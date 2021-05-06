Конфеты в домашних условиях за 15 минут

Сегодня хочу поделиться с вами рецептами конфет в домашних условиях, которые можно приготовить буквально за 15 минут.
Почему я не покупаю конфеты в магазине, а готовлю сама:
Во-первых это быстро, во-вторых полезно, в-третьих знаю из чего они приготовлены.
1. Мой любимый вариант домашних вкусных конфеты к чаю с черносливом (можно менять на курагу, инжир ит.д) . Я от них в полном восторге, получаются даже вкуснее тех, что я покупала в магазине. Можно менять наполнитель и получать разный вкус.
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Рецепт:
Чернослив -300гр.
Грецкие орехи -50 гр.
Шоколад -100-150гр.
Способ приготовления смотрите в видео:
2. Ягодные конфеты (Ягодное суфле). Это рецепт мне помог разгрузить морозильную камеру от замороженных ягод. По консистенции получаются как птичье молоко. Готовятся очень просто, ягоды подойдут замороженные и свежие, можно использовать фрукты или тыкву, например. Можно облить шоколадом, обвалять в какао или кокосовой стружке.
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Рецепт:
Ягоды -250гр.
Сахар -100гр.
Сок лимона -1 ст.л.
Желатин быстрорастворимый -20гр.
Способ приготовления смотрите в видео:
3. Конфеты в домашних условиях (Трюфели) Рецепт увидела в интернете уже давно, сначала сомневалась, но решила все-таки опробовать.Результат превзошел все мои ожидания, они реально очень вкусные.
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Рецепт:
Сгущенное молоко -1б.(380гр)
Какао порошок -70-100гр.
Способ приготовления смотрите в видео:
4. Рахат лукум. Для приготовления много времени и продуктов не потребуется. Все настолько просто и быстро смотрите сами.
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Рецепт:
Вода -380 мл.
Сахар -300гр.
Апельсиновый сок -250 мл
Кукурузный крахмал -140 гр.
Лимонный сок -3 ст.л.
Для обсыпки:
Кукурузный крахмал -3 ст.л.
Сахарная пудра -1 ст.л.
Способ приготовления смотрите в видео:
5. Мармелад из ягод. Можно готовить каждый раз из разных ягод и каждый раз получать новый вкус. В зимнее время отлично подходят замороженные ягоды. Готовиться совсем просто, долго возиться точно не придется, смотрите сами.
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Рецепт:
Ягоды -300гр.
Вода -300мл.
Агар-агар -7гр.
Сахар -150гр.
Способ приготовления смотрите в видео:
6. Творожные конфеты. Делаются они очень быстро, а получаются вкусные, нежные, с мягким сливочным вкусом. Абсолютно не сложные в приготовлении. Простой состав ингредиентов и минимум затраченного времени.
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Рецепт:
Творог – 400 гр.
Печенье сахарное (к кофе, юбилейное) – 150 гр.
Сахарная пудра – 1,5 ст.л.
Сливочное масло – 50 гр.
Для обвалки:
Грецкий орех – 30 гр.
Тертый шоколад – 30гр.
Кокосовая стружка – 10 гр.
Способ приготовления смотрите в видео:
7. Конфеты из творога. Это как раз тот самый рецепт, когда хочется всех накормить творогом, так чтобы никто даже и не догадался, что там творог. Готовится быстро, ингредиенты доступные.
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Рецепт:
Творог -200гр.
Печенье -130гр.
Грецкие орехи -50гр.
Сахар -1 ст.л.
Ванилин -по вкусу
Какао порошок – для обвалки
Способ приготовления смотрите в видео:
8. Конфеты из творога с вафлями. Все здесь удивительно просто, быстро и в итоге вкусно, да и потребуется Вам, по сути, всего 2 ингредиента. Смотрите сами.
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Рецепт:
Творог -200гр.
Вафли -150гр.
Сгущенное молоко -1-2ст.л.(по надобности)
Шоколад для обвалки -30гр.
Способ приготовления смотрите в видео:
9. Ириски медовые. Это самое любимое лакомство из детства, его вкус просто невозможно забыть или разлюбить. .Готовятся они быстро и просто, ингредиентов минимум. Получаются всегда очень вкусными.
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Рецепт:
Сахар – 150 гр.
Мед – 60 гр
Сливочное масло – 60 гр.
Сливки жирностью 33% - 125 мл.
Способ приготовления смотрите в видео:
10. Домашняя Халва из семечек за пару минут. Если хотите приготовить быстрое и вкусное лакомство к чаю, тогда Вам сюда. Это не только просто готовится, но и получается очень вкусно. Готовить ее можно не только из семечек, но и из любых орешек, можно добавлять сухофрукты, в общий вариант много.
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Рецепт:
Семечки -300гр.
Мед -120-150гр
Способ приготовления смотрите в видео:
И конечно не могу не поделится рецептом цукатов из моркови, домашнего чернослива, сушено груши и яблок хотя он и не относится к рецепту быстро:
Домашний чернослив на вкус получается намного вкуснее покупного. Сушу яблоки и груши, их подаю к чаю или завариваю из них чай. Сначала покажу как я готовлю цукаты из моркови. Они на вкус очень необычные и отлично подходят к чаю, кто пробовал их у меня в гостях, спрашивали, что это за фрукт такой. Мне они напоминают ириски.
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Рецепт:
Цукаты из моркови:
Морковь - 2кг.
Сахар -1кг.
Лимонная кислота -1-2ч.л.
Вода -400мл.
Чернослив:
Сливы -3-4кг.
Вода -1литр
Сода -10гр.
Сушенные яблоки:
Яблоки -3-4кг.
Сушенные груши:
Груши -3-4кг.
Способ приготовления смотрите в видео:
Буду рада, если статья Вам окажется полезной!
Приятного Вам аппетита!
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