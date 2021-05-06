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Конфеты в домашних условиях за 15 минут

304Сегодня хочу поделиться с вами рецептами конфет в домашних условиях, которые можно приготовить буквально за 15 минут.

Почему я не покупаю конфеты в магазине, а готовлю сама:

Во-первых это быстро, во-вторых полезно, в-третьих знаю из чего они приготовлены.

1. Мой любимый вариант домашних вкусных конфеты к чаю с черносливом (можно менять на курагу, инжир ит.д) . Я от них в полном восторге, получаются даже вкуснее тех, что я покупала в магазине. Можно менять наполнитель и получать разный вкус.

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Рецепт:

Чернослив -300гр.

Грецкие орехи -50 гр.

Шоколад -100-150гр.

Способ приготовления смотрите в видео:

2. Ягодные конфеты (Ягодное суфле). Это рецепт мне помог разгрузить морозильную камеру от замороженных ягод. По консистенции получаются как птичье молоко. Готовятся очень просто, ягоды подойдут замороженные и свежие, можно использовать фрукты или тыкву, например. Можно облить шоколадом, обвалять в какао или кокосовой стружке.

Конфеты в домашних условиях за 15 минут

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Рецепт:

Ягоды -250гр.

Сахар -100гр.

Сок лимона -1 ст.л.

Желатин быстрорастворимый -20гр.

Способ приготовления смотрите в видео:

3. Конфеты в домашних условиях (Трюфели) Рецепт увидела в интернете уже давно, сначала сомневалась, но решила все-таки опробовать.

Результат превзошел все мои ожидания, они реально очень вкусные.

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Рецепт:

Сгущенное молоко -1б.(380гр)

Какао порошок -70-100гр.

Способ приготовления смотрите в видео:

4. Рахат лукум. Для приготовления много времени и продуктов не потребуется. Все настолько просто и быстро смотрите сами.

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Рецепт:

Вода -380 мл.

Сахар -300гр.

Апельсиновый сок -250 мл

Кукурузный крахмал -140 гр.

Лимонный сок -3 ст.л.

Для обсыпки:

Кукурузный крахмал -3 ст.л.

Сахарная пудра -1 ст.л.

Способ приготовления смотрите в видео:

5. Мармелад из ягод. Можно готовить каждый раз из разных ягод и каждый раз получать новый вкус. В зимнее время отлично подходят замороженные ягоды. Готовиться совсем просто, долго возиться точно не придется, смотрите сами.

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Рецепт:

Ягоды -300гр.

Вода -300мл.

Агар-агар -7гр.

Сахар -150гр.

Способ приготовления смотрите в видео:

6. Творожные конфеты. Делаются они очень быстро, а получаются вкусные, нежные, с мягким сливочным вкусом. Абсолютно не сложные в приготовлении. Простой состав ингредиентов и минимум затраченного времени.

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Рецепт:

Творог – 400 гр.

Печенье сахарное (к кофе, юбилейное) – 150 гр.

Сахарная пудра – 1,5 ст.л.

Сливочное масло – 50 гр.

Для обвалки:

Грецкий орех – 30 гр.

Тертый шоколад – 30гр.

Кокосовая стружка – 10 гр.

Способ приготовления смотрите в видео:

7. Конфеты из творога. Это как раз тот самый рецепт, когда хочется всех накормить творогом, так чтобы никто даже и не догадался, что там творог. Готовится быстро, ингредиенты доступные.

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Рецепт:

Творог -200гр.

Печенье -130гр.

Грецкие орехи -50гр.

Сахар -1 ст.л.

Ванилин -по вкусу

Какао порошок – для обвалки

Способ приготовления смотрите в видео:

8. Конфеты из творога с вафлями. Все здесь удивительно просто, быстро и в итоге вкусно, да и потребуется Вам, по сути, всего 2 ингредиента. Смотрите сами.

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Рецепт:

Творог -200гр.

Вафли -150гр.

Сгущенное молоко -1-2ст.л.(по надобности)

Шоколад для обвалки -30гр.

Способ приготовления смотрите в видео:

9. Ириски медовые. Это самое любимое лакомство из детства, его вкус просто невозможно забыть или разлюбить. .Готовятся они быстро и просто, ингредиентов минимум. Получаются всегда очень вкусными.

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Рецепт:

Сахар – 150 гр.

Мед – 60 гр

Сливочное масло – 60 гр.

Сливки жирностью 33% - 125 мл.

Способ приготовления смотрите в видео:

10. Домашняя Халва из семечек за пару минут. Если хотите приготовить быстрое и вкусное лакомство к чаю, тогда Вам сюда. Это не только просто готовится, но и получается очень вкусно. Готовить ее можно не только из семечек, но и из любых орешек, можно добавлять сухофрукты, в общий вариант много.

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Рецепт:

Семечки -300гр.

Мед -120-150гр

Способ приготовления смотрите в видео:

И конечно не могу не поделится рецептом цукатов из моркови, домашнего чернослива, сушено груши и яблок хотя он и не относится к рецепту быстро:

Домашний чернослив на вкус получается намного вкуснее покупного. Сушу яблоки и груши, их подаю к чаю или завариваю из них чай. Сначала покажу как я готовлю цукаты из моркови. Они на вкус очень необычные и отлично подходят к чаю, кто пробовал их у меня в гостях, спрашивали, что это за фрукт такой. Мне они напоминают ириски.

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Рецепт:

Цукаты из моркови:

Морковь - 2кг.

Сахар -1кг.

Лимонная кислота -1-2ч.л.

Вода -400мл.

Чернослив:

Сливы -3-4кг.

Вода -1литр

Сода -10гр.

Сушенные яблоки:

Яблоки -3-4кг.

Сушенные груши:

Груши -3-4кг.

Способ приготовления смотрите в видео:

Буду рада, если статья Вам окажется полезной!

Приятного Вам аппетита!

 

 

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