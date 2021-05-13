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Что приготовить из шашлыка. Солянка, пицца, плов, салат и мясо в лаваше

Шашлычная практика показывает: после пикника на природе остается некоторое количеств мяса, как готового, так и замаринованного. Вы принесли домой остатки шашлыка, жареные шпикачки, овощи и зелень? Мы знаем точно,что из этого приготовить. Вот проверенные рецепты.

Что приготовить из шашлыка. Солянка, пицца, плов, салат и мясо в лаваше

Салат мясной «с дымком»

Ингредиенты:

  • Шашлык — 4-6 кусочков
  • Тархун — 1 веточка
  • Квас—100 мл
  • Помидоры  — 2-3 шт
  • Кинза или любая зелень (кроме лука и чеснока)
  • Соус  терияки по вкусу

Способ приготовления:

  1. Шашлык нарезаем тонкими слайсами и оазогреваем на сковороде с терияки или соевым соусом.
  2. У тархуна отщипываем иголочки и кидаем в мясо с соусом. Тушим минуту -две, можно добавить немного кваса или просто воды.
  3. Помидоры нарезаем крупно. Зелень мелко. Смешиваем. Выкладываем на тарелку.
  4. Сверху мясо и соус из сковороды. Мясу необязательно остывать. Это может быть и теплый салат. 

Мясо в лаваше

Ингредиенты:

  • Шашлык — 6 кусочков
  • Помидоры — 1-2 шт
  • Соленые огурцы — 1 шт
  • Хумус— 3-4 ст. л. (на один лаваш)
  • Тонкий лаваш — 2-3 шт
  • Зелень по вкусу

Способ приготовления:

  1. Режем мясо, как это делает продавец шаурмы, шинкуем зелень, помидоры и огурец кубиками (небольшими ) или тонкими слайсами.
  2. Раскладываем тонкий лаваш, намазываем хумусом. Кто любит острое, можно капнуть соуса чили.
  3. Выладываем на лаваш мясо с овощами в середину. Накрываем начинку лавашом с трех сторон и сворачиваем трубочкой. 
  4. Хорошо, если у вас есть двусторонний гриль. Также можно воспользоваться  сковородой-гриль или бутербродницей. Мясо в лаваше  поджариваем с двух сторон до хрустящей корочки.

Солянка «дачная»

Ингредиенты:

  • Готовый (или сырой) шашлык — 7 кусков
  • Морковь — 1 шт
  • Лук репчатый (можно заменить зеленым) — 1 шт (1 пучок)
  • Помидоры — 3 шт
  • Колбаски  или другие копчености (колбаса)  — 3-4 шт
  • Огурцы соленые — 4 шт
  • Капуста свежая или  квашеная — 300 г
  • Маслины (без косточек) — 1\2 банки
  • Лимон— 1\2 шт
  • Соль, перец, приправы по вкусу
  • Зелень  любая 

Способ приготовления:

  1. В кастрюлю с водой (можно с бульоном, если есть замороженный),  нарезать  шашлык и копчености, забросить и дать закипеть.
  2. Если капуста свежая — добавляете,  как вода закипит (кашеную позже)если нет,  нарежьте  пока  пополам маслины и добавьте.  Как все закипит, опустите квашеную капусту и измельченные соленые огурцы.
  3. Пока готовится, сделайте зажарку: тертую морковт и лук (репчаты) потушите на растительном масле. Добавьте измельченные помидоры с кожицей.
  4. Опять закипело, отправляем заправку в солянку. Потом лавровый лист, перец и приправы. Можно бросить 1-2 горошины перца душистого. Дайте снова закипеть и добавьте дольки лимона и зелень.
  5. Накройте крышкой, выключите огонь и дайте немного настояться. Подавать лучше со сметаной.

Плов «Мир, труд, май»

Ингредиенты:

  • Шашлык (готовый или маринованный) — 400  г
  • Рис (длинное зерно) — 1 стакан
  • Морковь (большая) — 1 шт
  • Лук репчатый  — 1 шт
  • Помидор — 2 шт
  • Приправа для плова
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Промываем рис и варим его в большом количестве воды почти до готовности.
  2. Пока крупа варится, нарезаем кусочками мясо, если они были очень большие, чистим и режем лук,  морковь шинкуем.
  3. Тушим в глубокой сковороде типа вок (казан) на растительном масле сначала морковку с луком, потом помидоры, нарезанные кубиками, предварительно очистив их от кожицы.   Туда же отправляем мясо, затем отваренный и промытый рис.
  4. Перемешиваем, кладем специи для плова, солим и перчим,  тушим еще 10 минут.

Пицца «Все в дело»

Ингредиенты:

  • Основа для пиццы — 1 шт
  • Шашлык (готовый)— 3-4 куска
  • Колбаса —100 г
  • Сосиски (можно копченые)— 1-2 шт
  • Помидоры — 2 шт
  • Кетчуп — 2 ст. л.
  • Майонез — 2 ст. л. 
  • Сыр — 100 г

Способ приготовления:

  1. Берем основу для пиццы, если нужно размораживаем. А можно и не далать этого (пока вы украсите ее ингредиентами, она оттает сама).
  2. Разогреваем духовку до 190 градусов.
  3. Нарезаем тоненькими кусочками шашлык,  колбасу,  сосиски и помидоры кружочками. Трем сыр на крупной терке.
  4. Намазываем на основу кетчуп, затем, смешивая, майонез. Выкладываем помидоры, потом мясо.
  5. Посыпаем сыром и отправляем в духовку на 15-20 минут.  
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