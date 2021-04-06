Кимчи из редьки (дайкона)

Из очень популярного в странах Азии корнеплода - дайкона можно приготовить замечательное блюдо: хрустящую, в меру острую, возбуждающую аппетит закуску - кимчи. Подавать кимчи из дайкона можно к ужину или обеду в качестве дополнения к мясу или гарнирам. Кимчи отлично сочетается даже с такими простыми блюдами, как отварной рис, поэтому рецепт закуски будет уместен и для постного меню. Для приготовления закуски понадобится 2 дня, но, при большом желании, её можно пробовать уже через 8 часов. Если вы такой же большой почитатель корейской кухни, как и я, вам несомненно понравится это блюдо!

Ингредиенты (6 порций)

Хлопья красного перца средней остроты2 ст.л.

Соус рыбный30 мл

Сахар1 ст.л.

Дайкон1 кг

Лук зеленый2 перо

Имбирь корень2 ч.л.

Чеснок3 зуб.

Соль2.3 ст.л.

Приготовление

Этап 1 / 8

Подготовить необходимый набор ингредиентов: редьку дайкон; хлопья красного перца умеренной остроты; чеснок; зелёный лук; имбирь; морскую соль; сахар и рыбный соус.

Рыбный соус можно заменить соевым соусом.

Этап 2 / 8

Дайкон очистить от верхней грубой части нарезать сначала кругами, а затем кубиками размером 1,5 -2 см.

Выложить кубики в миску, засыпать сахаром и солью, тщательно перемешать и оставить на 30 минут.

Спустя время слить выделившуюся жидкость.Немного жидкости (примерно 30 мл) сохранить.

Этап 3 / 8

Зелёный лук мелко нарезать и добавить в миску к дайкону.

Этап 4 / 8

Чеснок натереть на мелкой тёрке либо мелко нарезать.

Имбирь очистить от верхней грубой части, натереть на мелкой тёрке либо мелко нарезать.

Добавить к дайкону и луку.

Этап 5 / 8

Добавить в миску с овощами хлопья красного перца.

Обратите внимание, это не привычные для нас семена перца чили, а мелко нарезанные кусочки красного перца.

Этап 6 / 8

Влить рыбный соус и отложенный сок дайкона. Вместо рыбного соуса можно использовать равное количество соевого соуса.

Тщательно перемешать.

Этап 7 / 8

Переложить закуску в герметическую ёмкость и поставить в холодильник.

Через два дня очень вкусное кимчи из редьки готово к употреблению, но, если очень хочется, можно пробовать закуску уже через 8 часов.

Этап 8 / 8

Хранить в холодильнике в закрытой ёмкости до 10-ми дней.

В процессе хранения происходит процесс ферментации и кимчи приобретает более насыщенный вкус.

Приятного аппетита!