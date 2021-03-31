Как и сколько варить индейку, чтобы она получилась мягкой и сочной. 7 полезных советов

Если вы чаще готовите курицу, а с мясом индейки столкнулись впервые, наши советы будут очень кстати. Мы собрали самые популярные вопросы начинающих кулинаров и постарались дать как можно больше полезной информации. Берите на заметку!

Как выбрать индейку

Это первый вопрос, который возникает на этапе покупки мяса. Свежая птица должна быть с гладкой и упругой кожей (без откровенных повреждений или следов крови), с плотным мясом розового или красноватого цвета. Чтобы не ошибиться в выборе, достаточно сделать два простых теста. Первый – запах. Понюхайте тушку и убедитесь, что в ней не присутствуют посторонние неприятные ароматы. Второй – плотность. Попробуйте нажать на филе пальцем. Если остается след, а мясо рыхлое, такую индейку брать не стоит.

Как подготовить индейку

Первым делом тушку нужно осмотреть на предмет остатков перьев и при необходимости удалить их. Разделайте птицу на удобные порционные кусочки. Тщательно вымойте в холодной воде и обсушите бумажным полотенцем.

Сколько варить индейку

Очень важный вопрос, сколько по времени нужно варить птицу, чтобы она приготовилась, но не превратилась в резину. Время зависит не только от части индейки, которую вы будете варить, но и от способа приготовления, поэтому стоит каждый рассмотреть отдельно.

Как варить индейку на плите

Мясо вымойте и при необходимости удалите кожу. Выложите порционные части птицы в кастрюлю и залейте водой (чтобы немного сократить время варки, можно сразу влить кипяток). После закипания добавьте соль и специи для аромата и варите на среднем огне. Одного часа в среднем хватает, чтобы проварились бедрышки и голени.

Как варить индейку в мультиварке

Этап подготовки такой же – мясо вымойте, разделите на порционные кусочки и выложите в чашу. Влейте воду. Специи и соль добавляйте сразу. Установите программу "Суп" или "Тушение" на 1 час. Накройте мультиварку крышкой и дождитесь окончания программы.

Как варить индейку в скороварке

Птицу выложите в чашу, добавьте соль и специи по вкусу, можно дополнить бульон овощами для более интенсивного вкуса и аромата. Влейте горячую воду и закройте крышку. Установите программу ("Мясо на кости", например) на 35-40 минут.

Как варить индейку в пароварке

Мясо предварительно посолите и натрите специями. Выложите на поддон пароварки. Время варки с 1 часа увеличится минут на 15-20. В любом случае вы всегда можете проверить готовность птицы, достаточно лишь проколоть мясо вилкой или ножом. Если проходит легко, значит, индейка готова.

Варим филе

С филе все еще проще и быстрее. Промойте его и выложите в кастрюлю или чашу мультиварки, скороварки, пароварки. Добавьте соль и немного специй. Влейте кипяток. Варите около 35 минут на плите или в мультиварке, примерно 25 минут в скороварке и около 40-45 минут в пароварке.

Мясо для супа

Индейка станет отличной основой для бульона. Подойдут абсолютно любые части птицы. Чтобы сделать бульон чуть менее жирным, лучше всего снять кожу с индейки. Крупные кусочки, голени и бедра, варятся на минимальном огне около 1.5 часов. После закипания обязательно снимите образовавшуюся пену, а готовый бульон процедите.

Как варить шею индейки

Если за основу вы решили взять индюшачьи шеи, тщательно вымойте и при желании разрежьте на 3-4 части. Выложите в кастрюлю, залейте водой. Добавьте соль, специи и при желании овощи для более насыщенного вкуса бульона. После закипания убавьте огонь до минимума, и томите шеи около часа. После немного остудите и отделите мясо от кости.

Как варить крылья

Вымытые и очищенные (при необходимости) от перьев крылья выложите в кастрюлю. Добавьте соль, специи и залейте холодной водой. После закипания уберите пену, уменьшите огонь до минимума и варите бульон около 40 минут. Если используете мультиварку, достаточно будет 25-30 минут.

Индейка для детского питания

Мясо птицы – прекрасный вариант для малышей. На основе частей тушки индейки можно сварить легкий супчик, а из филе сделать пюре. Детский суп лучше всего варить на втором бульоне (выложить мясо в кастрюлю, довести до кипения, слить воду и залить свежую). Чтобы филе получилось максимально сочным и мягким, залейте его кипятком, сварите до готовности и оставьте в бульоне на 30-40 минут.

Как варить печень индейки

Субпродукты не менее вкусные и полезные. Чтобы сварить индюшиную печень, для начала вымойте ее, удалите жир и уплотнения. Воду в кастрюле доведите до кипения, подсолите по вкусу. В кипящую воду отправьте печень и варите на среднем огне около получаса.

Как варить индейку целиком

Такую крупную птицу редко варят целиком. Но если вы все-таки решили попробовать, обязательно вымойте ее, удалите все лишнее и выложите в большую кастрюлю. Влейте кипящую воду, добавьте специи, соль и варите около 3 часов на среднем огне. Следите за уровнем воды, она должна покрывать птицу полностью. Через 3 часа проверьте готовность, и при необходимости варите еще около 30-40 минут.

Сколько времени варить голень индейки

Среднего размера голень варится на среднем огне до мягкости около 50-60 минут. Для бульона лучше всего томить голень на минимальном огне примерно 1 час 20 минут.

Сколько варить филе индейки

На среднем огне филе варится чуть больше получаса. Если варите филе индейки для супа или бульона, на медленном огне томите его минут 40-45. Чтобы максимально ускорить процесс, можно нарезать филе небольшими кубиками.

Особенности приготовления

При варке индейки, как и любого другого мяса, стоит соблюдать одно правило – если варите индейку для бульона, воду вливайте холодную, если для мяса – горячую. Филе будет сочнее, если оставить его в горячем бульоне на полчаса или даже до полного остывания. Мясо индейки прекрасно работает с ароматными специями, так что не скупитесь.

Простой рецепт отварной индейки

Ингредиенты:

Индейка – 350 грамм;

Луковица – 1 шт.;

Морковь – 1/2 шт.;

Соль и специи – по вкусу;

Индейку вымойте, выложите в кастрюлю и залейте кипятком. Добавьте в кастрюлю очищенные овощи и доведите до кипения. Уберите образовавшуюся пену, добавьте соль по вкусу и любимые специи. На среднем огне варите до мягкости мяса.

Солить ли мясо индейки в процесс варки?

Ответ тут однозначный – да. Без соли мясо будет пресным на вкус. Солить воду лучше всего после закипания и удаления пены. Если вы упустили этот этап и посолили мясо в конце, есть вероятность получить просоленное мясо снаружи и абсолютно нейтральное внутри.

Секреты, хитрости, полезные советы

Индейку лучше всего покупать свежей. Если вы купили замороженную птицу, важно правильно ее разморозить. Положите мясо в холодильник и дайте ему медленно растаять, а после тщательно вымойте под холодной водой.

Для гарнира можно использовать как мясо с грудки, так и мясо с бедра. Последнее, кстати, будет отличаться немного по цвету (оно не такое розовое, как грудка, а немного сероватое). Для бульона отлично подойдут голени, крылья и даже шеи. Предварительно кожу лучше удалить, чистое мясо на кости даст прекрасный навар без лишнего жира.

Калорийность и польза индейки

Мясо индейки не зря считается отличным вариантом для детского и диетического стола. Филе птицы содержит гораздо минимум жира и не влияет на уровень холестерина. Калорийность грудки составляет всего 84 ккал на 100 грамм, бедра и голени – около 130 ккал.

Индейка содержит витамины группы В и А, а также фосфор, магний и калий, ненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6. Большое количество селена (практически суточная норма) способствует поддержанию гормонального фона и щитовидной железы. А по количеству железа эта птица опережает даже говядину.

Мясо индейки гипоаллергенное и прекрасно усваивается. Противопоказано оно только тем, кому стоит ограничивать употребление белка (например, при почечной недостаточности и подагре).