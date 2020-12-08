Сырные шарики с орехами и морковью

В этой простой и быстрой закуске под слоем из сочной моркови, сыра и острого чеснока спрятан хрустящий ароматный орех.

Яйцо отварите вкрутую: опустите его в холодную воду и готовьте после закипания 8–10 минут. После остудите, очистите и натрите на мелкой тёрке.

Очистите чеснок и морковь и натрите овощи на мелкой тёрке.

Натрите на мелкой тёрке сыр. Соедините яйца, чеснок, морковь, сыр и майонез, посолите по вкусу, всё хорошо перемешайте. Регулируйте количество майонеза в зависимости от сочности моркови. Масса должна быть вязкой и не слишком жидкой.