснок – 3 зуб.;

томатная паста – 2 ст.л.;

специи.

Если решите отказаться от картофеля в супе (это предусматривает традиционный рецепт), тогда можно немного увеличить количество других овощей, чтобы суп получился достаточно густым.

В первую очередь необходимо сварить перловку. После мелко нарезать лук, морковь и чеснок, обжарить на растительном масле и добавить измельченные огурцы. Немного протушить.

Добавить томатную пасту, воду, довести до кипения и выложить перловку. Готовить 10 минут, после чего влить рассол. И оставить вариться еще на 15 минут.

Подавать с зеленью.

Овощной с хлопьями

Такой обед будет не просто аппетитным, а и полезным, благодаря богатому витаминному составу овощей и овсянки. Подойдет он как тем, кто держит пост, так и тем, кто желает сбросить лишний вес и придерживается правильного питания. Понадобятся:

чеснок – 3 зуб.;

брокколи – 200 г;

цветная капуста – 200 г;

болгарский перец – 1 шт;

зеленый горошек (замороженный) – 70 г;

овсяные хлопья – 150 г;

специи;

зелень.

Чеснок пропассеровать на растительном масле. В кастрюлю с кипящей водой отправить вариться остальные овощи. Через 10 минут выложить овсянку и зажарку. Приправить специями, варить до готовности. Перед подачей положить рубленую зелень.

Грибная юшка

Особенно ароматной она получится из свежих или сушеных лесных грибов (лисичек, белых). Но подойдут также вешенки и шампиньоны, найти которые можно практически в любом супермаркете.

Технология приготовления этого первого блюда очень проста. Будут нужны:

картофель – 5 шт.;

грибы сушеные – 100 г (свежих нужно вдвое больше);

лук – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

мука – 1 ст.л.;

соль, перец.

Сам по себе грибной бульон имеет очень насыщенный аромат и вкус, поэтому не рекомендуем использовать специи, кроме соли и перца.

Сушеные грибы замочить предварительно в холодной воде на несколько часов. После нарезать небольшими кусочками и отправить в кастрюлю с водой. После закипания снять пенку и оставить вариться на полчаса.

Овощи измельчить, приготовить зажарку. В бульон выложить картофель, а через 10 минут пропассерованные зажарку. И варить еще около четверти часа.

Муку прожарить на сухой сковороде до коричневатого оттенка и выложить в суп, помешивая, чтобы не было комочков. Это поможет сделать блюдо более густым. В конце добавить специи.

Домашние постные супы – прекрасный вариант для разгрузочных дней, лечебных диет и просто оздоровления организма. Горох, чечевица, томаты, квашеная капуста, нут – все это идеальные ингредиенты для таких рецептов. А самые простые варианты, такие как гречневый, рисовый суп, щавелевый борщ или щи вы, конечно, прекрасно знаете.

Это многообразие еще раз доказывает тот факт, что даже из самых простых продуктов можно приготовить вкуснейший обед и ужин. Приятного аппетита!