Что приготовить из шашлыка. Солянка, пицца, плов, салат и мясо в лаваше

Шашлычная практика показывает: после пикника на природе остается некоторое количеств мяса, как готового, так и замаринованного. Вы принесли домой остатки шашлыка, жареные шпикачки, овощи и зелень? Мы знаем точно,что из этого приготовить. Вот проверенные рецепты.

Салат мясной «с дымком»

Ингредиенты:

Шашлык — 4-6 кусочков

Тархун — 1 веточка

Квас—100 мл

Помидоры — 2-3 шт

Кинза или любая зелень (кроме лука и чеснока)

Соус терияки по вкусу

Способ приготовления:

Шашлык нарезаем тонкими слайсами и оазогреваем на сковороде с терияки или соевым соусом. У тархуна отщипываем иголочки и кидаем в мясо с соусом. Тушим минуту -две, можно добавить немного кваса или просто воды. Помидоры нарезаем крупно. Зелень мелко. Смешиваем. Выкладываем на тарелку. Сверху мясо и соус из сковороды. Мясу необязательно остывать. Это может быть и теплый салат.

Мясо в лаваше

Ингредиенты:

Шашлык — 6 кусочков

Помидоры — 1-2 шт

Соленые огурцы — 1 шт

Хумус— 3-4 ст. л. (на один лаваш)

Тонкий лаваш — 2-3 шт

Зелень по вкусу

Способ приготовления:

Режем мясо, как это делает продавец шаурмы, шинкуем зелень, помидоры и огурец кубиками (небольшими ) или тонкими слайсами. Раскладываем тонкий лаваш, намазываем хумусом. Кто любит острое, можно капнуть соуса чили. Выладываем на лаваш мясо с овощами в середину. Накрываем начинку лавашом с трех сторон и сворачиваем трубочкой. Хорошо, если у вас есть двусторонний гриль. Также можно воспользоваться сковородой-гриль или бутербродницей. Мясо в лаваше поджариваем с двух сторон до хрустящей корочки.

Солянка «дачная»

Ингредиенты:

Готовый (или сырой) шашлык — 7 кусков

Морковь — 1 шт

Лук репчатый (можно заменить зеленым) — 1 шт (1 пучок)

Помидоры — 3 шт

Колбаски или другие копчености (колбаса) — 3-4 шт

Огурцы соленые — 4 шт

Капуста свежая или квашеная — 300 г

Маслины (без косточек) — 1\2 банки

Лимон— 1\2 шт

Соль, перец, приправы по вкусу

Зелень любая

Способ приготовления:

В кастрюлю с водой (можно с бульоном, если есть замороженный), нарезать шашлык и копчености, забросить и дать закипеть. Если капуста свежая — добавляете, как вода закипит (кашеную позже)если нет, нарежьте пока пополам маслины и добавьте. Как все закипит, опустите квашеную капусту и измельченные соленые огурцы. Пока готовится, сделайте зажарку: тертую морковт и лук (репчаты) потушите на растительном масле. Добавьте измельченные помидоры с кожицей. Опять закипело, отправляем заправку в солянку. Потом лавровый лист, перец и приправы. Можно бросить 1-2 горошины перца душистого. Дайте снова закипеть и добавьте дольки лимона и зелень. Накройте крышкой, выключите огонь и дайте немного настояться. Подавать лучше со сметаной.

Плов «Мир, труд, май»

Ингредиенты:

Шашлык (готовый или маринованный) — 400 г

Рис (длинное зерно) — 1 стакан

Морковь (большая) — 1 шт

Лук репчатый — 1 шт

Помидор — 2 шт

Приправа для плова

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Промываем рис и варим его в большом количестве воды почти до готовности. Пока крупа варится, нарезаем кусочками мясо, если они были очень большие, чистим и режем лук, морковь шинкуем. Тушим в глубокой сковороде типа вок (казан) на растительном масле сначала морковку с луком, потом помидоры, нарезанные кубиками, предварительно очистив их от кожицы. Туда же отправляем мясо, затем отваренный и промытый рис. Перемешиваем, кладем специи для плова, солим и перчим, тушим еще 10 минут.

Пицца «Все в дело»

Ингредиенты:

Основа для пиццы — 1 шт

Шашлык (готовый)— 3-4 куска

Колбаса —100 г

Сосиски (можно копченые)— 1-2 шт

Помидоры — 2 шт

Кетчуп — 2 ст. л.

Майонез — 2 ст. л.

Сыр — 100 г

Способ приготовления: