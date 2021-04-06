Кимчи из редьки (дайкона)

Из очень популярного в странах Азии корнеплода - дайкона можно приготовить замечательное блюдо: хрустящую, в меру острую, возбуждающую аппетит закуску - кимчи. Подавать кимчи из дайкона можно к ужину или обеду в качестве дополнения к мясу или гарнирам. Кимчи отлично сочетается даже с такими простыми блюдами, как отварной рис, поэтому рецепт закуски будет уместен и для постного меню. Для приготовления закуски понадобится 2 дня, но, при большом желании, её можно пробовать уже через 8 часов. Если вы такой же большой почитатель корейской кухни, как и я, вам несомненно понравится это блюдо!
Ингредиенты (6 порций)
- Хлопья красного перца средней остроты2 ст.л.
- Соус рыбный30 мл
- Сахар1 ст.л.
- Дайкон1 кг
- Лук зеленый2 перо
- Имбирь корень2 ч.л.
- Чеснок3 зуб.
- Соль2.3 ст.л.
Приготовление
Этап 1 / 8
Подготовить необходимый набор ингредиентов: редьку дайкон; хлопья красного перца умеренной остроты; чеснок; зелёный лук; имбирь; морскую соль; сахар и рыбный соус.
Рыбный соус можно заменить соевым соусом.
Этап 2 / 8
Дайкон очистить от верхней грубой части нарезать сначала кругами, а затем кубиками размером 1,5 -2 см.
Выложить кубики в миску, засыпать сахаром и солью, тщательно перемешать и оставить на 30 минут.
Спустя время слить выделившуюся жидкость.
Немного жидкости (примерно 30 мл) сохранить.
Этап 3 / 8
Зелёный лук мелко нарезать и добавить в миску к дайкону.
Этап 4 / 8
Чеснок натереть на мелкой тёрке либо мелко нарезать.
Имбирь очистить от верхней грубой части, натереть на мелкой тёрке либо мелко нарезать.
Добавить к дайкону и луку.
Этап 5 / 8
Добавить в миску с овощами хлопья красного перца.
Обратите внимание, это не привычные для нас семена перца чили, а мелко нарезанные кусочки красного перца.
Этап 6 / 8
Влить рыбный соус и отложенный сок дайкона. Вместо рыбного соуса можно использовать равное количество соевого соуса.
Тщательно перемешать.
Этап 7 / 8
Переложить закуску в герметическую ёмкость и поставить в холодильник.
Через два дня очень вкусное кимчи из редьки готово к употреблению, но, если очень хочется, можно пробовать закуску уже через 8 часов.
Этап 8 / 8
Хранить в холодильнике в закрытой ёмкости до 10-ми дней.
В процессе хранения происходит процесс ферментации и кимчи приобретает более насыщенный вкус.
Приятного аппетита!
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