Что приготовить из шашлыка. Солянка, пицца, плов, салат и мясо в лаваше

Шашлычная практика показывает: после пикника на природе остается некоторое количеств мяса, как готового, так и замаринованного. Вы принесли домой остатки шашлыка, жареные шпикачки, овощи и зелень? Мы знаем точно,что из этого приготовить. Вот проверенные рецепты.
Салат мясной «с дымком»
Ингредиенты:
- Шашлык — 4-6 кусочков
- Тархун — 1 веточка
- Квас—100 мл
- Помидоры — 2-3 шт
- Кинза или любая зелень (кроме лука и чеснока)
- Соус терияки по вкусу
Способ приготовления:
- Шашлык нарезаем тонкими слайсами и оазогреваем на сковороде с терияки или соевым соусом.
- У тархуна отщипываем иголочки и кидаем в мясо с соусом. Тушим минуту -две, можно добавить немного кваса или просто воды.
- Помидоры нарезаем крупно. Зелень мелко. Смешиваем. Выкладываем на тарелку.
- Сверху мясо и соус из сковороды. Мясу необязательно остывать. Это может быть и теплый салат.
Мясо в лаваше
Ингредиенты:
- Шашлык — 6 кусочков
- Помидоры — 1-2 шт
- Соленые огурцы — 1 шт
- Хумус— 3-4 ст. л. (на один лаваш)
- Тонкий лаваш — 2-3 шт
- Зелень по вкусу
Способ приготовления:
- Режем мясо, как это делает продавец шаурмы, шинкуем зелень, помидоры и огурец кубиками (небольшими ) или тонкими слайсами.
- Раскладываем тонкий лаваш, намазываем хумусом. Кто любит острое, можно капнуть соуса чили.
- Выладываем на лаваш мясо с овощами в середину. Накрываем начинку лавашом с трех сторон и сворачиваем трубочкой.
- Хорошо, если у вас есть двусторонний гриль. Также можно воспользоваться сковородой-гриль или бутербродницей. Мясо в лаваше поджариваем с двух сторон до хрустящей корочки.
Солянка «дачная»
Ингредиенты:
- Готовый (или сырой) шашлык — 7 кусков
- Морковь — 1 шт
- Лук репчатый (можно заменить зеленым) — 1 шт (1 пучок)
- Помидоры — 3 шт
- Колбаски или другие копчености (колбаса) — 3-4 шт
- Огурцы соленые — 4 шт
- Капуста свежая или квашеная — 300 г
- Маслины (без косточек) — 1\2 банки
- Лимон— 1\2 шт
- Соль, перец, приправы по вкусу
- Зелень любая
Способ приготовления:
- В кастрюлю с водой (можно с бульоном, если есть замороженный), нарезать шашлык и копчености, забросить и дать закипеть.
- Если капуста свежая — добавляете, как вода закипит (кашеную позже)если нет, нарежьте пока пополам маслины и добавьте. Как все закипит, опустите квашеную капусту и измельченные соленые огурцы.
- Пока готовится, сделайте зажарку: тертую морковт и лук (репчаты) потушите на растительном масле. Добавьте измельченные помидоры с кожицей.
- Опять закипело, отправляем заправку в солянку. Потом лавровый лист, перец и приправы. Можно бросить 1-2 горошины перца душистого. Дайте снова закипеть и добавьте дольки лимона и зелень.
- Накройте крышкой, выключите огонь и дайте немного настояться. Подавать лучше со сметаной.
Плов «Мир, труд, май»
Ингредиенты:
- Шашлык (готовый или маринованный) — 400 г
- Рис (длинное зерно) — 1 стакан
- Морковь (большая) — 1 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Помидор — 2 шт
- Приправа для плова
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
- Промываем рис и варим его в большом количестве воды почти до готовности.
- Пока крупа варится, нарезаем кусочками мясо, если они были очень большие, чистим и режем лук, морковь шинкуем.
- Тушим в глубокой сковороде типа вок (казан) на растительном масле сначала морковку с луком, потом помидоры, нарезанные кубиками, предварительно очистив их от кожицы. Туда же отправляем мясо, затем отваренный и промытый рис.
- Перемешиваем, кладем специи для плова, солим и перчим, тушим еще 10 минут.
Пицца «Все в дело»
Ингредиенты:
- Основа для пиццы — 1 шт
- Шашлык (готовый)— 3-4 куска
- Колбаса —100 г
- Сосиски (можно копченые)— 1-2 шт
- Помидоры — 2 шт
- Кетчуп — 2 ст. л.
- Майонез — 2 ст. л.
- Сыр — 100 г
Способ приготовления:
- Берем основу для пиццы, если нужно размораживаем. А можно и не далать этого (пока вы украсите ее ингредиентами, она оттает сама).
- Разогреваем духовку до 190 градусов.
- Нарезаем тоненькими кусочками шашлык, колбасу, сосиски и помидоры кружочками. Трем сыр на крупной терке.
- Намазываем на основу кетчуп, затем, смешивая, майонез. Выкладываем помидоры, потом мясо.
- Посыпаем сыром и отправляем в духовку на 15-20 минут.
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